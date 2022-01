En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El ‘dermaplaning’, un término que se ha hecho viral entre quienes más se preocupan por lucir una piel esplendorosa, consiste en eliminar el vello y las células muertas del rostro.

Aunque la mayoría de las mujeres no se sentirían atraídas por esta técnica, es utilizada por prestigiosos dermatólogos en consultas como alternativa a dermoabrasiones y peelings. Es, por tanto, una forma de exfoliar la delicada piel del rostro sin utilizar químicos, con el riesgo que ello conlleva.

Sin embargo, para aprovechar todos los beneficios del ‘dermaplaning’ es importante seguir los consejos de los especialistas (y desterrar el mito de que el vello crecerá más fuerte y rápido).

Cómo hacer el ‘dermaplaning’ paso a paso

Elimina la suciedad de la piel con tu gel limpiador habitual. Coloca la cuchilla en forma paralela (y con inclinación) para acabar con las células muertas y el vello del rostro. Realiza el proceso con movimientos suaves, hacia adentro, y siguiendo la dirección del vello. No olvides hidratar tu piel una vez hayas terminado con el ‘dermaplaning’. Recuerda utilizar una crema que se adapte a tu tipo de piel y sus necesidades. Limpia la cuchilla y guárdala en una funda para que no prolifere el polvo y las bacterias.

Las mejores cuchillas para ‘dermaplaning’

Hollywood Browzer: Eléctrico

Este modelo utiliza la tecnología de Sonic de 8.000 vibraciones por minuto. La máquina para ‘dermaplaning’ de esta marca elimina de forma segura y suave la capa superior de la piel apagada y las células muertas.

El borde vibratorio también evita que haya fricción entre la hoja y la piel, lo que permite al usuario experimentar un tratamiento cómodo. Por 57,45 euros, es el producto perfecto para esta técnica que ha conquistado a los más exigentes.

Wilkinson: Para hombre y mujer

Este kit está formado por 9 afeitadoras, con hojas de acero niquelado de alto brillo que garantiza una gran vida útil de cada una de las hojas.

Además, las cuchillas tienen un diseño con un microguardias finas para proteger la piel. ¡El ‘dermaplaning’ también se puede hacer en las pieles más sensibles!

La marca, Wilkinson, recomienda (y como hemos hecho hincapié) en proteger la hoja cuando no se esté usando. En este caso, este kit cuenta con una tapa protectora para que esté siempre como el primer día.

Este modelo es el más vendido de Amazon.

Jasclair: Pack completo

Este pack está formado por nueve cuchillas, por lo que tendrás repuestos para una buena temporada. La precisión de las cuchillas, fabricadas en acero inoxidable, extrae fácilmente todo el vello a la vez que exfolia la piel.

Su tamaño permite transporte a cualquier lugar: de viaje, en el gimnasio, segundas residencias…

Hollywood Browzer: Mítica

Es la marca referencia para el ‘dermaplaning’. De acero inoxidable, este modelo también permite perfilar las cejas y eliminar el vello no deseado en la cara y el rostro. ¡Di adiós a la depilación con pinzas!

Es uno de los productos más vendidos de Amazon y que ha enamorado a quienes más se cuidan.

«Es increíble», escribe una usuaria. «Obsesionada», reseña otra internauta, quien asegura que con esta cuchilla «no habrá más depilación con cera o cremas depilatorias. Tengo la piel sensible por lo que me suelen salir granitos si me depilo con cremas».

Lurrose: En tres tamaños

El juego de cuchillas de Lurrose, fabricado en material de alta calidad, borde duro y antideslizante para un correcto manejo, viene con seis piezas en 3 tamaños diferentes.

Su tamaño permite guardarlo en cualquier bolsa de maquillaje y poder llevarlo de viaje.

