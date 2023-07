(1 votos: 5,00 de 5)

Uno de los planes más suculentos para muchos es el de quedar con amigos para compartir buenos momentos. Y, sobre todo, divertidos. Para ello, los juegos de mesa son uno de los favoritos de la velada. Pero, hay uno en concreto que, desde su lanzamiento, ha arrasado en miles de hogares y se ha convertido en un fenómeno: el CATAN.

Tan famoso es este juego de mesa que si todavía no has jugado, seguro que sí has escuchado hablar de él. O, incluso, algún conocido te habrá intentado embaucar para que te unas al club de los fans por este juego de mesa.

Ahora, este juego de estrategia está arrasando en Amazon con un precio histórico que nunca antes se había visto en sus más de ocho años de existencia: 26,99 euros.

Si estabas pensando en comprarlo, ¡este es tu momento!

