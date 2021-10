Así es ‘Celebrity Bake Off’, el talent culinario con famosos que llega a Prime Video

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Esperanza Aguirre, Esty Quesada, Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu y Joan Capdevila conforman el variopinto plantel del concurso culinario ‘Celebrity Bake Off’, de Amazon Prime Video.

Este talent es la versión VIP de ‘Bake Off’, concurso de repostería que se emitió en Cuatro entre el 6 de marzo y el 19 de mayo de 2019.

El formato estuvo presentado por Jesús Vázquez y el jurado estaba compuesto por los reposteros Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro.

‘Celebrity Bake Off’, que estará presentado por Paula Vázquez y Brays Efe, retará a los 12 famosos en diferentes pruebas para convertirse en el mejor repostero.

Eso sí, para alzarse ganadores, tendrán que convencer a un estricto jurado: Clara Villalón, autora de El club del Cupcake, y Frédéric Bau maestro chocolatero y director de L’Ecole du Grand Chocolat.

El programa, que ha lanzado su primer teaser en el que se puede ver a los doce concursantes con las manos en la masa, llegará al catálogo de Amazon Prime Video el próximo mes de diciembre. La plataforma dispone de miles de títulos (series, películas y programas), por 3,99 euros al mes o 36 euros al año.

Otros concursos que ver en Prime Video

LOL, si te ríes pierdes

Es el único (hasta la llegada de ‘Celebrity Bake Off’) concurso en español en Prime Video España.

El reality, que ha renovado por una segunda temporada como Silvia Abril y Carolina Iglesias como maestra de ceremonias en sustitución de Santiago Segura, solo tiene un objetivo: no reírse.

Para ello, diez cómicos como Yolanda Ramos, Edu Soto o El Monaguillo tratarán de sacar una carcajada, durante seis horas, a sus contrincantes.

Seis capítulos para los amantes del humor… ¡y que ya tiene ganador! ‘LOL, si te ríes pierdes’ solo está disponible en Prime Video.

Making the cut

En las dos temporadas, Heidi Klum y Tim Gunn llevan a 12 diseñadores consolidados desde Nueva York a París y luego a Tokio, para competir por ser la nueva gran marca global de moda.

Además, cada semana, los looks ganadores estarán disponibles en Amazon, en la tienda del concurso, ‘Making the cut’.

El diseñador que encandile al jurado y gane la final recibirá un millón de dólares para invertirlo en su propia marca.

The Great Escapists

Los protagonistas, Richard Hammond y Tory Belleci, usan los restos del naufragio para sobrevivir y prosperar por sus conocimientos de ingeniería, intentan salir de la isla y mejorar sus condiciones de vida: un tanque, una casa en el árbol de tres pisos a la orilla del mar…

Este programa nos pregunta: «¿Los ayudarán sus inventos a escapar o quedarán atrapados para siempre en la isla?».

Keeping Up With the Kardashians

Es el reality en el que se han inspirado otros: la vida de la familia Kardashian. El programa, que se estrenó en 2007, se ha convertido en un éxito de audiencia.

En Amazon Prime Video podrás ver, en 14 temporadas, el día a día de Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

El tal el éxito del reality que se han creado spin-offs: ‘Kourtney and Kim Take Miami’, ‘Kourtney and Kim Take New York, Khloé & Lamar’, ‘Kourtney and Khloé Take The Hamptons’, ‘I Am Cait’, ‘Dash Dolls, Rob & Chyna’, ‘Life of Kylie y Flip It Like Disick’.

