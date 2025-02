Haz tu valoración:

Regina Ruiz

Cocer huevos puede parecer algo sencillo. No entraña peligros; es meter un huevo en una olla con agua cociendo y esperar, pero, como pasa en tantas otras cosas, la teoría siempre luce más sencilla. De ahí a que, para llevar a cabo infinidad de recetas, muchos -es decir, los menos cocinillas- recurramos a un sinfín de utensilios de cocina que nos ayuden a dinamizar la elaboración. Solo hay que recordar estas ideas de regalos que consiguen conquistar a los chefs de la casa. En efecto: los utensilios son necesarios.

Y no solo para dinamizar el cocinado, no, no; para las recetas en las que tenemos muchas elaboraciones es fundamental equiparnos con todos los instrumentos que nos las faciliten. Hay utensilios que pueden ayudarnos a ahorrar tiempo entre los fogones y que tienen una función muy útil.

En las redes sociales hay artículos que triunfan para la decoración de tu cocina. Se trata de productos originales, que te van a permitir organizar todos tus utensilios mejor, además de darle un estilo muy atractivo a la habitación.

Pueden ser objetos que no te habías planteado tener antes, pero que son muy útiles y suponen una ayuda extra. Como es el caso de este portador de huevos que se ha agotado en Amazon después de que Xuso Jones lo compartiera en su perfil de Instagram. La publicación se llenó de comentarios sorprendidos con esta idea tan atractiva.

Aunque este modelo en concreto se agotara, puedes conseguir otras alternativas igual de divertidas y que son una gran ayuda para tu cocina. Con este portador de huevos podrás cocerlos de forma fácil, sin correr riesgo y con un diseño que te sacará una sonrisa.

El utensilio para cocer los huevos que se ha hecho viral en redes

Con este set podrás cocer hasta seis huevos a la vez de una forma divertida. Es un producto 3 en 1, ya que además de utilizarlo para meterlos en tu cacerola de confianza, también sirve para transportarlos por la cocina o guardarlos en la nevera.

Solamente tienes que colocar el huevo en el espacio condicionado para ello. Coges la huevera por el asa y la introduces en el agua hirviendo. Dejas que pase el tiempo correspondiente y lo sacas de la misma forma, sin problemas.

Su diseño en forma de oso, abraza el huevo por completo y te garantiza que se va a mantener en las mejores condiciones. Está hecho con materiales resistentes, así que estarás seguro en todo momento, aunque lo utilices con altas temperaturas. Al ser un artículo compacto, ahorras espacio en tu nevera y cocina de una manera entretenida.

Además de ser un regalo diferente, también puede servir como un objeto de decoración. Tus huevos cocidos estarán en la mesa, sobre la huevera y sorprenderán a todos tus invitados.

Un portador de huevos divertidos para librarte de la cáscara por completo

Un portador de huevos puede ayudarte a que se mantenga en todo momento en las mejores condiciones. Tiene un diseño creativo y divertido, imitando las patas de una gallina.

Un huevo duro no es un elemento estético que ayude a preparar una mesa bonita para recibir invitados. Sin embargo, con este portador podrás decorar tus cenas o comidas de una manera diferente y entretenida.

Además, llega con un cortador de cáscara, para limpiarlo de una forma muy sencilla. Con este instrumento disfrutarás de tus huevos cocidos y sin que nada te moleste.

Sus compradores aseguran que rompe la cáscara por completo con un simple golpe. Lo ven una idea muy práctica y que les ha conquistado.

Separa la yema y la clara en un solo paso

Muchas recetas te exigen separar la yema de la clara en su elaboración, como por ejemplo en la preparación de una salsa carbonara. Suele ser una actividad sencilla, pero que se puede complicar si no eres una persona habilidosa. La solución es un separador como este de silicona, perfecto para cocineros y con el que mantendrás tu cocina limpia.

Apto para el lavavajillas y con un divertido diseño animal, ahorras tiempo en la cocina con un utensilio simpático, pero práctico. Simplemente tienes que acercarlo a la yema y apretar para que la absorba. Después lo sueltas para dejarlo en otro plato.

Es una herramienta perfecta que tener en tu cocina y que cuenta con excelentes valoraciones.

Para picar los ajos en poco tiempo y divertirte

Esta es otra herramienta divertida que puede resolverte muchas recetas en poco tiempo. El ajo es un elemento muy utilizado en la cocina para dar sabor, pero hay que tener cuidado. Es importante dejarlo bien picado para que no arruine tu plato.

Con esta maquina lo dejarás en el tamaño perfecto para que solo tengas que añadirlo en tus elaboraciones. Tiene forma de vampiro, para darle un toque diferente a la decoración de tu cocina. Simplemente tienes que introducirlo en la picadora e ir girando hasta que encuentre el punto perfecto.

También es útil con otros ingredientes, como los frutos secos. Sus clientes valoran positivamente su diseño gracioso, pero sobre todo lo bien que tritura el ajo. Es una gran ayuda en tu cocina.

