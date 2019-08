En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra.

El exceso de peso de las mochilas escolares puede provocar deformaciones en la columna, malas posturas al caminar y otros trastornos del sistema músculo esquelético. Según los expertos un niño no debería transportar más del 10 por ciento de su peso. En la práctica son muchas las mochilas que superan ese peso. Solo de libros escolares suelen llevar de 3 a 5 kilos y a eso hay que sumarle el peso de la propia mochila y el del resto de material escolar.

La adquisición de una mochila trolley es una de las soluciones más fáciles y efectivas para evitar problemas de espalda. Modelos como la Safta-Trolley compact evitan que los niños carguen con el peso a sus espaldas y siguen con los cánones estéticos marcados por los pequeños.

Hay multitud de modelos diferentes en el mercado. En CompraMejor.es queremos ayudarte a elegir la mochila trolley que más os convenga y más os guste. Te presentamos una comparativa con los 4 modelos más valorados en internet, desgranándolos uno a uno por expertos y usuarios. Para el análisis se ha tenido en cuenta el peso de la mochila, el tamaño de las ruedas y la calidad en general.

La mochila de la marca Safta es la recomendación de compra de nuestros expertos. Su precio que va de 40 a 50 euros según el modelos elegido es muy competitivo para la calidad del producto. Además sus diseños se adaptan a las modas , en este caso la última película de la saga Star Wars, y ofrecen también una gran gama de colores lisos.

La segunda opción es la mochila Totto MA03ECO006-1710P-3E7 que con la garantía de innovación y calidad que ofrece esta marca colombiana asegura un buen diseño y la máxima durabilidad.

Mejor ver uno a uno los productos analizados.

Safta-Trolley compact Star Wars VIII The Last Jedi

La mochila Safta es el perfecto aliado para que nuestros hijos transporten los libros de casa al colegio y a la inversa. Con unas medidas de 32 x 21 x 45 centímetros tiene una gran capacidad para llevar todos los libros y el diverso material que necesiten.

Este modelo tiene un carro fijo, no extraíble. El sistema de ruedas está integrado en la propia mochila. Destaca especialmente la base reforzada con doble función. Por una parte protege la mochila de los roces y por otra le da mayor estabilidad.

Toda la zona de la espalda y las correas están acolchadas y además son ergonómicas, lo que la hacen muy cómoda si en algún momento hay que cargar con ella. En la parte superior de la mochila también dispone de un asa acolchada muy útil para cuando hay que elevarla.

Precisamente pensado para cuando va a la espalda tiene un faldón acolchado que cubre las ruedas y evita los típicos golpes de este tipo de mochilas.

La mochila Safta tiene múltiples compartimentos que facilitan la organización de todos los enseres escolares. Dispone de dos compartimentos grandes, un bolsillo frontal bastante amplio y dos bolsillo laterales porta botellas.

La calidad de tejido y de las cremallera es muy alto. Las cremalleras están pensadas para tener mucho uso, tiene doble tirador y son muy suaves a la hora de abrir y cerrar.

Todas estas cualidades van de la mano de una estética pensada para sus usuarios. El modelo analizado tiene el diseño de la última película de Star Wars lo cual cautivará a los más fanáticos de la saga. Para atraer a todos los públicos Safta dispone de muchos modelos y múltiples colores entre los que elegir. El precio también es atractivo, va de 40 a 50 euros según el modelo que se elija.

Totto MA03ECO006-1710P-3E7

Totto es una reconocida marcha de mochilas y material de viaje de reconocimiento mundial. Esta marca colombiana busca incorporar la innovación en sus productos dotándolo de una alta calidad. Muchos usuarios repiten con la misma marca después de haber disfrutado durante años de uno de sus modelos.

Lo más llamativo de la mochila Totto escolar con trolley son sus cremalleras reparables. Aunque no es una característica perceptible a simple vista en cuanto se prueba se distingue una gran diferencia. Son unas cremalleras en forma de espiral que son reparables. Si por cualquier cuestión la cremallera se abre podemos recomponerla y queda como el primer día.

Además las cremalleras están cubiertas por una tela para proteger a los cierres y hacer un pequeño efecto impermeable.

La Totto está fabricada en una lana de poliéster gruesa que proporciona a la mochila mayor resistencia a los roces y al desgaste del paso del tiempo.

El sistema de trolley tiene ruedas dobles que le otorgan mayor estabilidad. La base de la mochila está reforzada con PVC que no solo evitan roces si no que le dan mayor solidez y estabilidad.

La estructura de esta mochila está pensada para tener todo el material ordenado. Dispone de un gran espacio principal que es el que tiene mayor capacidad. La mochila mide 52 x 37 x 25 centímetros y ocupa prácticamente todo el espacio.

Por delante un bolsillo con cremallera de buenas dimensiones y sobre este otro para guardar las cosas más pequeñas. En los laterales tiene dos bolsillos de malla elástica con doble rejilla para transportar bebidas u otros accesorios.

El precio de este modelo y de los diferentes diseños que la marca ofrece con estas características ronda los 60 euros.

Nikidom Roller Cool Blue

Nikidom es una de las marcas de puericultura que más han crecido en los últimos años. Ofrecen una estética moderna en todos sus productos pero siempre buscan ir un paso más allá y aportar a sus diseños de innovaciones que se acaban haciendo imprescindibles a los usuarios.

La mochila Roller cool blue es un claro ejemplo de lo que la marca persigue. Nada más verla llama la atención el tirador de la trolley. Se aleja de la típica barra de sus competidores y se asemeja al manillar de una bicicleta. Y lo que es mejor es que no se trata de una mera cuestión estética. Esta forma hace que la mochila roller sea apta no solo para tirar de ella si no también para empujarla cómodamente como si fuera un carro de la compra.

El manejo de este modelo es muy bueno ya que a ese llamativo manillar hay que sumarle las ruedas extra grandes, 17,5 centímetros de diámetro. Esa medida facilita subir y bajar escaleras y dan gran estabilidad.

La Nikidom tiene un gran espacio principal. La mochila mide 52 x 32.5 x 21 centímetros en total contando con el manillar y las ruedas. Dispone también de un compartimento frontal con dos bolsillos pequeños y uno grande de rejilla con sobre isotérmico para guardar alimentos.

Hay multitud de diseños para elegir el preferido de nuestros hijos y además se venden por separado pegatinas para personalizar las ruedas.

El precio es el mayor inconveniente, varia de unos 70 a unos 110 euros según el modelo que escojamos y lo que la ha relegado a la tercer posición de la comparativa.

Movom 5192861

Una de las cualidades que diferencia a la mochila flamenca de Movom son sus cuatro ruedas con giro 180 grados. El hecho de contar con cuatro pequeñas ruedas situadas en los cuatro puntos de apoyo de la base de la mochila hacen que el manejo de la misma sea muy bueno. Además se evita tener que transportarla tirando de ella y sigue la estela de las trolley de viaje que usan cada vez más este sistema.

Otras de las características diferenciadoras es que lleva correas de sujeción en su interior. De esta forma el contenido interior no se mueve.

La mochila Movom está fabricada en poliéster y lleva un refuerzo interior que la hace más resistente.

Tiene una buena capacidad, mide 32 x 44 x 21 centímetros, que la ocupa en casi su totalidad el espacio principal con cierre de cremallera. También tiene un bolsillo frontal para guardar los elementos más pequeños como el estuche y la merienda.

En la parte trasera hay un bolsillo para guardar los tirantes. Las correas ajustables son muy útiles por si en algún momento tenemos que transportarla en la espalda.

Por unos 55 euros está disponible en múltiples estampados.

