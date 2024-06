Haz tu valoración:

Lidia Fernández

La producción de andrógenos por el estrés, los problemas hormonales o algún medicamento es habitual en mujeres, que lo ven reflejado en un aumento del vello del rostro. Algo que puede crear inseguridad, pero que puede ser fácilmente solucionado con una depiladora.

Más allá de la cera o de las pinzas, la comodidad de las depiladoras de piernas puede llevarte al rostro con máquinas como las rasuradoras faciales.

Un sustituto discreto, pequeño y silencioso que podrá usarse desde las mejillas hasta la barbilla para deshacerse del pelo que queramos quitarnos de en medio.

Una opción muy venida la tiene Braun, con su mini depiladora facial, rebajada ahora a tan solo 20,10 euros.

Incluye en tu rutina una depiladora facial

Eliminar el vello facial puede convertirse en una tarea diaria, ya que tiene un rápido crecimiento, sin importar como intentes depilarlo.

A pesar del mito que hay alrededor de las consecuencias negativas de la depilación con cuchilla, no es cierto que esto provoque un pelo más grueso o un crecimiento más acelerado.

Los estudios científicos afirman que el rasurado no tiene efectos en el crecimiento del vello, simplemente es el desconocimiento por la forma del vello.

El cabello se estrecha de forma natural hacia el extremo y, si lo cortas por la punta, se genera la impresión de que hay mayor grosor.

Por eso, no es necesario arrancarlo a diario con las pinzas. La rasuración con la depiladora puede ser suficiente para dejar el rostro liso y suave para empezar a maquillarte.

Con más de 24.000 valoraciones

La Mini Depiladora de Braun acelera el proceso y te ayuda con tecnología Smartlight que te guía para encontrar hasta el pelo más fino del labio superior, la barbilla o las mejillas.

Muy cómodo, especialmente por su cabezal giratorio que se adapta a la forma de tu cara y consigue llegar a los ángulos más complicados sin irritar la piel.

Simplemente, rasura el cabello que deseas eliminar y en pocos minutos estarás lista y suave.

La discreta depiladora es pequeña y funciona a pilas, que ayuda poder guardarla en el bolso y usarla en cualquier rincón sin tener que enchufarla.

También puedes desmontarlo para limpiarla con el cepillo que viene incluido.

Un detalle que han alabado los más de 24.000 clientes que lo han probado y reseñado en Amazon.

«Al ser rasuradora, es decir, que no elimina el vello de raíz, no duele nada, pero obviamente no va a durarte el resultado más de un par de días o tres. Lo que me ha sorprendido es que me ha quitado hasta el vello más finito que únicamente es perceptible al trasluz», ha comentado Lidia.

«No he notado que el vello salga ni más oscuro ni más fuerte al retirarlo de esta manera y no de raíz», ha asegurado otra clienta, que también ha señalado otro aspecto negativo: no se puede usar bajo el agua.

También para las cejas

El mismo modelo puede encontrarse con una forma más estrecha, ideal para depilar la zona de las cejas a diario.

Con dos cabezales y un peine, sirve para darle forma a las cejas y también para recortar la perilla.

Por un precio muy parecido, conseguirás un acabado rápido, preciso y mucho menos indoloro que otros métodos de depilación.

Para limpiar, masajear y depilar

Todas las opciones son pequeñas y perfectas para llevar de viaje, pero hay un modelo que viene con su propio neceser que te salvará en cualquier rincón.

No solo depila con un cabezal circular, sino que tiene otra opción para lavar el rostro. Un cepillo que puede ayudarte a extender la crema, el exfoliante o el gel limpiador.

Un resultado «spa» que puede hacerse debajo del agua y viene con su propio espejo con luz.

También funciona a pilas y sirve para todas las zonas del rostro.

