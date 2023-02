En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Muchas investigaciones aseguran que las personas físicamente activas viven más tiempo que las que casi nunca se mueven.

Y es que, llevar un estilo de vida saludable y con un mínimo de actividad física es esencial para gozar una buena (y ansiada) buena salud. De hecho, según un equipo de investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el deporte está íntimamente asociado con una esperanza de vida más larga. En concreto, 4,5 años más.

Los científicos han sido capaces de demostrar que aquellas personas que hacen ejercicio físico de manera regular, con una actividad física moderada, viven más años en comparación con aquellos que no hacen ningún tipo de deporte. E incluso cuando estos tienen sobrepeso u obesidad.

Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), es clara. Los adultos de 18 a 64 años deben realizar actividades físicas moderadas, de 150 a 300 minutos.

Y sin olvidar aquellas indicadas para el fortalecimiento muscular, al menos durante dos o más días a la semana. Estos consejos también son extensibles a las personas mayores, aunque este grupo de edad debe hacer hincapié en el equilibrio funcional y en el entrenamiento de fuerza muscular moderado o de mayor intensidad.

No hay ninguna duda que la actividad física tiene importantes beneficios para nuestra salud: contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes, así como a mejorar los síntomas de los problemas de salud mental tales como la depresión y la ansiedad. Pero sus beneficios no se quedan ahí, ya que mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio.

Zapatillas deportivas, claves para evitar lesiones

Por eso, para iniciarse en la práctica deportiva, más allá de toda la equipación, tenemos que prestar especial atención a nuestros pies.

Unas buenas zapatillas son casi imprescindibles a la hora de hacer deporte, porque evitaremos que esta parte (que nos ayuda a mantener el equilibrio) sufra lesiones y nos ayudará a reducir el esfuerzo de los músculos, tendones y tendremos un buen agarre a la superficie del suelo. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que hacer un gran desembolso.

Es el caso, por ejemplo de las zapatillas deportivas de una marca líder, como son las Adidas RUNFALCON 2.0. Hasta el día de hoy, nunca habían estado a un precio tan bajo. Se puede decir que están a un coste mínimo histórico (rebajadas con un 50% de descuento), por lo que se pueden conseguir por apenas 26,15 euros.

Más que una zapatillas de running

Hablamos de un modelo indicado para correr, ya sea al aire libre o en interior. No obstante, son unas zapatillas deportivas muy versátiles, que se adaptan a casi cualquier deporte, incluso para salir a caminar. Están fabricadas con material sintético y revestidas con tissue.

Las suelas, de caucho, absorben los impactos para reducir al máximo las lesiones. Están disponibles en una infinidad de colores, desde los clásicos negros, blanco, grises, azul marino, hasta los más atrevidos azul eléctrico, salmón o gris metálico. Respecto a las tallas, desde el número 39 al 49.

Y, como ya hemos comentado, los usuarios que ya las han probado (con más de 7.000 valoraciones positivas) coinciden en que también son ideales para el día a día. «La verdad es que es un calzado que uso a diario y son muy cómodas y fantásticas en su comodidad y elasticidad además que se notan resistentes», explica una usuaria.

«Es una zapatilla para uso casual, cómoda y ligera, para uso diario, gimnasio, o trotes suaves», señala, por su parte, otro internauta.

