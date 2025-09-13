

Maria Saiz

Se acabó la espera, el AirTag para Android igual de preciso que el modelo de Apple es ya una realidad. Y es que, si eres de esas personas que se niegan a sumergirse en la tecnología Apple, incluso a los más rebajados, puede ser que este verano te hayas encontrado ante el dilema de no saber cómo tener localizada tu maleta… y con ella algún objeto preciado que no sabes si has dejado en casa o simplemente no lo encuentras.

Para todos ellos: este dispositivo localizador, que funciona igual que el reconocido AirTag, es la gran solución. El modelo que os presentamos está creado por Motorola y, pese a que su nombre puede llevar a la confusión —se llama Moto Tag—, es igual de sencillo de utilizar que el de Apple. Es el mismo diseño de botón, tiene un tamaño compacto (perfecto para llevarlo en el bolsillo más seguro de tu mochila) y es bonito, incluso para llevarlo de llavero con una funda.

Cómo funciona el localizador Moto Tag (o AirTag de Android)

Como ya os adelantábamos, este localizador cuenta con un sistema bastante parecido al que posee el AirTag. Es decir, funciona a través de Bluetooth BLE y Ultra Wideband; con ello, ayuda a buscar o, más bien, localizar dónde se encuentran los objetos. No importa dónde estén ubicados, él los localiza. Y sí, al igual que el modelo de Apple, emite un sonido —si se encuentra cerca— para que puedas encontrarlos.

Es muy sencillo: solo tienes que emparejar tu dispositivo móvil y asignarle un nombre para que sea más fácil de encontrar. ¿Lo mejor? Su batería dura intacta más de medio año.

Y si eres de los que necesita más de un localizador… estás de suerte. Porque Amazon tiene en oferta este pack de cuatro Moto Tag. La diferencia que hará que este localizador se haga más viral que el AirTag A diferencia de los AirTags, los cuales son solo compatibles con Apple, este localizado es compatible con cualquier dispositivo que utilice el sistema Android. Incluso ofrece una mayor compatibilidad en comparación con otros localizadores diferentes a los de Apple. Cuenta con un diseño robusto resistente al agua y ofrece una buena calidad de sonido para la localización. La alternativa que ofrece Samsung Samsung SmartTag2 (2023) Bluetooth + UWB, IP67... Si eres más de Samsung… este localizador te encantará. El Samsung SmartTag 2 utiliza la tecnología de banda ultra ancha para comunicarse con tu dispositivo, y así, a través de la aplicación SmartThings Find, puedas encontrar de forma rápida y precisa lo que estás buscando. Este localizador cuenta con la clasificación IP67, la cual significa que es resistente al polvo y se puede sumergir en un metro de agua durante 30 minutos. En cuanto a su batería, dura hasta 500 días y con el modo de ahorro de energía puede llegar hasta los 700.

