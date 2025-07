Haz tu valoración:

Regina Ruiz

Uno de los estrenos más esperados en los últimos años de Marvel, y del mundo cinematográfico en general, ha llegado por fin a las carteleras. Desde mañana podrás disfrutar de ‘Los Cuatro Fantásticos’ en los mejores cines de España, uno de los grandes clásicos de la compañía regresa con nuevo elenco y más fuerza que nunca.

Si quieres refrescar todo lo que ha ocurrido en el Universo Cinematográfico de Marvel antes de ‘Los Cuatro Fantásticos’ o simplemente recordar los emocionantes que son sus películas, solo hay una plataforma en la que disfrutarás de todas sin excepción: Disney+. Desde ‘Iron Man’ que lo inició todo en 2008 hasta ‘Thunderbolts’, su estreno más reciente de este mismo año que llegará ya en agosto, todas están disponibles con la facilidad de un solo click. Solo te falta conseguir una de las mejores máquinas de palomitas y tienes el plan de tarde perfecto.

Además de todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, en Disney+ tienes un catálogo de contenidos muy amplio con opciones para todos los gustos y edades. Muchas de las series o películas que estas deseando ver, solo puedes tenerlas en esta plataforma.

¿Lo mejor de todo? Que solo cuesta 5,99 euros al mes y puedes cancelar cuando quieras, sin permanencia. Un precio muy económico para todo el contenido que tienes por delante.

‘Capitán América: Brave New World’, la última bomba de Marvel

En 2025, fue uno de los estrenos más celebrados por los amantes de los clásicos de Marvel. Un personaje tan conocido como los ‘Cuatro Fantásticos’, el Capitán América, volvía a estrenar largometraje, esta vez con un nuevo personaje bajo el traje: Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie. Y no es el único protagonista que veremos… ahí lo dejamos.

Esta es una de las películas que más vas a disfrutar en una tarde de cine por todas las sorpresas que tiene. Si te gustaron las anteriores partes del Capitán América, esta no te va a decepcionar, ya que guarda la esencia de siempre, con un aire nuevo y vibrante. Lo mejor del cine de aventuras y acción, no solo de héroes, está en esta opción, ya disponible en Disney+.

‘Guardianes de la Galaxia Vol. III’, otro grupo muy querido como ‘Los Cuatro Fantásticos’

Una de las sagas más divertidas de Marvel es ‘Guardianes de la Galaxia’, perfecta para hacer un maratón y no pensar en nada más que en reírte toda la tarde. Como ocurre en ‘Los Cuatro Fantásticos’, vemos a un grupo de superpoderes imponerse a todas las dificultades, gracias a su gran unión, conexión y talento.

Con un reparto lleno de caras conocidas, como Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista o Vin Diesel, veremos como esta mítica banda de gamberros intenta reparar los daños causados por Thanos en la ultima parte de ‘Los Vengadores’. Un entretenido largometraje en el que pasarán los minutos sin que te des cuenta.

‘Ant-man y la avispa’: un fan favorite a la altura de ‘Los Cuatro Fantásticos’

Ant-man es uno de los personajes más queridos del universo de Marvel y no es para menos, porque sus películas están llenas de momentos emocionantes, de tensión y de carcajadas. Reúnen todo lo que un fanático del cine de superhéroes quiere ver.

Como ocurre con ‘Los Cuatro Fantásticos’, nunca ha pasado de moda, porque la esencia del personaje es carismática, te cae bien sí o sí. No podrás apartar los ojos de la pantalla mientras te preguntarás como lo hará Scott Lang para salirse con la suya siempre.

Las películas mejor valoradas de Marvel son las de ‘Los Vengadores’

Que ‘Los Vengadores’ son las películas mas vistas de Marvel no es ningún secreto, pero es que ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de ver a todos tus personajes favoritos reunidos en una sola película? Ironman, el Capitan America, Hulk, la Viuda Negra y Ojo de halcón, todos preparados para darte el mejor contenido con finales que no te hubieras imaginado.

‘Eternals’, la gran infravalorada de Marvel que puedes disfrutar en Disney+

Quizás no sea tan conocida como otros de los grandes títulos de Marvel, pero no significa que sea de mala calidad. Todo lo contrario, es un largometraje bien hecho, de mucha calidad y que sorprendió a todos los que apostaron por ella. Su guion y giros te atraparán desde los primeros minutos de la película y te preguntarás por qué no ha tenido tanta éxito.

Con un elenco lleno de estrellas, como Gemma Chan, Richard Madden o Angelina Jolie, las interpretaciones son de 10. Gracias a Disney+ puedes descubrir un largometraje emocionante e intenso. Otro grupo de superhéroes perfecto para prepararte al estreno de ‘Los Cuatro Fantásticos’ y decidir cuál es tu favorito.