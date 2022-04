Hermética: Mameido

Nuestra última opción está diseñada y fabricada en Alemania, de acero inoxidable 100% y resistente a la oxidación según la norma europea BS EN 10088. Cada botella está libre de BPA, ftalatos y toxinas.

Tus bebidas estarán frías durante 24 horas y calientes hasta 12 horas. Esta botella tiene una capacidad de 500 mililitros y un tamaño más que aceptable para llevar a la ofi o al gimnasio.

Con más de 1.400 valoraciones en Amazon, es todo un sí:

«La botella es de calidad, la he probado durante 24h completas con agua muy fría y apenas perdió temperatura, con líquido caliente no he probado aún pero estoy segura que también aguantará bastante», ha escrito una usuaria.

