En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Las jarras purificadoras de agua son la alternativa imprescindible para consumir agua de la mejor calidad que la del grifo y sin tener que gastar dinero en compras botellas de plástico, que además respetan poco el medioambiente. Y es que, con una jarra purificadora, nos aseguramos un segundo filtrado, para complementar y completar, el que realizan las depuradoras.

Además, mejora el sabor del agua que consumimos. Si notamos que el agua que sale del grifo no sabe muy bien o tiene un olor raro, puede deberse a la presencia de materia orgánica y cloro (trihalometanos), o incluso contener restos de vertidos industriales como disolventes.

Recomendaciones para la jarra purificadora

Cambiar los filtros con periodicidad, puesto que el filtro lo es todo. Cada modelo de jarra aconseja el tiempo recomendado de uso y recambio de los filtros, en general suelen durar un mes para una ingesta diaria de 4 personas.

Como el recambio es periódico, debemos tener en cuenta su costo. Es importante respetar estos tiempos, porque si utilizamos un filtro “desgastado”, la jarra no purificará de forma adecuada el agua.

Incluso puede que desprendan componentes que ya han sido filtrados, empeorando la calidad del agua. Algunas jarras cuentan con un indicador de recambio de filtro, pueden ser digitales o analógicos.

En otras en cambio, al no tener un indicador, deben cambiarse teniendo en cuenta la fecha del último cambio. El amonio es un material que está presente en los filtros de las máquinas y si bien no es tóxico, el no recambio de los filtros hace que se descomponga, siendo su descomposición tóxica.

Si necesitamos beber aguas especiales, como las bajas en sodio o de mineralización fuerte, lo aconsejable es valerse de aguas embotelladas. Claro que el uso de agua embotellada y de jarra purificadora puede combinarse.

Pero no valerse sólo de la jarra purificadora, ya que quitan restos de componentes que no son ideales para el consumo. Algunas marcas aconsejan que el agua se guarde en la nevera, para contribuir a mejorar la calidad del agua filtrada y de los filtros.

Lo que no es aconsejable es tener la misma agua, durante muchos días fuera de la nevera a temperatura ambiente. Lo ideal es su consumo diario.

Filtros con magnesio: ¿por qué son tan importantes?

El magnesio es un mineral con importantísimos beneficios para nuestro organismo, aunque se estima que el 60% de los adultos no tienen los niveles recomendados por los especialistas:

Mejora el rendimiento mental.

Previene las enfermedades cardiovasculares.

Refuerza el sistema inmunológico.

Previene los daños musculares y las lesiones en articulaciones.

Mejora el rendimiento y reduce la fatiga.

Entre todas las marcas que comercializan estos tipos de filtro, en CompraMejor hemos seleccionado estos de la marca BWT, que ahora tienen un 52% de descuento. Son un pack de 6 filtros que tienen un mes de duración. Reduce el cloro del agua del grifo y aporta, sobre todo, un mejor sabor.

Estos filtros, no obstante, solo son compatibles con la jarra filtradora de esta marca, que además está rebajada y se puede conseguir por 28,44 euros. Es un modelo libre de BPA, con indicador electrónico de cambio de filtro, y una capacidad total de 2,7 litros y capacidad de agua filtrada de 1,5 litros. Se puede lavar en el lavavajillas.

La jarra incluye tres filtros con magnesio.

Según explica BWT, el proceso de filtración en varias etapas del filtro Magnesium Mineralized Water de BWT es un hito en la historia de la filtración. Un filtro de tela fina limita las impurezas grandes y retiene las partículas, mientras que el intercambiador de iones patentado de BWT elimina la cal y los metales pesados.

