En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Belen Parrilla

Las alfombras y la tapicería son quizás, las cosas más complicadas de mantener limpias en un hogar. No solo porque es muy fácil que se manchen, sino porque son difíciles de limpiar.

Quitar una mancha de la alfombra puede llevarnos horas y ni siquiera suele quedar bien. Lo mismo pasa con la tapicería, y al final tenemos que recurrir a métodos mucho más costosos, llevándolo a la tintorería.

Por eso no es de extrañar que el aspirador quitamanchas Bissell SpotClean C3 sea un auténtico éxito de ventas en Amazon. Y es que este dispositivo elimina de forma fácil y rápida las manchas de cualquier superficie textil, sin utilizar productos químicos.

Si bien es cierto que no se trata de un producto barato, Amazon lo ha rebajado al precio más barato de su historia. Con un 28% de descuento, el Bissell SpotClean cuesta 129,99€ y merece totalmente la pena.

Una de las muchas ventajas de este quitamanchas eléctrico es que es totalmente portátil. Podrás limpiar cualquier superficie textil que imagines, desde el sofá hasta los asientos del coche, colchones o moquetas.

Bissell SpotClean C3 está equipado con un cable de 4,6m y una manguera larga de 1,4 m para facilitar la limpieza de áreas grandes o pequeñas. Este limpiador de manchas solo pesa 4,3kg, lo que le permite transportarlo fácilmente para limpiar diferentes superficies.

Su tamaño compacto lo hace muy fácil de guardar en cualquier armario. Tiene una potencia de 340W.

Su tecnología quitamanchas limpia en minutos

Este dispositivo quitamanchas incorpora un revolucionario sistema de triple acción y tecnología de dos tanques.

Combina un fuerte rociado de agua, una acción de fregado y una potente succión, este limpiador profundo portátil puede abordar las salpicaduras y las manchas del día a día.

Para ello, lo único que necesita es agua y jabón. Esta es rociada sobre la suciedad de la manera más eficaz. Posteriormente, aspira para dejar la superficie impoluta.

Para hacer mucho más fácil la tarea, tiene dos tanques, diseñada para mantener el agua limpia y la fórmula (1,4 l) separadas del agua sucia (1,1 l), para que pueda limpiar con confianza sabiendo que nunca limpiará con agua sucia.

Para combatir las manchas más resistentes, incluye una solución de limpieza Bissel especialmente formulada. También incorpora dos cepillos: uno de 15cm para manchas grandes y otro de 8cm.

Qué opinan los usuarios

Con más de 6.700 valoraciones en Amazon, tiene una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas. Una excelente puntuación que se refleja en los comentarios de los usuarios.

La gran mayoría destaca su capacidad de limpieza profunda: «He limpiado un sofá de piel de ante que llevaba 10 años sin limpiarse debidamente y ha quedado realmente limpio».

Sin embargo, como aspecto negativo puntualizan que las manchas no se suelen quitar a la primera pasada. «Pues me ha dejado maravillado. Aviso, no es magia, tienes que insistir a veces y, lo que me ayuda es, NO estar dando agua constantemente; pulverizas, dejas un rato y luego succionas; así he dejado colchones, sofá y alfombra como nuevos«.

