El acondicionador es uno de los pasos de la rutina capilar más importante para hidratar el cabello seco y conseguir un resultado reluciente.

Normalmente, se suele aplicar en la ducha después del champú. En ese momento, hay que dejarlo funcionar, peinar y después aclarar con abundante agua.

Unos pasos que pueden conseguir que se gaste demasiada agua. Por eso, hay una opción de acondicionador sin aclarado que está ganando terreno en redes sociales.

Se trata del Revlon Aquave que está pensado para todo tipo de cabellos y promete dejar atrás los días de pelo seco.

Sin nudos y sin ensuciar

El acondicionar Revlon de Aquave se ha hecho famoso por dejar hasta los cabellos más rizados completamente desenredados. No obstante, ha conseguido convertirse en uno de los más vendidos con sus efectos hidratantes.

Acondiciona e hidrata y no deja ningún residuo en el pelo, a pesar de que no hace falta aclararlo. Lo único que hace falta es peinarlo tras salir de la ducha para lucir un pelo único.



Eso sí, lo más importante es agitar el producto antes de usarlo. Después de su aplicación, también sirve como protector térmico, para reducir el número de productos que usas a diario.

Así conseguirás un pelo brillante y sin encrespamiento en tu día a día. Además, podrás usarlo durante meses porque el bote tiene medio litro de producto.

Para todo tipo de cabello

La opción más vendida es para cabello normal y seco, pero la línea incluye muchas opciones, cada una distinguida por un color nuevo.

El bote rojo es para los pelos más rizados, ya que el original sirve para aquellos con cabello ondulado y encrespado.

El color rosa es para pelos teñidos que necesitan mantener el color y darle más nutrición al cabello.

El morado se centra más concretamente en decolorados, rubios o grises, cabellos más claros que tienen otra reacción a la nutrición.

Y, por último, el amarillo es esencial para llevar a la playa o usar en verano.

Se trata de un acondicionado para pelo dañado por el sol que protegerá después de lavado de las radiaciones y lo curará de las ya recibidas.

Más de 20.000 valoraciones

La prueba de que cuando lo compras, ya no quieres cambiar está en la alta puntuación en Amazon. Tiene 4,5 estrellas sobre 5 y más de 20.000 comentarios avalando su funcionamiento.

«Llevo años usándolo porque no hay otro que me resulte mejor. Desenreda fácilmente, huele bien, no apelmaza ni carga el pelo como otros productos, cremas o aceites. Fórmula ligera y bien de precio», comenta Alejandra.

«Yo tengo el pelo muy fino y va fenomenal, no lo deja lacio y sin cuerpo», explica Paquita: «Muy recomendable. Y en verano especialmente que estas todo el día de la piscina al mar«.

«Lo usamos mi hija y yo para desenredar el pelo y la verdad va superbién»,añade Katy: «Me lo recomendó una peluquería y la verdad que se nota y encima huele genial».

