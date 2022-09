En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El verano que ya se aleja ha renovado y potenciado el protagonismo de un accesorio clásico en los congeladores como son las bandejas para fabricar hielos en la propia casa sin recurrir a la compra de bolsas que han disparado su precio.

Las cubiteras son pues un elemento consustancial al frigorífico que, como es propio de estos tiempos, han evolucionado mucho tanto en materiales como tamaños y diseños.

De las aquí seleccionadas hemos elegido al frente de la clasificación un modelo de dos unidades de la marca Quikobo por su óptima capacidad, la incorporación de tapa para ganar espacio en el frigorífico y un precio económico para lo que ofrece.

Ideal para copas y cócteles, con tapa para ganar espacio y poner una encima de la otra y un precio asequible.

Qué es

Un recipiente diseñado con un número variable de espacios en forma de cubito que se llena de agua y se mete en el congelador para que se convierta en hielo. Una vez sacados, se presionan por la parte inferior para extraerlos.

De qué material

Destacamos los más comunes:

Plástico

Hace años eran las más populares entre otras cosas porque las que venían con el propio frigorífico solían ser de este material. Se usa, por ejemplo, el polipropileno entre otros derivados plásticos.

Silicona

Una opción muy extendida en la actualidad por su carácter maleable y por la gran variedad de tamaños y formas que ofrece.

Metal

Principalmente se recurre al acero inoxidable. Como es propio de esta alternativa resultan muy resistentes y algo más caras en general, aunque se trata de una gama de productos bastante asequibles.

Qué tipos hay

Hay bastante diversidad ya sea por el tamaño de los hielos que produce, el material ya citado, el número de cubitos que proporciona o la forma de estos. Señalamos algunos:

Sin tapa

Las más corrientes en cuanto a diseño ya que varían luego mucho en función de otros aspectos como el material de fabricación o el tamaño.

El principal problema que tienen, y no es menor si el congelador no es muy grande y se necesitan muchos, es que no se pueden apilar unas bandejas sobre otras y, por tanto, ocuparán más espacio.

Con tapa

Por deducción, la principal característica y ventaja sobre las anteriores es que, al taparse, si se pueden montar una sobre otra y aprovechar de manera más eficaz el hueco que se tenga.

Estilo cantimplora

Dos bandejas de hielo que se arman una sobre la otra y que en el canto de la estructura lleva habilitado un hueco para que el cubito salga por ahí. Nada convencional, pero sin duda llamativo modelo.

Las mejores cubiteras

Óptima elección: Quikobo

La opción líder cuenta con bastantes argumentos a favor para serlo. En síntesis, un buen y maleable material, una óptima capacidad de unidades, un tamaño estándar de cubitos y un precio económico para lo mucho que ofrece.

Entrando al detalle, se trata de dos bandejas de silicona con quince compartimentos de tamaño convencional (tres centímetros), algo por debajo de los considerados grandes que están en unos cinco centímetros.

A estas características suma otra muy ventajosa como la incorporación de tapa que permite apilarlas en el congelador para ganar espacio.

No solo tiene esta virtualidad, sino también la de evitar la penetración de malos olores en el agua que luego se congelará.

También resulta fácil de sacar el cubito ya que, gracias a la calidad de su silicona, no se pega y se extrae de manera cómoda. Basta con girar la parte inferior o presionar para que salga la pieza.

Talla XL: Theuwnee

Theuwnee® 2Pcs Bandejas de Silicona para Cubitos de Hielo, Grande Molde para Cubitos de Hielo con Tapa, Inodoro, Apilable y Apto para Lavavajillas, para Cerveza, Whisky, Cócteles y Aperitivos

Pasamos a la versión de cubitos maxi con esta alternativa muy recomendable también fabricada en silicona e igualmente provista de dos bandejas.

El plus sobre los demás modelos es que proporciona unas piezas de notable tamaño (cuadrados de cinco centímetros por lado) y la desventaja lógica que su capacidad se reduce a media docena de unidades por cubitera.

Sin duda una opción más que recomendable para tomarse unas copas o cócteles entre amigos ya que los hielos se prestan a estas combinaciones además de durar más su efecto.

Fabricados en silicona y, al igual que el modelo líder, con tapa con los consecuentes beneficios que reporta. Material antiadherente y de precio en la media de la gama.

Versión clásica: Bar Craft

Bar Craft Bandeja para Cubitos de Hielo con un Molde Flexible y Fácil de Desmoldar, de Plástico, Color Blanco, 32 x 12 cm

Una bandeja de corte clásico, similar a las que vienen de serie en los frigoríficos, pero con alguna característica adicional que mejora a las más básicas.

Por ejemplo, y muy importante, la altura de su perímetro permite, con cuidado, apilar las bandejas sin que los huecos de la de arriba ocupen los de abajo.

Por lo demás, cambiamos de material para pasar a un plástico muy flexible que facilita mucho la extracción de las unidades de hielo (en total catorce).

En cuanto a dimensiones, tiene 32 cm de longitud por 12 de ancho con huecos de tamaño estándar para los hielos.

De metal y más caro: Baowanji

Moldes y Bandejas para Hielo, Bandejas de Hielo de Metal de Acero Inoxidable con Tapas, 6 Ranuras, Bandeja De Hielo para Cócteles, Whisky, Cerveza, Vino, Ginebra, Café

Volvemos a cambiar de material para pasar al más consistente y también más caro. Ambas características se cumplen en este modelo.

Fabricado en acero inoxidable con solo seis unidades de capacidad, pero fiable, con una tapa que convierte la cubitera en una pequeña caja y, en suma, una bandeja premium que se sale de lo común.

El modo de extracción en estos modelos es algo más complicado. Hay que dejar el molde bajo agua tibia durante 5-10 segundos y, una vez hecho, golpearlo suavemente para liberar las piezas.

Estilo huevera: Eweima

Bandeja de Hielo de silicona, Cubitos de Hielo Molde con Tapa, Bandeja de Cubo de Hielo sin BPA con 6 Redondos Bolas de Hielo para Congelar Cola, Cócteles, Whisky y Vino Rebajas

Un molde para hielos redondos que asemeja una huevera con su media docena de piezas dentro de una tapa negra y otra transparente.

Fabricada en silicona y con huecos de notable tamaño que generan hielos de casi seis centímetros de diámetro.

Fáciles de extraer y con capacidad para apilarse y ocupar menos espacio. Una opción más original a un económico precio.

Cubiteras según el tamaño de los hielos

Como hemos mencionado, el tamaño también es un elemento diferenciador. Así, podemos encontrar:

De cubito grande. El material más usado es la silicona. Las bandejas estándar de este segmento pueden generar media docena de cubitos de considerable tamaño muy adecuados para servir copas, por ejemplo. Para hacerse una idea, la medida de estos cubitos está en torno a los cinco centímetros por cada lado.

El material más usado es la silicona. Las bandejas estándar de este segmento pueden generar media docena de cubitos de considerable tamaño muy adecuados para servir copas, por ejemplo. Para hacerse una idea, la medida de estos cubitos está en torno a los cinco centímetros por cada lado. Cubito normal: La referencia en este caso pueden ser las bandejas que vienen de serie y que pueden generar una docena de cubitos de un tamaño lógicamente menor que los anteriores (suelen estar en los tres centímetros).

La referencia en este caso pueden ser las bandejas que vienen de serie y que pueden generar una docena de cubitos de un tamaño lógicamente menor que los anteriores (suelen estar en los tres centímetros). Pequeño: Siguiendo la misma lógica. Mayor número de unidades y menor de tamaño. Muy adecuados para combinados específicos como mojitos, por ejemplo.

Según la forma de los cubitos

En cuanto a las formas de los cubitos, indicamos también algunas:

Cuadrados: Los más convencionales con independencia del tamaño.

Los más convencionales con independencia del tamaño. Redondos: Una opción más original que, además, suele acompañar con un buen tamaño de la bola de hielo.

Una opción más original que, además, suele acompañar con un buen tamaño de la bola de hielo. Hexagonales: Estas bandejas imitan los panales de abejas. Son más pequeños, pero entran bastantes más unidades (en torno a 40 en las más extendidas dentro de este peculiar tipo).

Estas bandejas imitan los panales de abejas. Son más pequeños, pero entran bastantes más unidades (en torno a 40 en las más extendidas dentro de este peculiar tipo). Palitos: Una bandeja para hielos que, vista de frente, parece una pequeña estantería que, una vez congelada el agua, da como resultado unos palitos de hielo.

Una bandeja para hielos que, vista de frente, parece una pequeña estantería que, una vez congelada el agua, da como resultado unos palitos de hielo. Figuras: La maleabilidad de la silicona ha posibilitado que el apartado de formas de los hielos haya crecido en número y originalidad. Las figuras de animales suelen ser las preferidas con moldes de especies muy vinculadas al frío como los osos o los pingüinos.

