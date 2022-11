En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Las temperaturas empiezan a bajar definitivamente. Los mínimos en España ya alcanzan los 6º y los 7º, y eso nos ha hecho sacar el edredón a toda prisa.

Por eso, no es de extrañar que uno de los productos más vendidos hoy en la plataforma de comercio electrónico Amazon sea un conjunto de almohadas y funda nórdica. Se trata de un conjunto sencillo, de la marca propia de Amazon (Amazon Basics) fabricado en 100% algodón.

Amazon Basics - Juego de funda nórdica 100% algodón - 140 x 200 cm / 65 x 65 cm, Gris ceniza

Está disponible en doce colores diferentes. Y aunque alguno de ellos es estampado, la mayoría son colores sólidos, lo que probablemente sea el motivo de su éxito: «Llevo una temporada que necesito y he aplicado en mi vida el blanco como en los hoteles, y me relaja mucho. He dudado a la hora de comprar pero he acertado: el algodón 100 % es para mí la mejor opción», asegura una usuaria de Amazon que ha adquirido el producto.

Sobre este conjunto de cama los compradores aseguran que es un básico económico, suave al tacto, que seca enseguida y además no necesita plancha. Lo cierto es que, por su reducido precio, 23,29€, es lo que cabe esperar, un básico económico que cumpla «lo que promete», tal y como indican varios consumidores.

«Para mi gusto son buenísimas, son suaves al tacto y además se secan enseguida y lo mejor es que no necesitan plancha»

La importancia de elegir bien la funda nórdica

Como deja claro El Periódico en este artículo, con la esperanza de vida actual, de media pasamos de 20 a 25 años durmiendo. Unas ocho horas al día son necesarias, según estiman los expertos, para cubrir todas las fases del sueño y conseguir un óptimo estado de salud.

Ante estas consideraciones, elegir bien nuestra cama, nuestro colchón, nuestros pijamas y nuestras fundas nórdicas debería ser prioridad para nosotros. Porque todos esos factores contribuirán a la calidad de nuestro descanso. Y en última instancia, de nuestra salud.

El algodón, la mejor opción

Amazon Basics - Juego de funda nórdica 100% algodón - 140 x 200 cm / 65 x 65 cm, Gris ceniza

Otro de los puntos fuertes de este juego de cama es el material en el que está fabricado, el algodón. Porque este material hace que este conjunto de funda nórdica y almohadas sea transpirable y cálido pero ligero a la vez.

También que absorba el calor del cuerpo durante la noche, caliente en invierno y refresque en verano.

El mantenimiento es fácil y sencillo, ¡y no hay que planchar!

Amazon Basics - Juego de funda nórdica 100% algodón - 140 x 200 cm / 65 x 65 cm, Gris ceniza

Su tercera virtud más destacada es que esta funda nórdica presenta un mantenimiento sencillo. Porque de nada nos serviría tener la funda nórdica más bonita del mundo si lavarla nos cuesta un mundo y siempre que la usemos tengamos que pasar la plancha, ya que lo recomendable según los expertos es cambiar las sábanas al menos una vez por semana.

De modo que, este juego parece una buena compra ya que, según el fabricante y los compradores (que lo ratifican), es fácil de mantener limpio, fresco y cómodo.

Estas son las indicaciones de Amazon:

Se puede lavar a máquina en un ciclo caliente y suave con colores similares .

con . Se puede secar en secadora a baja temperatura.

a baja temperatura. Se puede planchar en caliente si es necesario (aunque los compradores que las han probado aseguran que no hace falta porque se quedan estupendas tras el lavado).

No usar lejía.

«Juego de cama perfecto. El producto corresponde con la descripción (…).He dudado a la hora de comprar pero he acertado: el algodón 100 % es para mí la mejor opción».

