Imagina que vuelves de una jornada dura y estresante, estás dando el último paseo del día a tu perro, agotado y no ves la hora de llegar a casa para quitarte los zapatos tipo oxford que pese a ser ultracómodos, tus pies no dejan de pedirte que adoptes una posición más horizontal (sobre todo, acompañada de una almohada que te ayude a reducir el dolor cervical), sin embargo, tu mascota está en esos momentos en los que, por mucho que lo intentes, no hay forma de que haga sus necesidades y tiene casi las mismas ganas de regresar que tú.

Cuando finalmente lo hace, es común dar por hecho que «no pasa nada» por dejar el pis en la calle. Sin embargo, esa suposición puede terminar con una multa en tu bolsillo.

El año pasado, en ciudades españolas como Alcalá de Henares en Madrid, se pusieron multas por no limpiar los orines de los perros de unos 3.000 euros. Ahora que es obligatorio censar a las mascotas y con el posterior análisis de los excrementos, se ha podido identificar a los dueños y actuar. Así que sí, mirar hacia los lados y acelerar el paso, no es suficiente; se puede saber de qué mascota es ese orín o excremento.

Y, como ya te adelantábamos, si no limpias los restos de orines de la calle puedes enfrentarte a multas de 300 a 3.000 euros. Un gasto del que podrías despreocuparte… si cuentas con esta botella que cuenta con una fórmula capaz de eliminar los restos de orines a la perfección (efectivamente, no se van solo con aguas) y que no llega ni a los 10 euros en estos instantes en Amazon. Estamos seguros de que, al igual que nosotros, prefieres gastarte menos de 10 euros en una botella y crear la fórmula en tu casa que acabar con una multa de unos 3.000 euros en tu buzón.

Cómo eliminar los restos de orines en la calle

Aunque la gran mayoría de la población estamos concienciados con la importancia de recoger los excrementos del perro, no ocurre lo mismo con los restos de orines. Pensamos que las manchas y el mal olor se acaban yendo al poco tiempo, pero no es así. Y eso que son mucho más sencillos de limpiar.

Para eliminar el rastro de pis de la calle, simplemente tienes que llevar de casa una botella con una mezcla preparada. La más utilizada es la de agua y vinagre en la misma cantidad, pero también puede ser agua con zumo de limón o bicarbonato de sodio. Solo tienes que rociarlo sobre el pis de tu mascota en cualquier superficie, sea acera, fachada o calzada, y se limpia por completo.

Ahora bien, ¿en qué botella? Seamos sinceros, nada quiere utilizar el termo más viral de TikTok para ello. Además, con sinceridad, hay algunas zonas que son complicadas de «rocíar». De ahí a que la solución que hoy os traemos pueda convertirse en una opción útil y eficaz, también es una idea muy barata; no se daña con la fórmula y, además, cuenta con un diseño que permite echar la fórmula de manera eficaz y certera en la zona deseada.

La botella para olvidarte de las multas solo cuesta 10 €

Este va a ser uno de los artículos de tu mascota más necesarios a partir de ahora, casi tanto como un dispensador de comida o una aspiradora inalámbrica para el pelo de tu mascota. Con esta botella higienizante las molestias en el paseo del perro se han terminado, sin importar cuantas veces haga sus necesidades durante el paseo.

El funcionamiento de esta botella no puede ser más sencillo. Antes de salir de casa la rellenas con agua y vinagre a partes iguales. Tiene una capacidad de 650 mililitros, así que te aseguras que no te vas a quedar corto por mucho que dure vuestro paseo.

Una vez que el perro haga pis, presionas la botella higienizante y la mezcla que has preparado en casa saldrá con presión en la dirección que tú quieras. Esto es gracias a su diseño pliegues y boquilla, que hará que funcione como una manguera y con el que no vas a tener ni que agacharte o inclinarte para que caiga, simplemente tienes que apretar.

Con su tamaño, se te han acabado las excusas sobre el peso o lo difícil que es de transportar. Puedes llevarla en la riñonera, en bolsos de primeras marcas, en mochilas profesionales o incluso colgada de los vaqueros que mejor sientan. Tiene un mosquetón en el que también puedes llevar el portabolsas para la caca del perro, así que te quedará un pack completo con todas las herramientas.

Las personas que ya han probado esta botella lo ven un utensilio muy práctico y fácil de utilizar que les ha solucionado el problema del pis del perro por completo. Lo ven una idea muy original y útil, que todo dueño de mascota debería tener.

Además, está disponible en diferentes colores. Puedes coger tu tono favorito o tener diferentes botellas para combinarlas con la ropa. Su precio es tan atractivo que invita a tener más de una.

Una buena alternativa a tener en cuenta

Esta botella es otra buena opción para acabar con el pis de tus perros. Tiene una capacidad más pequeña que el anterior modelo, ya que es de 600 mililitros, pero aún así puede servirte para paseos largos y cortos. Tiene el mismo funcionamiento que la anterior y al apretarla el agua saldrá con presión en la dirección que elijas, fácil y sencillo.

Esta alternativa de botella se diferencia de la anterior en que tiene más funciones. Cada vez son mas los dueños que no quieren que sus perros beban de las fuentes del parque, por si pueden coger enfermedades digestivas. La solución es llevar el agua de casa y esta botella les permite beber porque tiene incorporado un pequeño cuenco, por si optas con acabar con los orines solo con agua y no con la mezcla de vinagre.

Trae un moscón y un portabolsas para la caca, así tendrás al alcance de la mano todo lo que necesitas en los paseos. Destaca porque es plegable, para que puedas llevarlo a cualquier parte, a pesar de ser con materiales resistentes y duraderos.

