Marina Vazquez

El esperadísimo Black Friday volvió a disponer a su precio mínimo una larga lista de productos que iban desde la tecnología hasta productos de hogar y moda. Solo hay que recordar cómo los Airpods Pro 2 se convirtieron en el gran chollazo de este Viernes negro, entre otras grandes ofertas.

Sin embargo, si no llegaste a tiempo de hacerte con alguna de ellas, déjanos decirte que no todo está perdido. Amazon ha extendido en algunos de sus artículos más codiciados algunas de sus promociones y grandes descuentos, dando una segunda oportunidad a todos aquellos que no lo aprovecharon a tiempo.

Xiaomi Redmi Watch 4, con un 35 % de descuento Rebajas Xiaomi Redmi Watch 4 - Llamadas Bluetooth, Pantalla AMOLED de 1,97”, Monitor de frecuencia cardíaca, hasta 18 días de autonomía, Negro (Versión ES) Resistente al agua y con una batería de larga duración, este Xiaomi al 35 % de descuento es ideal para un uso diario. Combinando estilo y funcionalidad, este smartwatch es capaz de ofrecerte un exhaustivo seguimiento de la actividad física realizada.

