Compite por ser el primero en erradicar los virus y lograr un cuerpo sano. Tendrás que evitar la propagación de las terribles enfermedades de tus contrincantes.

Es adictivo, divertido y fácil de llevar a cualquier lugar.

Pueden jugar de dos a seis jugadores. Sacará tu lado más competitivo.

‘La polilla tramposa’, el juego más diferente a los convencionales

Es un juego de cartas en el que gana quien se quede sin ellas primero. Aunque suene difícil de creer, para conseguir la victoria tienes que hacer trampas. Durante la partida pondrás a prueba tu ingenio y picardía, con todas las armas que no puedes utilizar en el resto de juegos de mesa.

Las partidas duran entre 15 y 25 minutos y son entre 2 a 5 jugadores. Por 16 euros en Amazon, tendrás un juego divertido y muy diferente que llevarte a cualquier lugar

‘Jumbo Hitster’: el preferido de los amantes de la música

Para una buena fiesta entre amigos, el Jumbo Hitser es el juego que hay que comprar. Mientras os divertís con una partida divertida, disfrutareis de las mejores canciones de los últimos 100 años. Pondrás a prueba tu conocimiento musical, mientras escuchas los éxitos de cada época.

Podéis participar hasta 10 jugadores y el objetivo es crear una línea cronológica en la que organizar estas canciones. Su variedad musical dejará satisfechos hasta a los oídos más exigentes. Por 22,98 euros, tendréis más de 300 éxitos que disfrutar.

‘Código Secreto’ para poner a prueba vuestra complicidad

Entre 2 a 8 jugadores, por grupos y para los más competitivos. Con Código Secreto tendrás que hacerte pasar por espía y vencer a la intriga. Para resolver el caso, debes reunir pistas que conseguiréis en función de lo mucho que os entendáis entre los miembros del equipo.

Las partidas son de 15 minutos en los que pondrás a prueba tu visión crítica. Cuesta 21,95 euros y es de lo mejor valorados en Amazon, aparte de estar entre los más vendidos.

El juego de mesa ‘Grand Prix’ en familia

El Grand Prix es uno de los mejores programas para disfrutar en familia, pero no tienes que esperar al verano para vivirlo. Como en la televisión, con su juego de mesa tendrás que ir resolviendo todas las pruebas para que tu equipo se convierta en el ganador de la competición. Desde encestar balones en una canasta hasta resolver las preguntas más curiosas… No te quedará ningún desafío por probar.

Por 29,99 euros en Amazon, puedes encontrar un juego muy variado en el que no te vas a aburrir. Se puede jugar con hasta 10 jugadores desde los 6 años. Es la opción con la que triunfar en las reuniones familiares.

‘Ludilo’ y demuestra que eres el genio de la familia

Ludilo consigue en completar un tablero de madera combinando las piezas para que encajen. Es para 2 jugadores y pueden participar hasta los más pequeños de la casa. En el año 2020, fue elegido el mejor juguete por la Asociación Española de fabricantes de juguetes. y a día de hoy se mantiene entre los más vendidos.

Con este juego, tienes por delante hasta 62.208 retos. Es un regalo ideal para los niños, que pondrá a prueba su visión crítica para resolver puzles. Tiene un precio de 26,97 euros.

‘Cluedo’: una opción clásica con la que acertar

El Cluedo es uno de los juegos de mesa más vendidos de la historia. Para poder disfrutar de una partida entretenida en cualquier lugar, tienes su versión portátil, más práctica y transportable. Es fácil de guardar y tiene todo lo necesario para meterte en la historia y resolver el caso.

Por solo 7,99 euros, disfrutarás de un clásico para todos los amantes de los juegos de mesa. Reúne todas las pistas y descubre el asesinato de cada partida, coronándote como el más avispado de tus amigos.

‘Uno’: el juego que todos disfrutan

¿Quién no ha jugado al Uno en una reunión de amigos? Es una opción que nunca pasa de moda y que entretiene en cualquier lugar, sea el salón de casa, desde la playa o mientras viajas en tren. El objetivo es quedarse sin cartas y tendrás que buscar la mejor estrategia para hacerlo antes que nadie.

Tienes la diversión asegurada en cualquier lugar por menos de 10 euros. Si no lo tienes, no pierdas más oportunidades. Y no olvides gritar «Uno» cuando solo te quede una carta.

‘Carcassonne’ y pon a prueba tu estrategias

Entre los más vendidos se encuentra el Carcassonne, ideal para empezar con los juegos estratégicos. Tiene un reglamento sencillo para que busques la forma de colocar losetas y crear el mejor destino, camino ciudad o monasterio. Cuando se acaben las piezas, ganará el jugador que más puntos haya reunido con ellas.

Pueden jugar desde 2 jugadores hasta 5, a partir de 7 años. Es un clásico del que muchos disfrutan y que puede ser tuyo por 25,50 euros.