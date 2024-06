(1 votos: 5,00 de 5)

La cocina es un lugar amado y odiado a partes iguales. Unos aman cocinar y a otros no les gusta. Unos se pasan horas en este espacio y otros intentan pasar el menor tiempo posible. Pero si hemos de hablar sobre una tarea que no convence a nadie, es la de fregar. Y los que no tienen lavavajillas en casa lo saben bien.

En pleno 2024, si todavía no te has decidido a incorporar este electrodoméstico imprescindible a tu cocina, te vamos a presentar a continuación un lavavajillas que va a ser el empujón definitivo que necesitas para tomar la decisión.

Lavavajillas Balay: de los más competentes y con un 33% de descuento

Este lavaplatos tiene actualmente un 33% de descuento, lo que le hace tener un precio de 358 euros: ¡te ahorras casi 200 euros!

Estas son todas las características que debes de conocer del lavavajillas que amarás más pronto que tarde:

Mayor eficiencia y ruido mínimo : su motor EcoSilence, al prescindir de las tradicionales escobillas, reduce el nivel de ruido y aumenta la eficiencia energética.

: su motor EcoSilence, al prescindir de las tradicionales escobillas, reduce el nivel de ruido y aumenta la eficiencia energética. La función media carga del lavavajillas te permitirá aprovechar el agua, la energía, el detergente y el tiempo ; podrás lavar menos cantidad de vajilla con unos resultados sorprendentes y una mayor eficiencia.

Lava tu vajilla en un tiempo récord con la función +rápido del lavavajillas Balay; en un abrir y cerrar de ojos tendrás tu vajilla limpia, seca y lista para recoger.

El interior del lavavajillas tiene tres cestas, una de ellas destinada para cubiertos; la situada en la parte superior es RackMatic, es decir, permite regularla en altura para que puedas limpiar la vajilla de mayor tamaño.

Podrás lavar hasta 13 «servicios» con el lavavajillas Balay, que tiene unas dimensiones de 84,5 x 60 x 60 centímetros (alto x ancho x fondo).

Valoración de los usuarios

Con casi 1.000 valoraciones, tiene una puntuación media de 4,4 estrellas sobre 5.

Algunas de las opiniones de los usuarios son: «Muy contento con la compra, muy recomendable«, «El mejor que he tenido» o «En cuanto a nivel sonoro, es una pasada, no me entero de nada».

La alternativa: lavavajillas de Cecotec

Tiene un precio más asequible: 299 euros. De una marca fiable como es Cecotec, sus características más técnicas son las siguientes:

Gran capacidad de hasta 13 cubiertos para que puedas lavar todo lo que necesites .

Media carga: incluye la posibilidad de poner el lavavajillas sin que esté al completo y sin que gaste la misma cantidad de recursos que si estuviera lleno .

Seis programas : elige el programa que más se adapte a tus necesidades en función de lo que tengas que lavar: ollas, vajilla de diario, cristalería delicada… ajustándose en tiempo y temperatura.

Delay Start: programa el lavavajillas entre 0 y 24 h antes, con el inicio en diferido. Dry+: extiende el proceso de secado entre 10 a 15 minutos para mejorar su rendimiento .

Panel Touch: panel táctil muy intuitivo y fácil de usar.

