Maria Saiz

En un mundo hiperconectado y global, saber inglés ya no es una opción, sino una necesidad. Desde acceder a mejores oportunidades laborales hasta poder viajar, consumir contenido o incluso trabajar en remoto. Ahora bien, si no te quieres gastar una fortuna en una academia o no encuentras una opción que se adapte a tu horario, aprender desde casa es la elegida por muchos.

En pleno auge de las aplicaciones móviles, los vídeos con subtítulos y los cursos online, hay algo que sigue siendo esencial para aprender inglés con éxito: un libro con una buena base gramatical. La verdadera comprensión empieza por entender bien su estructura, su lógica y su gramática. Y es aquí donde entra en juego un buen manual gramatical.

Tanto si eres principiante como si ya tienes nociones del idioma, contar con un libro para aprender inglés claro, ordenado y adaptado a tu nivel marca la diferencia entre avanzar de forma sólida o quedarte estancado. Es una herramienta que puedes consultar siempre que lo necesites, que te permite estudiar a tu ritmo y que sirve como complemento perfecto a cualquier otro método: clases online, apps, vídeos o conversación.

Si a esto le sumas que, a diferencia de otros métodos más costosos como clases particulares, puedes conseguirlo por tan solo 11 euros… Ya tienes tu respuesta: ¡sienta las bases del inglés desde casa y prácticamente gratis!

La mejor guía de gramática inglesa para sentar las bases

En este sentido, uno de los manuales que pueden ser tu salvación es «Gramática inglesa: la mejor guía para los estudiantes de inglés de todos los niveles». Una guía clara, bien estructurada y pensada especialmente para hispanohablantes que quieren dominar el inglés desde sus bases. Un libro didáctico, resumido y completo para resolver dudas de gramática.

Este libro ha sido elaborado por Espasa, editorial de prestigio española y está dirigido a estudiantes desde nivel A1 a B2, lo que lo hace ideal tanto para principiantes como para quienes quieren reforzar sus conocimientos. Explica de forma directa y comprensible los tiempos verbales, las estructuras más comunes, el uso correcto de los auxiliares, preposiciones, pronombres y mucho más. Todo acompañado de ejemplos contextualizados y ejercicios prácticos para afianzar lo aprendido.

Esta guía ofrece explicaciones en español, facilitando así la comprensión de estructuras gramaticales complejas. Además, los contenidos vienen ordenados por niveles, por lo que el temario progresa de forma clara desde lo más básico hasta contenidos de nivel intermedio adaptándose a tu nivel desde el principio.

La guía útil para todos los niveles

Esto hace que el manual resulta útil para un amplio perfil de estudiantes: desde los adultos autodidactas, los estudiantes de primaria, ESO, Bachillerato y universidad como refuerzo complementario, profesores particulares que buscan una herramienta de apoyo o para quienes quieren recordar nociones básicas olvidadas. Adaptado a todos los ritmos de estudios, el libro ayuda a aprender inglés independientemente de la edad.

Con un precio habitual que ronda los 16–18 €, este libro se sitúa dentro de los más asequibles de su categoría. Además, tiene una nota de 4,4 sobre 5 estrellas en Amazon, es una de las guías favoritas y mejor valoradas por los usuarios. Quienes ya se han hecho con ella, destacan su calidad como un básico imprescindible para completar los estudios de nivel básico y medio de inglés. Además, lo consideran una herramienta útil para consultar la gramática.

Compleméntalo con el curso más sencillo y eficaz para aprender inglés a tu propio ritmo

Si ya has afianzado tus bases y quieres dar un paso más allá. La editorial cuenta con un curso sencillo y eficaz para mejor tu nivel de inglés a tu ritmo. Este libro, más que una guía que puedes consultar siempre, va un nivel superior en la enseñanza.

En este se encuentran múltiples situaciones comunicativas para adquirir y practicar el vocabulario fundamental y las expresiones más usuales del inglés de hoy. Cuenta con una amplia sección de ejemplos conversacionales, extraídos de los contextos más comunes y cotidianos, para desenvolverse en todo tipo de situaciones.

