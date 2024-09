Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Lidia Fernández

Con apartamentos y estudios cada vez más pequeños, cada metro cuenta para sacar provecho a espacios como el salón o el dormitorio y poder convertirlos también en oficina y sala de estudio cuando sea necesario. Para eso es necesario un escritorio funcional, pero estrecho, para que ocupe el menor espacio posible. Por eso, una opción para amueblar hasta las habitaciones más pequeñas es un escritorio plegable.

También puede interesarte: Adiós al dolor de espalda con la silla de escritorio ajustable que arrasa entre los hombres de 30 a 60 años

El escritorio plegable que no vas a notar que está

De la marca Dripex, este es uno de los escritorios plegables más solicitados de Amazon.

Se trata de un escritorio con patas abatibles y un fuerte tablón que, cerrado, solo ocupa ocho centímetros de ancho. Apoyado en la pared, puede cambiar por completo un espacio.

Una vez abierto, sus dimensiones son: 80 cm de largo , 74 cm de alto y 45 cm de ancho. Más que suficiente para poder trabajar cómodo con el ordenador o para estudiar, sin perder mucho espacio.

Tiene una capacidad de aguantar hasta 15 kilos, ya que tiene una estructura metálica robusta. El tablero es de MDF y las patas, además, tiene almohadillas para asegurar más su fijación al suelo.

Lo mejor de todo es que no es necesario montarlo y te solucionará con un solo clic muchos problemas.

Y para no perder almacenamiento: la mesa abatible que servirá para estudiar y para comer

Otro clásico para espacios pequeños que suele verse más en el comedor, es una mesa con alas abatibles que, además, sirve como espacio de almacenaje y como aparador.

Se trata de un mueble que, cerrado, deja una superficie algo más ancha para aparentar un mueble de pared, donde colocar decoración.

No obstante, debajo cuenta con varios estantes y con dos tablas que se abren a ambos lados según las necesidades.

Si quieres un escritorio, el mueble puede seguir pegado a la pared, con una sola tabla desplegada. Y, si tienes muchos invitados, puede abrir ambos paneles y tener una mesa de comedor apta para celebraciones.

Cerrado, sus dimensiones son 60 cm de largo y 75 centímetros de alto, mientras que tan solo 35 cm de ancho. Esto aumenta hasta 99,5 cm con una de las alas abiertas y un total de 169 cm con ambos tableros desplegados.

Última actualización el 2024-09-05 at 11:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados