Maria Saiz

En verano, nuestra piel pasa a ser protagonista: tirantes, vestidos, shorts… y con ellos, esas zonas que tal vez querríamos ver más firmes. La buena noticia es que no hace falta recurrir a tratamientos caros o invasivos para conseguirlo. Existen cremas de uso diario con resultados visibles y avaladas por dermatólogos que ayudan a combatir la flacidez, como esta fórmula pensada para reducir la papada.

Tan sencilla de incorporar a tu rutina como tu protector solar o tu tratamiento capilar favorito, esta crema se adapta a tu día a día: la puedes usar en casa, llevar en la maleta y aplicarla en cualquier momento. Su textura ligera se absorbe en segundos, y lo mejor es que también funciona si decides combinarla con aparatología de radiofrecuencia para potenciar sus efectos.

Y no solo reafirma. Hidrata, suaviza y deja una agradable sensación de frescor, perfecta para los días más calurosos. Todo ello con ingredientes naturales, sin parabenos y pensada para cuidar tu piel mientras disfrutas del verano.

La crema reafirmante de Masderm que no paran de recomendar los dermatólogos

Esta crema reafirmante de Masderm ha sido formulada para tratar eficazmente la flacidez, la deshidratación y la descamación de la piel. Está enriquecida con centella asiática, cola de caballo y fucus, tres ingredientes de máxima calidad que trabajan en sinergia para maximizar la hidratación y reafirmar la piel desde la primera aplicación.

Su uso es muy sencillo: basta con aplicarla a diario sobre la piel limpia y seca, realizando un masaje suave en la zona a tratar.

Si se utiliza con aparatología de radiofrecuencia en casa, el tratamiento se intensifica, logrando un efecto de lipoescultura sin cirugía que remodela la figura de manera eficaz. Como puede ayudar este masajeador para reducir la celulitis.

¿Por qué recomiendan los dermatólogos esta crema para combatir la flacidez?

La sensación tras su aplicación es inmediata: frescor, suavidad y un aroma agradable que convierte este paso en un momento de cuidado personal.

Testada bajo control dermatológico, libre de parabeno y no testada en animales, es la crema reafirmante más utilizada por profesionales de la estética y se adapta tanto a tratamiento con dispositivos como a un uso diario sin aparatología.

Con una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas, y más de mil ventas en las últimas horas en Amazon, las usuarias que la han utilizado están encantadas con los resultados: «llevo usándolo sólo durante dos semanas para mis terapias de Cavitación y luz infrarroja, funciona muy bien», asegura Mónica Andrea. Mientras que Tatiana afirma haber notado buenos resultados pese a llevar solo tres días usándola.

Una alternativa también bien valorada: la crema reafirmante intensiva de Collistar

La crema reafirmante intensiva de Collistar es un clásico en el mundo de la cosmética corporal que ha conquistado a millones de mujeres en todo el mundo. Su fórmula, ahora mejorada, incluye células madre de Bungavilla y extracto de flores de granado. Estos ingredientes que estimulan la producción de colágeno y ácido hialurónico, esenciales para combatir la flacidez y dejar una piel firme y con buen tono.

Su textura rica pero ligera se absorbe rápidamente, dejando la piel nutrida y confortable sin sensación grasa. Además, la vitamina E ayuda a prevenir el envejecimiento y mantiene la vitalidad de los tejidos. Y si buscas algo para hacer desaparecer la hinchazón facial, este masajeador será tu salvación.

Desde las primeras aplicaciones se nota una piel más lisa, compacta y elástica. Día tras día, el tono y la firmeza mejoran, convirtiendo este tratamiento en una apuesta segura para quienes buscan resultados visibles sin renunciar al placer de una textura envolvente y un aroma floral delicado.

