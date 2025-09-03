

Regina Ruiz

El smartwatch para niños puede convertirse en tu gran ayuda en la vuelta al cole. Aunque ahora no conozcas todas sus ventajas, son tan útiles como los cuentos para dormir más recomendados o las mejores botellas antifugas.

Con llamadas, chat, localización GPS, cronómetro… este reloj inteligente es la mejor solución cuando tu hijo empieza a crecer, quieres comunicarte con él, pero no lo ves preparado para un telefono móvil. Prueba de ello es que en las últimas semanas, coincidiendo con el regreso a las aulas, ha entrado en los productos más vendidos de Amazon.

El smartwatch para niños te ayudará a comunicarte con ellos sin distracciones

El smartwatch para niños te permitirá hacer videollamadas, emitir o recibir llamadas de una forma segura. Por ejemplo, si quieres avisar a tu hijo que llegas tarde a recogerle al colegio, ahora podrás comunicarte cómodamente. Además, cuenta con un sistema con el que no tendrá llamadas con números desconocidos que no tiene guardados en su agenda de contactos.

Gracias a este reloj inteligente, conocerás en todo momento la ubicación de tu hijo en tiempo real. Además, puedes establecer una ruta segura, para cuando el pequeño se salga de ese entorno, te llegue una notificación. Una herramienta para daros una tranquilidad total.

También puede ser muy útil para las extraescolares. Con cronómetro o podómetro, entre otras funciones, podrán utilizarlos en sus entrenamientos. Además, es resistente al agua, si practican natación o la lluvia les pilla desprevenidos un día volviendo a casa, también puede proteger la mochila con esta funda impermeable de Amazon.

Por si fuera poco, tiene un diseño bonito y discreto, con el que no se van a distraer en clase.

¿Qué dicen las opiniones de este increíble smartwatch para niños?

El reloj inteligente para niños tiene una buena batería que puede aguantar más de 25 horas de autonomía. Su pantalla tiene una resolución que impresiona y no tendrá dificultad en ver lo que poner.

Este smartwatch para niños ha ayudado a que muchos padres vivan más tranquilos, como ocurre con productos como la mejor opción de anillo inteligente o el collar GPS para perros. Prueba de ello son las más de 1.200 valoraciones positivas que tiene este artículo. Algunas son:

«Tras descartar todos los otros que encontré en el mercado y también los teléfonos sin acceso a internet, me decidí por este y, tras 2 semanas de uso, ha sido un gran acierto».

«Cumple 100%. Buena autonomía. Buena calidad de audio durante la llamada con el niño. Ubicación precisa. Recomendado».

«Muy contenta con la compra: el reloj es muy bonito, a mi hija le ha encantado».

«Perfecto para no comprar un móvil todavía y poder comunicarnos con nuestra hija y tenerla ubicada».

Una alternativa con un diseño más infantil

En los comentarios del anterior reloj, muchos padres coincidían en que sus hijos eran todavía pequeños y no les gustaba tanto el diseño elegante y discreto que tenía. Si es el caso de tus niños, te presentamos un smartwatch igual de eficiente, pero con un estilo más alegre.

Podrán hacer videollamadas, recibir llamadas de voz o emitirlas, manteniendo una comunicación fluida y rápida. También podrás controlar su ubicación cuando quieras y tiene funciones, como juegos, con las que podrá entretenerse.

Hablamos de un producto con una buena nota de 4,1 estrellas en Amazon y que es otro de los grandes favoritos.

