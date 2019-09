En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La vuelta al cole implica conseguir útiles, mochilas, libros y todo lo necesario para que los pequeños y los no tanto, comiencen las clases cien por cien equipados. Claro que un aspecto que no se nos puede pasar por alto, es que la vuelta al cole también implica el codiciado bocadillo en el recreo, o hacer algún que otro trueque de eso que tanto no gusta a la hora de la comida.

En esto las fiambreras y los termos son los protagonistas, tanto o más que la propia comida. De ellos dependerá que el bocadillo o la comida se mantenga en buen estado y que soporte vaivenes o apretones dentro de las mochilas.

Las fiambreras y los termos dependen de muchas características en función del alimentos que queramos conservar. No es lo mismo un termo para refrigerar un zumo de otro que a la vez también sirve para tomar directamente de él.

sucede algo parecido con las fiambreras, algunas solo se trata de una bolsa térmica, mientras que otras permiten guardar los alimentos en compartimentos diferenciados.

Como ya es costumbre, les vamos a brindar una selección de las mejores fiambreras y termos para la vuelta al cole; junto con una breve guía que los ayudará a decidir cuales son los más indicados en función de los alimentos que nuestros hijos consuman.

Fiambreras

Termos y botellas

Tipos de fiambreras

En general las fiambreras se diferencian principalmente por el tipo de material y por el sistema de almacenamiento de los alimentos, es decir, no es lo mismo un tupper compartimentado que una bolsa térmica que permite guardar varios tuppers.

Vamos a ver algunos tipos de fiambreras y analizar mejor sus características.

Bolsas-termos

Son similares a las bolsas térmicas que se utilizan en los pic-nic o camping solo que de menor tamaño.

Ideales para conservar la temperatura de los alimentos gracias al aislante metálico de su interior, como si de un papel de aluminio se tratara. Si de conservar alimentos fríos se trata, muchas veces suelen incluir unas placas enfriadoras que se guardan en el congelador previamente.

No suelen estar compartimentadas, sino que se trata de un gran espacio que permite almacenar los tupper o envases que vayamos a consumir. Son además increíblemente versátiles, ya que podemos guardar piezas de frutas, tuppers compartimentados, bricks de zumo, etc.

Su interior además de ser aislante es impermeable, con lo que nos asegura un transporte seguro al mismo tiempo que una facilidad de limpieza increíble; garantizándonos una correcta higiene y liberando la fiambrera de olores indeseables.

Otra ventaja es su transporte. La mayoría cuenta con varios tipos de asas, dos más cortas que permiten transportar la fiambrera en la mano y una más larga y ajustable, para poder llevarla colgando y liberar las manos.

El sistema de cierre suele ser una cremallera e incluso algunos modelos cuentan con un bolsillo lateral para transportar la botella de agua e incluso un bolsillo anexo para la servilleta y los cubiertos.

Fiambreras de plástico

Normalmente los tuppers se usan a modo de fiambrera, claro que este tipo de artículos no tienen en cuenta cuestiones como el transporte o la posibilidad de guardar varios ingredientes juntos, pero sin mezclarse.

Por ejemplo, las fiambreras con cierre hermético facilitan transportar elementos que no siempre son del todo sólidos, como arroces con salsa o algún tipo de puré.

El cierre hermético puede ser mediante solapas, es decir una tapa con solapas a sus lados, que se traban en los bordes del recipiente evitando filtraciones y que la tapa corra el riesgo de abrirse.

Otro sistema es el cierre hermético de botón. Este sistema cierra a presión liberando el aire que hay en el interior del recipiente, ya sea presionando un botón o comprimiendo la tapa y cerrando la abertura superior.

La ventaja del sistema a presión es que además de evitar derrames y que el recipiente pueda abrirse, ayuda a conservar los alimentos más frescos. También es ideal cuando el recipiente está muy “lleno” porque evita que al cerrarlo se colapse hacia los lados.

Otras fiambreras se cierran apilando un compartimiento sobre otro con una cinta que ayuda a mantener el conjunto unido. La ventaja es que permite transportar diferentes alimentos y en cantidad, incluso algunos modelos traen tapas intermedias para evitar que el contenido de un recipiente salpique la base del otro.

La desventaja es que no suelen llevarse muy bien con los tumbos, ya que un golpe demasiado fuerte puede desencajar los compartimentos y derramar el contenido.

La silicona tampoco escapa a las fiambreras, ya hemos visto este material en moldes y diversos utensilios de cocían. Este tipo de fiambreras pueden tener uno o varios compartimentos para guardar la comida.

Su cierre generalmente es con solapas y la principal ventaja es que muchos modelos son plegables. No solo nos permite jugar con la altura de la fiambrera en función de las cantidades, sino que luego de su uso, se puede plegar y transportar ocupando muy poco.

Otra ventaja de este material es que soporta muy bien los sucesivos lavados en el lavavajillas y está libre de BPA.

Finalmente tenemos las fiambreras compartimentadas, incluso algunos modelos incorporan un recipiente para salsas, ideales para el kétchup, la mayonesa o cualquier otro tipo de aliño.

La ventaja es que en un único espacio nos aseguramos el transporte del primero, del segundo, de la guarnición y hasta si nos apuramos del postre. Como si fuese una bandeja de avión.

La desventaja es que las cantidades están condicionadas. En cada compartimento entra una determinada porción o tipo de alimento. Pero es ideal para los más pequeños o los niños de primaria, puesto que sus raciones suelen ser más pequeñas y de hecho no siempre logran terminarse la comida.

Sea cuál sea la fiambrera de plástico que elijamos, una cuestión importante es asegurarnos de que sus materiales se encuentran libres de BPA, debajo les explicamos un poco más sobre este material; y aún así, cada cinco años o incluso menos, se hace necesario cambiarlas porque el material se tiñe, adquiere olor o se raya.

No olvidemos el medio ambiente, y cerciorémonos que este tipo de fiambreras puedan ser reciclables cuando caduque su vida útil.

Fiambreras de acero inoxidable

Son las pioneras y las que dieron lugar a las dos anteriores. Si, ya sabemos que si de diseño y estética se trata las pobres se llevan las de perder, también es cierto que de todos los materiales de las fiambreras es el menos liviano, pero tiene algunas ventajas interesantes.

Lo primero es su material, el acero inoxidable es la estrella si de cocina se trata. Es higiénico, evita que se le impregne olores, no se tiñe y no se daña con los lavados en el lavavajillas.

Otra ventaja es la gran capacidad de estas fiambreras, en cada una se pueden colocar cantidades considerables de alimento.

Su cierre no es hermético, pero gracias al material es super resistente. Es muy común ver estas fiambreras con varios compartimentos apilados y trabadas en los costados por un sistema de presillas que se cierran a presión, dejando todo el conjunto fijo y evitando derrames.

También es común que tengan una manija superior que ayuda al traslado.

Abstenerse de utilizar este material en el microondas y el acero inoxidable no oficia de aislante térmico; con lo cual para platos calientes no sería la mejor opción.

Eso sí, son muy duraderas duraderas, a tal que es común que en casa de nuestros padres encontremos alguna que otra o nos resulte familiar de nuestra propia infancia.

Fiambreras con tapa a rosca

Se las suele conocer también como termos para comida.

Hay dos tipos, están las fabricadas con acero inoxidable de doble capa y que en su exterior generalmente incluyen una funda de neopreno; o las que están fabricadas con materiales plásticos de doble capa.

Aquí la clave es la doble capa. ¿Por qué? Porque ayuda a conservar la temperatura de los alimentos, sean estos fríos o calientes, de hecho, muchos modelos están pensados para transportar las papillas de los bebes.

Las ideales son las de acero inoxidable, porque combina las propiedades del material junto con el diseño de la doble capa aislante.

Además, muchos modelos traen una funda de neopreno que refuerza las propiedades aislantes, protege de rayones y golpes; y sobre todo le aporta ese plus de diseño, porque vienen con divertidos y coloridos estampados.

También las hay de plástico, el material es un poco más liviano, no necesita de fundas, pero por su material, no están exentas de manchas, rayones y olores.

Ya sea de acero o de plástico, una clave es que el cierre a rosca venga acompañado de una goma que ayuda a que el cierre sea totalmente hermético.

Algunos consejos

Planifica el menú con anterioridad, no solo es la clave de una vianda equilibrada, sino que ayuda a reducir costos en la economía hogareña. Si necesitas información sobre como planificar un menú de éxito, les dejamos algunas ideas aquí.

El tamaño de la fiambrera no debe exceder lo que el niño come normalmente en tu casa. No lo atiborres de comida que luego tendrás que tirar, pero tampoco quedarse corto y que no pueda reponer energías.

Incluye de ser posible todos los grupos de alimentos: hidratos de carbono, proteínas y verduras. No olvides los lácteos y las fibras.

También es importante variar los tipos de cocciones: guisado, vapor, plancha, hervido, frito, etc.

Para el postre, lo mejor es fruta de temporada o aprovechar para suplir la porción de lácteos con algún yogurth.

No escatimes en colores, texturas y sabores. Muchos niños son difíciles con la comida, pero a otros les encanta probar alimentos variados.

Tipos de termos y botellas

Evitar el BPA

El BPA es un componente químico que llevan algunos plásticos y que puede migrar a los alimentos o a las bebidas. El peligro radica en que si migra lo ingerimos, a nuestro organismo eliminarlo se le dificulta, acumulándose en el cuerpo.

¿Qué efectos tiene el BPA en nuestro cuerpo? Tiene la capacidad de alterar el sistema endocrino. Algunos estudios lo relacionan con problemas como la diabetes, la obesidad, infertilidad y hasta algunos tipos de cáncer. Incluso hay muchos movimientos y campañas que promueven el retiro del BPA en los envases de uso alimenticio y hasta en los electrodomésticos.

La Unión Europea ha prohibido su uso en biberones y está planteándose en retirarlo de los envases de alimentos.

Si queremos saber con qué tipo de plástico está fabricada la botella de la cual tomamos agua, bastará con mirar en su base un triángulo con flechas y un número en el interior de él. Las botellas que no contienen BPA, llevan dentro del triángulo los números 2,4 o 5.

Esto no quiere decir que no lleven otras sustancias tóxicas, en sí las que se consideran seguras son las que están elaboradas con polipropileno (triángulo con el número 5) y el tritán.

Lo ideal es adquirir botellas que podamos rellenar, y bajo ningún concepto rellenar las botellas de plástico de agua envasada porque, aunque no lo percibamos, se van degradando haciendo que los materiales, como el BPA, puedan migrar al contenido.

¿Qué material utilizar?

Entonces, si no podemos valernos de la botellita que hemos comprado para rellenar, ¿Cómo transportamos el agua que queremos beber, sin comparar en cada uso una botella nueva? Simple hay otros tipos de materiales que podemos utilizar, incluso el plástico, siempre que esté libre de BPA.

El Tritán es un tipo de plástico libre de BPA, resistente, duro y al mismo tiempo ligero y transparente. El plástico nos ofrece gran variedad de diseños, es menos costoso, podemos congelar agua en su interior. La desventaja es que aun siendo de tritán las botellas son menos duraderas, necesitan un recambio periódico y que su producción no es muy sostenible.

Otra opción son las botellas de acero inoxidable, puesto que no libera componentes tóxicos, es durable, resistente, ligero e higiénico. Otra gran ventaja, es que suele usarse como material térmico, puesto que las botellas y termos de acero inoxidable mantienen muy bien la temperatura de bebidas frías y calientes.

Claro que en materia de costos en comparación con el tritán, el acero es mucho más caro, no está exento de rallones o abolladuras, e incluso algunas personas notan un cierto sabor metálico en el agua.

No debemos confundir el acero inoxidable con el aluminio, muchas botellas para agua alardean estar compuestas de acero cuando en realidad están fabricadas con aluminio, metal pesado que no es recomendable para la salud.

Otras características

Independientemente del material, las botellas para beber agua que podemos utilizar hoy en día como alternativas a las que se compran en las tiendas, vienen equipadas con algunos detalles útiles y curiosos.

El cierre debe ser seguro y hermético. Si estamos utilizando el agua en la oficina, o la llevamos de un lado para otro en el bolso o en el coche, vamos a querer evitar que se abra y se derrame el agua, mojando papeles y pertenencias.

Las botellas además de cerrarse de forma segura deben tener una abertura que permite su llenado y que podamos beber.

Algunas botellas permiten un acceso rápido a un pico que incluso se puede abrir con la boca, otras en cambio permiten desenroscar la parte superior para beber por una abertura o desenroscar completamente la tapa que sirve las veces de vaso.

Si prefieres que los niños utilicen un sorbete hay modelos que permiten exponer el sorbete para beber y luego esconderlo para su guardado. Sea cual sea el sistema, lo importante es que nos permita un buen flujo de agua y evitemos derrames al beber.

La ventaja que tiene los picos o los sorbetes para beber es que al no tener que desenroscar una tapa, puede hacer que bebamos agua con mayor frecuencia, la desventaja es que no son del todo herméticos y están constantemente expuestos al exterior.

Cuando la botella es acero, siempre es recomendable una funda de neopreno, silicona o algún otro material que la proteja de abolladuras, ralladuras o roturas por caídas.

Algunas fundas, tienen incorporado un sistema para su transporte como cintas o ganchos que hacen que no necesariamente carguemos con las botellas en la mano.

Las bebidas frías se pueden mantener con una botella de acero inoxidable o con algún modelo que tenga pared de aislamiento, en donde se pueden colocar pequeños cubos de hielo y beber agua fresca a toda hora.

Las botellas reutilizables también necesitan de una higiene periódica, por eso lo ideal es lavarlas luego de cada uso, si son aptas para lavavajillas mucho mejor. En caso de lavarlas a mano, nunca utilices materiales o productos abrasivos.

No utilices agua caliente para botellas de plástico, solo con las de acero inoxidable.

