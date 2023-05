¡Aquí puedes conseguir la bufanda oficial del Barça campeón!

(2 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Si eres barcelonista, ¡enhorabuena, campeón!

Has consegudo una Liga histórica con una diferencia de puntos que sólo los más grandes campeones han conseguido en toda la historia.

Y encima es una Liga doble, con los chicos y las chicas cantando un alirón y celebrándolo con más de 76.000 aficionados por las calles de Barcelona.

Pero si eres uno de esos millones de culés que no viven en Barcelona, no has podido estar en la fiesta y quieres celebrarlo a lo grande, desde aquí puedes hacerte ya con la bufanda oficial de los campeones.

La misma que jugadores y técnicos ondearon en la rúa desatando la locura de la afición.

Para comprarla solo tienes que hacer clic en el enlace, añadir las unidades que quieras y finalizar el pedido rellenando tus datos.

Aprovecha antes de que se agoten, porque gracias al diario Sport tienes a tu alcance un regalo fantástico para cualquier barcelonista.

Por un precio que merece muy mucho la pena.

¡Y lo recibirás en solo 2 días!

COMPRA AQUÍ LA BUFANDA DE LOS CAMPEONES 2022/23

Ficha técnica

Bufanda conmemorativa Campeones de LaLiga 22/23 del FC Barcelona con escudo de tu equipo favorito y lettering en ambos lados: «Campions 22/23» y «La Lliga és nostra. El futur també». Extremos con flecos decorativos. Color azulgrana.

Composición y cuidados

Composición: 100% Acrílico. Lavar a mano.

Talla y ajustes

Medidas: 135 x 17 cm.

Precio

19,95 PVP

Kiosco

19,95 PVP + cupón del diario SPORT

Tarifas envíos

España y Portugal peninsular: 4€

Baleares: 6,90 €

Canarias: 13,29 €

Europa consulta tabla de precios en la política de envíos:

Zona 1 – Francia 14,15€

Zona 2 – Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos 17,50€

Zona 3 – Austria, Dinamarca y Reino Unido 22,60€

Resto de productos

Y una vez que te hayas hecho con la bufanda oficial, que es con mucho el mejor regalo posible, también puede completar la fiesta con alguno de estos productos que llenaran tu casa y la de tus familiares o amigos con los colores de este Barça campeón.