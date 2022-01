En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La cantante estadounidense Gwyneth Paltrow se ha hecho viral en las últimas semanas tras compartir con sus seguidores su último truco de belleza. Se trata del dry brushing, o lo que es lo mismo, cepillado en seco.

La cantante, que subió el vídeo en Instagram, ha explicado que desde que comenzó con los tratamientos détox en los años 90, y ya no ha habido vuelta atrás.

«Creo que he probado todo y ya he dejado todo lo divertido, pero la realidad es que me encanta la sensación de darle al cuerpo un descanso del alcohol, los lácteos, el gluten y los fritos», ha escrito.

La dermatóloga Pascali, dermatóloga que se ha hecho famosa por compartir consejos en la red social de Tik Tok, ha explicado que el dry brushing tiene sus beneficios, aunque hay que practicarlo con cuidado. “Si quieres mejorar la circulación, te masajeas, no te pasas un cepillo como si fuera una lija”.

“La queratina es un mecanismo de defensa de la piel, sacarla de esta manera nunca le puede hacer bien. Además, se pueden generar micro lesiones favoreciendo la irritación e inflamación de la piel. Nunca se mejora la textura de la piel agrediéndola”, ha advertido.

Cómo cepillar el cuerpo en seco

Empieza por el pie, continúa por la pierna. Sigue por los brazos (desde las manos) hasta llegar a los hombros. Los movimientos, como ha aclarado la dermatóloga, deben ser suaves, cortos y rectos. No es necesario que estos sean circulares.

Cuando llegues a la zona del abdomen, además de hacerlo con suavidad, sí puedes hacer los movimientos en círculo. Evita el rostro, los pezones y areolas.

En zonas como codos, rodillas y talones sí puedes aumentar la presión del cepillado.

Los mejores cepillos para la exfoliación en seco

IthyesIthyes : De cerdas de jabalí

El producto está hecho de cerdas de jabalí 100% naturales de alta calidad y madera pulida de alta calidad, suave, estable, te sentirás como si estuvieras en el bosque, respirando aire fresco y tocando plantas.

El producto no es más grande que una mano, se puede utilizar en casa o en gimnasio.

Es fácil de limpiar: cuélgalo y deja que se seque a temperatura ambiente.

Uervoton: Anti celulitis

Este cepillo de mano ayuda a reducir la celulitis y promover una buena circulación y reducir la celulitis.

Ayuda a estimular el flujo sanguíneo mientras que también exfolia la piel y la hace más suave. Está hecho de madera de loto natural para el mango y cerdas de jabalí de origen ético.

Se puede utilizar en una variedad de tipos de piel, antes, durante o después de un baño, con una correa para facilitar de uso.

Desde las piernas y los muslos hasta los brazos y el vientre, este cepillo corporal te proporciona la exfoliación suave que necesitas para mantener tu piel con un aspecto juvenil y radiante.

Boreal: Para imperfecciones

Es un cepillo de fibra natural. Indicado en caso de celulitis, retención de agua, mala circulación sanguínea y linfática o para masajear y ejercer una buena exfoliación sobre la piel

Está fabricado con mango de madera de haya y cerdas en tampico (agave mexicano).

FREATECH: Cerdas de nailon

Las cerdas suaves de nailon son lo suficientemente suaves y finas para un cepillado suave y una limpieza profunda. Se puede utilizar tanto en seco como en la ducha. ¡Aplica jabón y disfruta de un baño exfoliante!

El mango de bambú natural tiene una textura fina, más resistente y duradero, anti-empapado.

Naturls: Con correa de cuero

Está fabricado con cerdas de cobre y crin de caballo.

El cepillado diario con tu cepillo corporal estimula la circulación sanguínea y estimula tu sistema linfático. ¡Y aliviar el dolor!

Las dimensiones de este modelo son 14 x 8 x 6 centímetros. ¡Fácil de guardar!

Otros cepillos para un cepillado corporal

Recuerda seguir las instrucciones del fabricante para disfrutar de una exfoliación de tu cuerpo sin poner en riesgo tu salud.

