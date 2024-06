(1 votos: 5,00 de 5)

Juan Luis Martin

Si hay algo que tenemos durante el verano es tiempo. Ya sea porque todavía no trabajas o porque tienes un mes de vacaciones. Es más, a veces, incluso, hasta nos aburrimos. Por ello es precisamente el verano una de las épocas en la que más usuarios juegan a las videoconsolas. Este sector nunca pasa por una mala época y siempre tiene novedades. Hoy vamos a recomendarte un videojuego que salió hace tan solo unos días y que parece que será el más destacado este verano: Elden Ring, Shadow Of The Erdtree.

Elden Ring, Shadow Of The Erdtree: el videojuego del verano

Elden Ring: Shadow of the Erdtree es la expansión de Elden Ring, un videojuego de acción RPG a cargo de From Software para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStatoin 5 y Xbox Series. La Tierra Sombría. Un lugar ensombrecido por el Árbol Áureo. Donde se produjo la primera venida de la diosa Márika. Un reino purgado en una batalla olvidada y calcinado por la llama de Messmer. Fue hacia estas tierras donde Miquella se dirigió, se despojó de su propia carne, de su fuerza y su legado. De todo lo que era dorado. Y ahora Miquella aguarda el retorno de su señor prometido.

Ganador de cientos de premios como:

Juego del Año en The Game Awards

Mejor Juego del Año en Golden Joystick Awards

Para los mayores fanáticos: Shadow of the erdtree edición coleccionista

Incluye el código de la expansión Elder Ring Shadow of the Erdtree, una estatua de 46 cm de Messmer el Empalador, uno de los jefes más importantes de Shadow of the Erdtree, un libro de arte y un código de descarga para la banda sonora original.

Disponible por 249,99 euros. Se puede pagar en cuatro plazos de 64,18€.

