Fingerbrush Combo: Compra ya el cepillo de moda

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(2 votos: 4,50 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Patricia Díaz

El cepillo en cuestión se llama Fingerbrush Combo y es de la marca inglesa Olivia Garden.

Dicen los peluqueros que tiene tal éxito que se agota cada vez que lo ponen a la venta las tiendas online… ¡La buena noticia es que hoy puedes comprarlo!

Los expertos lo consideran distinto por su forma de mano con dedos que permite desenredar, peinar y masajear el cuero cabelludo, tanto en húmedo como en seco, sin partir el cabello.

Y por la combinación de dos tipos de cerdas: las de jabalí, que aportan brillo y las de nylon, que evitan la electricidad estática.

Los cientos de comentarios en Internet avalan que la experiencia de quien lo compra es muy buena.

Los consumidores aseguran que, sea cual sea nuestro estilo de cabello, nos ayudará a conseguir una textura sin frizz y un brillo de espejo.

¿De qué tamaños podemos encontrar el Fingerbrush Combo?

Hay tres tamaños, que se diferencian entre ellos por el tipo de melena para el que están pensados.

Grande para melenas largas, abundantes y de pelo grueso.

para melenas largas, abundantes y de pelo grueso. Mediano para todas las melenas.

para todas las melenas. Pequeño, reservado a los estilos más cortos.

Son aptos para cabellos delicados y se pueden usar también en mojado.

El más vendido: Tamaño grande

Como hay que elegir el tamaño del cepillo en función de la longitud y densidad de tu cabello, este sería ideal para cabelleras abundantes o muy largas (pero no de cabello fino).

Se llama OLIVIA GARDEN Fingerbrush Large y lo venden en color negro, para las que prefieren el minimalismo en su tocador.

Por último, un pequeño gran detalle, resulta especialmente ligero.

Además de en Amazon, este mismo modelo lo puedes encontrar en Perfume’s Club.

COMPRAR EN PERFUME’S CLUB POR 10,95 €

Para cabello corto: Tamaño pequeño

En un tamaño un poco menor, el cepillo OLIVIA GARDEN Fingerbrush small, también tiene los dos tipos de cerdas: jabalí y nylon.

Es perfecto para pelos cortos o estilos melenita, como el bob o el lob.

¡Si tienes ese estilo, lo necesitas!

Para todos los cabellos: Tamaño mediano

Cepillo plano curvado y con ventilación, de tamaño medio, perfecto para el desenredado, peinado, cepillado y masaje del cuero cabelludo.

El resultado es un peinado hermoso y natural. Tiene una forma curvada especial que abraza el cuero cabelludo y un diseño único de ventilación que agiliza el secado.

Su diseño único, con el mango ligero, lo hace perfecto para moldear todo tipo de cabello.

Además de en Amazon, este mismo modelo lo puedes encontrar en Perfume’s Club.

COMPRAR EN PERFUME’S CLUB POR 8,95 €

Fingerbrush Combo: Formato viaje

Este no tiene cerdas combinadas pero sí la ventaja de que cabe en el bolso.

Es pequeño y plegable, con la misma calidad de los grandes.

Se llama OLIVIA GARDEN Fingerbrush On The Go Dentangle & Style Pro Tamaño viaje.

Opción más colorida: Tropical Blue

Sus dos tipos de cerdas (jabalí para un extra de brillo y nylon que evitan la electricidad estática) conseguirán que pases de pelete a pelazo.

Se llama OLIVIA GARDEN Fingerbrush Combo Tropical Blue y su tono azulado es para las melenas más atrevidas.

¡Este también vuela en cuanto vuelve a estar disponible así que corre a comprarlo!

Fingerbrush Combo: ¡Un cepillo todoterreno!

Todos los peluqueros y estilistas coinciden en afirmar que “cuando lo pruebes no querrás otro cepillo”.

Para terminar de convencerte, aquí tienes más de sus bondades:

Óptimo desenredado en seco y mojado, sin tirones ni roturas. Mango antideslizante que evita enredos. Cepillado extra brillante sin electricidad estática. Cerdas con puntas redondas para una suavidad extrema. Su estructura aireada acelera el secado.

Última actualización el 2022-01-20 at 21:02 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas