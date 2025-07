Haz tu valoración:

Maria Saiz

Cuando suben las temperaturas y el sol no da tregua, no hay accesorio más funcional (y con más estilo) que las gorras. Más allá de protegerte del sol, se han convertido en el complemento de moda del verano, capaz de elevar cualquier look, desde un outfit casual con bermudas y chanclas hasta un estilismo más urbano.

Elegir la gorra adecuada puede marcar la diferencia: aporta personalidad, frescura y ese punto cool que no pasa desapercibido. Ligera, transpirable y siempre a la moda, como unas buenas zapatillas de Pepe Jeans, la gorra ideal es esa que combina comodidad con actitud. Por eso, en Shopping hemos seleccionado cinco modelos infalibles que año tras año siguen siendo un acierto seguro para los hombres en verano.

Esta gorra de Polo Club es una de las más solicitadas por los hombres y está disponible en nueve colores

La gorra Polo Club Classic es ese básico atemporal que eleva cualquier look con un toque de estilo discreto pero con carácter. Confeccionada en algodón 100 % ligero, presenta un perfil clásico, cierre ajustable con hebilla metálica y un diseño pensado para quienes valoran tanto la comodidad como la estética.

Su estructura de seis paneles con ojales bordados favorece la ventilación, manteniendo tu cabeza fresca incluso en los días más cálidos. El acabado en color liso la convierte en una prenda extremadamente versátil: combina igual de bien con camisetas y polos que con una camisa y unos chinos.

Ideal para quienes buscan un look casual con un punto distinguido. Porque a veces, el detalle que marca la diferencia… se lleva en la cabeza.

La gorra de Tommy Jeans perfecta para un look neutro y con actitud

Si lo tuyo son los estilos deportivos pero con un aire más urbano y depurado, estas gorras de inspiración retro siguen de moda. Confeccionada en algodón transpirable y de secado rápido, está pensada para acompañarte en todo tipo de planes al aire libre: desde una ruta de senderismo hasta una mañana de running o una escapada casual por la ciudad.

Su visera curva protege del sol, mientras que el tejido técnico regula la humedad para que te mantengas fresco y seco, incluso en los días más exigentes. Además, su sistema de ajuste rápido te garantiza comodidad al instante.

Las gorras de moda de New Era para los amantes del béisbol

Clásica sin complejos: la New Era Yankees Diamond Essential es una cápsula de pura cultura deportiva. Con el icónico logo de los Yankees bordado al frente, esta gorra ofrece estilo urbano y autenticidad.

Su estructura perfilada y cierre ajustable aseguran un ajuste cómodo. Fabricada en mezcla de poliéster y algodón, resistirá el calor y le dará un toque “street” a tu outfit. Ideal para fans o amantes del estilo neoyorquino y que combinarán a la perfección con las zapatillas Munich más aclamadas por los hombres.

La gorra de Levi’s es la opción perfecta para llevar tanto con vaqueros como con traje

Las gorras de Levi’s, sinónimo de moda atemporal. Fabricada en algodón y elastano, su tecnología “flexfit” se adapta a tu cabeza sin necesidad de ajuste.

El logo discreto en el frente aporta un toque elegante y desenfadado. Perfecta para quienes buscan una gorra que se ajuste como un guante y combine con absolutamente todo, incluso con bañador.

Di sí a lo básico con la gorra de Helly Hansen perfecta para los looks del día a día

¿Prefieres un estilo náutico y deportivo? Esta gorra Helly Hansen cumple con la misión. Ligera y cómoda, su tejido resistente al agua es ideal para paseos en velero, playa o también por la ciudad.

Su logo bordado en la parte delantera le da un toque diferenciador sin dejar de ser sencilla. Esta gorra 100% poliéster, cuenta con un cierre ajustable y está disponible en tres colores neutros: azul marino, blanco y negro.

