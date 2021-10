En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Hace unas semanas, Pau Gasol anunciaba, entre lágrimas, que se retiraba del baloncesto.

«Me retiro del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, pero hay que cambiar de marcha. Quería acabar jugando, no con unas muletas», decía el deportista en el Gran Teatre del Liceu de La Rambla de Barcelona.

El catalán ponía fin así a más de 20 años de trayectoria: dos décadas en la NBA, la Selección Española y la ACB.

Los últimos tiempos del pívot en el deporte profesional será el eje central del documental, ‘Pau Gasol. Lo importante es el viaje’, una serie de Amazon Prime Video, dirigido por Oriol Bosh, quien también es el responsable de otras piezas audiovisuales como ‘Andrés Iniesta. El héroe inesperado’.

«En este documental, cuento la historia que hay detrás de mi vuelta a las canchas. Creo que es importante que la gente sea consciente de que a veces el camino no es fácil y está lleno de contratiempos; pero el esfuerzo, la voluntad y la pasión por lo que haces te llevan a seguir adelante y a trabajar duro para lograr tus metas. Ésta es la historia de alguien que ama lo que hace y lucha hasta el final para despedirse como había soñado», cuenta Gasol.

En esta serie documental, que se estrena en Prime Video el próximo 12 de noviembre, los fans del baloncesto, y seguidores de Pau Gasol, podrán ver lo difícil que es dedicarte al deporte que amas y el final de la carrera de la “leyenda de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos”.

‘Paul Gasol. Lo importante es el viaje’ es una oportunidad para “ver la lucha y el esfuerzo para volver a las pistas y poder poner fin a su carrera jugando a baloncesto”. El 3 de agosto, y durante los Juegos Olímpicos de Tokio, Gasol anunciaba su retirada de la Selección Española, donde ha ganado siete Medallas de Oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

F.C. Barcelona: inicio y fin

En la temporada 2000-2001, Pau Gasol debutaba en el primer equipo del F.C. Barcelona. Sería el principio de una carrera meteórica: 2 veces campeón de la Liga ACB y una Copa del Rey.

En 2001, y tras conseguir una media de 11,3 puntos y 5,2 rebotes por partido, da el salto a la NBA, siendo elegido por Atlanta Hawks en tercera posición del Draft. Se convertía en el segundo español, tras Fernando Martín, en conseguir este honor.

Sin embargo, tras siete temporadas en los Memphis Grizzlies, ficha por Los Angeles Lakers en febrero de 2008. Un paso más para convertirse en una estrella del baloncesto, como se retrata en el documental que se estrena en Amazon Prime Video.

“Los números están ahí”

Las cifras de su paso por Los Angeles Lakers le avalan: 89 encuentros de playoffs, 1.505 puntos y séptimo rebotador de la NBA. Pau Gasol también fue elegido como mejor ala-pívot del equipo. Una fractura del escafoides tarsiano del pie izquierdo estuvo a punto de retirarlo del deporte, en cambio, el 23 de febrero de 2021, anunció su vuelta a España. El deportista volvía al Barça después de 20 años jugando en la NBA.

A su espalda, Mejor Rookie de la NBA, en 2002, MVP del Mundial de Japón de 2006 y Mejor Jugador del Campeonato Europeo en varias ocasiones. “Los números están ahí”, reconoció Gasol en su retirada.

«Nos hacemos mayores. No hay otra. Hay que disfrutar el momento y saborearlo. El palmarés y los números están ahí. Me siento orgulloso. Pero meter más o menos puntos tampoco te cambia la vida. Estoy muy agradecido, pero he sido parte de equipos especiales, con jugadores y entrenadores especiales, con profesionales especiales. Yo he hecho mi parte. Es como lo siento», explicó el que es uno de los mejores deportistas de nuestro país.

