

Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Regina Ruiz

Es una realidad que el crochet está de moda. No es para menos, porque con este tejido puedes tener prendas muy bonitas, gustosas y favorecedoras. Además, hay un detalle que las hace todavía más especiales: puedes hacerlas desde casa, como los mejores crepes en planchas o ver las películas como en el cine con uno de los mejores miniproyectores.

Cada vez son más las personas que se suman a hacer sus propias prendas de crochet desde casa. A base de unos pocos días de práctica y unos sencillos pasos, tendrás dominada la técnica y renovarás tu armario de una forma económica y estilosa. Si quieres unirte a esta moda tan emotiva, tenemos todo lo que necesitas para sumarte.

Los productos imprescindibles para el crochet desde casa

Para empezar a tejer no necesitas más de unos pocos elementos.

Las agujas de tejer son lo más importante

Este pack te traerá 14 agujas de ganchillo, para que tengas muchas para utilizar, por menos de 20 euros. Es una gran variedad de tamaños para que selecciones con cada prenda que confecciones la que mejor te venga.

Los mangos de estas agujas, además de fáciles de identificar, son ergonómicos y muy cómodos de utilizar mientras estas tejiendo. No sentirás dolor en las muñecas cuando lo utilices, aunque si sueles tener molestias musculares, te recomendamos la pistola de masajes que mejor alivia las contracturas.

En Amazon tienen casi 5.000 valoraciones positivas y son de las más recomendadas para empezar con el crochet.

El pack de lana con más variedad de colores de Amazon

Con este pack, podrás sumarte al mundo del crochet con 12 preciosos tonos de lana en la mejor calidad. Es muy suave y no pica nada en la piel, para que tengas las creaciones de todo tipo.

Cada uno cuenta con cuatro hilos muy fuertes y duraderos. Además, tienen un cuidado sencillo, porque puedes lavarlo en casi cualquier temperatura, sin que pierda su forma original.

Unas buenas tijeras son esenciales en el crochet

La lana no es un material sencillo de cortar, por eso necesitas unas tijeras potentes que te lo solucionen en cuestión de segundos. Este modelo es de los más recomendados para cortar toda clase de tela sin complicaciones.

Marcadores de puntos para que el crochet sea más sencillo

No es un producto imprescindible, pero si eres principiante en el crochet te será muy útil. Son unos pequeños anillos que se colocan para señalar las vueltas y que no te pierdas en el patrón. En este pack te llegarán 50 unidades de la mejor calidad.

La guía completa para empezar en el mundo del crochet

Este libro te contará paso por paso y de una manera clara todo lo que necesitas saber para empezar a tejer. Desde los proyectos más sencillos a verdaderas obras de arte, tejer no tendrá secretos para ti con esta guía muy recomendada.

En Amazon, tiene una estupenda nota de 4,6 estrellas sobre 5, confirmando que es todo un éxito. Las personas que la han leído aseguran que es muy completa, que están bien explicados todos los puntos y que te da grandes ideas para empezar a crear.

El crochet y las tendencias que le acompañan

En las prendas de crochet se combina estilo y nostalgia. Es una tendencia que podéis seguir igual tu abuela, tu madre, tus primos más pequeños o tu, sin importar el año en el que estemos.

Estética retro . Este tipo de tejido nos recuerda a la ropa que se llevaba en las décadas de los 60, 70 o 90. Tienen un estilo vintage con aires modernos que conquista a quien lo prueba.

. Este tipo de tejido nos recuerda a la ropa que se llevaba en las décadas de los 60, 70 o 90. Tienen un estilo vintage con aires modernos que conquista a quien lo prueba. El boho refinado . Piezas con estilos bohemios y relajados que pueden recordar en prendas como los tops o bolsos a algunos modelos de marcas de lujo.

. Piezas con estilos bohemios y relajados que pueden recordar en prendas como los tops o bolsos a algunos modelos de marcas de lujo. Colores suaves, que recuerden a la naturaleza. Es un tejido que transmite tranquilidad y serenidad, por eso suelen escogerse tonos claros.

Es un tejido que transmite tranquilidad y serenidad, por eso suelen escogerse tonos claros. Detalles en relieve. Si no te ves con una camiseta de tirantes hecha exclusivamente de crochet, puedes optar por utilizar como elemento decorativo. Una opción sería un broche en forma de flor hecho con esta técnica.

Si no te ves con una camiseta de tirantes hecha exclusivamente de crochet, puedes optar por utilizar como elemento decorativo. Una opción sería un broche en forma de flor hecho con esta técnica. Accesorios artesanales para darle un toque distintivo a tu outfit . Bolsos, sombreros, cinturones… todo tipo de complementos se pueden hacer con esta tendencia.

. Bolsos, sombreros, cinturones… todo tipo de complementos se pueden hacer con esta tendencia. Prendas básicas, pero versátiles. Es una técnica muy interesante para ganar fondo de armario que podamos utilizar en cualquier ocasión y con gran variedad de combinaciones.

¿Qué beneficios tiene practicar crochet desde casa?

Lo cierto es que hacer crochet desde casa en nuestro tiempo libre puede traernos muchos beneficios interesantes. Algunos de ellos son:

Reduce el estrés y la ansiedad . Es una gran forma de relajarte y distraerte desde casa, al repetir movimientos suaves y sencillos.

. Es una gran forma de relajarte y distraerte desde casa, al repetir movimientos suaves y sencillos. Mejora la concentración . Para tejer, necesitas estar muy atento e ir contando los puntos. Activas la mente con esta actividad.

. Para tejer, necesitas estar muy atento e ir contando los puntos. Activas la mente con esta actividad. Aumentarás tu paciencia . Podrás manejar mejor la frustración, a base de practicarla a menudo.

. Podrás manejar mejor la frustración, a base de practicarla a menudo. Es una moda sostenible . Te alejas de la moda rápida y estimulas el consumo consciente.

. Te alejas de la moda rápida y estimulas el consumo consciente. Cuidarás tu autoestima. La satisfacción cuando termines tu prenda de crochet te hará sentir increíble.

Última actualización el 2025-09-04 at 01:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados