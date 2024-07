(1 votos: 5,00 de 5)

Juan Luis Martin

Como es de sobra sabido y repetido en estas fechas, el sol es uno de nuestros grandes enemigos en verano. Puede tener graves y duraderas consecuencias en nuestra piel si pasamos mucho tiempo expuestos. Por eso, es esencial tener una buena crema aftersun que repare las quemaduras al final del día.

Uno de los ingredientes estrella de este tipo de lociones pensadas para después del sol es el aloe vera, que consigue reducir la inflamación y ayudar a cicatrizar las heridas.

Por eso, muchos usuarios deciden ir directamente a la fuente y comprar aloe vera puro que se puede usar para muchos más casos.

En Amazon, hay una marca española y ecológica que triunfa vendiendo aloe vera 100% natural de un cultivo de Lanzarote.

Se llama G.O.T y vende un litro de aloe vera en un formato reutilizable para que puedas rellenar así cualquier bote con dispensador que quieras volver a usar.

Crema aftersun con aloe vera 3 en 1

Este aloe vera, que además tiene un 10% de descuento actualmente, es un ingrediente ideal para tener siempre en casa mano.

Barato, natural y muy efectivo para cualquier problema de la piel.

Además, este producto, que viene en forma de gel está indicado para varios usos:

Sérum facial para hidratar la piel: ayudará a estirar las arrugas o eliminar los granos

para hidratar la piel: ayudará a estirar las arrugas o eliminar los granos Sérum capilar , que también nutrirá tu pelo de manera natural

, que también nutrirá tu pelo de manera natural Crema corporal y aftersun: puede usarse después de tratamientos láser, después de quemarse en la playa o a diario para pieles secas que quieran recuperar vitalidad.

Por lo tanto, más allá de su uso intensivo y necesario para el verano, también te ayudará a tener la piel hidratada en los meses más secos del año.

Podrás nutrir tus rizos, cicatrizar las marcas de la cara… los usos son infinitos.

Una versatilidad que se nota en sus ventas, ya que se han adquirido más de 400 botes en el mes pasado, solo en Amazon.

Más de 5.000 valoraciones

La puntuación de este gel de aloe vera en Amazon es de 4,6 estrellas sobre 5. Una alta nota que mantiene después de más 5.000 reseñas.

En los comentarios, los usuarios comparten los distintos usos que le dan:

«Lo compré pensando en la piel de mi pareja, tiene alergia y la piel se le reseca muchísimo», ha escrito una clienta: «No le deja la piel muy hidratada, pero parece que le ha ido bien».

«El sobrante de mis manos se la pongo al pelo de mi mascota, un perro y se le queda muy fino y bonito», ha añadido: «A veces me lo he puesto yo en mi cara así que versátil es la verdad y el precio no está tan mal hay otros más caros».

«Se nota que es un producto natural y muy hidratante», ha explicado otra reseña: «Deja la piel muy suave y elimina todo tipo de impurezas como acné, granos, irritaciones, ezcemas… Lo voy a usar de ahora en adelante a diario porque se nota que funciona bien. Si no tienes el bote que dice en la web, no pasa nada porque lo puedes usar directamente de la recarga».

