Maria Saiz

Posiblemente el chocolate sea eso de esos alimentos o comidas a los que nadie diga que no, un auténtico placer de la vida. Y aunque a veces necesites una excusa para comerlo… hoy tenemos la mejor: ¡es su día! Una razón más que suficiente para que te saltes la dieta y «peques» por un día…

Más allá de comer una onza de tu chocolate favorito, hoy más que nunca es el día perfecto para hacer tu postre favorito, como ya lo demostrarte con la tarta de queso. Y lo mejor, que no hace falta que sea un chef profesional para hacerlo. Con los utensilios adecuados, podrás preparar postres de estrella michelín en casa, sorprender a todos y, de paso, disfrutar de la experiencia más dulce del año.

Este Día Mundial del Chocolate es la oportunidad perfecta para sacar tu lado más goloso y creativo en la cocina. Y como desde CompraMejor.es queremos ayudarte a cumplir tu objetivo, hemos hecho una lista de los utensilios de cocina que necesitas para hacer los postres más deliciosos donde el chocolate es el protagonista. Y no solo con ello, también te decimos el paso a paso de varios de ellos…

Para fundir rápido el chocolate: un microondas

Aunque la técnica original del baño maría se hace con la olla, cada vez más optan por la rápida: un microondas. Y es que, con este microondas de Cecotec también lograrás fundir el chocolate con la textura perfecta a la que te será difícil resistirte antes de terminar el brownie.

Quizás sea la parte que defina si el brownie está rico o no. Para fundirlo en el microondas tienes que poner el chocolate dentro de bol con una potencia de 700 W (justo la máxima de este microondas) y a dos minutos y medio. En el caso de querer fundir al microondas solo media tableta, reduce el tiempo a 2 minutos. Retira el cuenco y remueve el chocolate, verás cómo se derrite fácilmente para obtener una crema homogénea y muy suave.

Este microondas de Cecotec cuenta con seis niveles de potencia, el modo de descongelación y un temporizador de hasta 30 minutos.

El set de bols con todas las medidas necesarias para hacer las masas

Entre los utensilios de cualquier cocinillas –y más de un repostero– está el set de bols de acero con todas las medidas. Y es que, la repostería es una ciencia exacta, por lo que tener las medidas precisas de la masa es vital para obtener el postre perfecto.

Este pack de 4 bols de acero inoxidable es lo que necesitas en tu cocina. Con diferentes medias (0,7; 1,2; 1,8 y 2,5 L) se pueden ver las medidas en el interior, perfecto para saber cuánto debes añadir de cada ingrediente en tu receta.

Sobre este bol, batimos los huevos con el azúcar hasta que se blanqueen. Y luego añadimos sobre este el chocolate que previamente has fundido poco a poco y sin dejar de remover.

Para remover y conseguir la mezcla homogénea: una espátula

Este set de 3 espátulas te valdrá para todo tu repertorio de postres. Con tres tamaños diferentes (que también tiene una miniespátula de solo un lado), conseguirás mezclar a la perfección todos los ingredientes hasta dejar la mezcla homogénea.

Después de dar con la mezcla, incorporamos la harina tamizada con la pizca de sal y removemos cuidadosamente con la espátula hasta que esté totalmente integrada.

Para hornear cualquier postre: este set tiene el molde idóneo

Si te has propuesto convertirte en un auténtico repostero, este set de moldes tiene todos los tamaños y formas que necesites para hacer cualquier poste de tu libro de recetas.

El kit viene con ocho moldes: dos bandejas para poner croissants, dos moldes para muffins de 6 tazas, un molde para pasteles redondo, uno rectangular para tus bizcochos y un molde cuadrado para el brownie.

Sobre este verterás buena parte de la mezcla y, antes de ponerla toda, añade una onza de chocolate para dar esa sorpresa cuando lo muerdas con el chocolate derretido.

El horno pequeño perfecto para la repostería

Si eres de los que optaste por no comprar un horno por lo que ocupa o lo que gasta, déjame decirte que esta opción se aleja de ello. Este horno de sobremesa de Cecotec es el idóneo para todos aquellos que se quieran hacer expertos en repostería.

Su diseño compacto aprovecha los 10 litros de capacidad que tiene y además ocupará lo mismo que un microondas, incluso lo podrás dejar en la encimera o en estos muebles auxiliares de la cocina.

No tendrás problema para hornear tu brownie unos 25-30 minutos para dejarlo al punto: crujiente por fuera y blandito por dentro.

Si buscas un postre más suave y blando: la mousse de chocolate es un clásico

Una combinación de suave y cremoso. Si te has quedado con poco hueco para el postre, la mousse entra sola, y no te arrepentirás de haberla comido. Ligera, aireada y con un toque de café que potencia el sabor del chocolate. Este postre es pura sofisticación y muy fácil de preparar si cuentas con los utensilios adecuados.

Monta las claras o la nota con una batidora de varillas

Una vez tienes derretido el chocolate al igual que para el brownie en el bol de acero, viertes sobre este las yemas de huevo una a una revolviendo bien con la batidora de varillas para integrarlas bien al chocolate. Es importante que la mezcla no esté caliente para que las yemas nos se vayan a cocer.

En otro bol, batimos las claras de huevo hasta alcanzar el punto de nieve. Para ello, colocamos las claras en un bol junto con una pizca de sal. A medida que las claras se van montando, añadimos el azúcar poco a poco hasta obtener un merengue brillante. Esta batidora cuenta con cinco velocidades para poder variarla conforme vaya cogiendo forma.

Y ya, con ambas mezclas hechas, agregas las claras a la crema de chocolate y lo mezclas todo con las varillas haciendo movimientos envolventes hasta integrar todos los ingredientes. Después, al frigorífico durante unas 2 o 3 horas.

Para servir la mousse como un chef: unas mangas pasteleras

Si eres perfeccionista o quieres demostrarle que vas en serio con la repostería, las mangas pasteleras deben estar dentro de tu cocina.

Este set viene con 100 mangas pasteleras desechables, 6 boquillas diferentes de acero inoxidable, 2 acoplamientos para tartas y 2 bridas de silicona.

Sobre una de estas mangas podrás poner la mousse de chocolate en el recipiente que elijas o, si esta mousse es el complemento del brownie o unas magdalenas, ponerlas una vez hechas para dejar la forma con exactitud que quieras.

Y si quieres comer el chocolate de siempre… disfruta con todos tus amigos de este set de 100 chocolatinas

Hoy es el día perfecto para que tú y tus amigos os saltéis la dieta. Y qué mejor que hacerlo con tus chocolatinas favoritas.

Siempre está el debate de cuál es la mejor. Y si queréis refrescaros la memoria, con este surtido de 100 chocolatinas podréis probas todas: desde KitKat, Oreo, Kinder Bueno, Twis, Huesitos,…

Eso sí, no os comáis todas de una sentada.

