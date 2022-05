En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Patricia Díaz

Al escuchar hablar del éxito de ‘Los Bridgerton’, cuesta dar crédito. Un fenómeno de masas que se salta los hechos históricos a la torera, incluye una increíble diversidad en sus personajes y da a las mujeres un empoderamiento sexual nunca imaginado en la época en la que transcurre.

La serie está ambientada en la alta sociedad londinense en el periodo Regencia. Se inicia con la presentación en la corte de las jóvenes debutantes. Un momento de suma importancia para sus vidas ya que será clave para ver con quién se casan y, así, definir su futura posición en la sociedad.

No parece un argumento muy feminista y, de hecho, no lo es, y, sin embargo, hay algo de poderío en las mujeres que aparecen. Ellas, dentro de los encorsetados límites de la sociedad en la que viven, luchan por eso que tanto se nos ha negado: el derecho a decidir.

El universo creado por la exitosa autora de novela romántica Julia Quinn ha pasado a convertirse en el mayor fenómeno de las series televisivas que se recuerda desde ‘Juego de tronos’. Hasta Netflix se saltó su costumbre de no dar cifras sobre los visionados para reconocer que, en apenas 28 días después de su estreno, más de 82 millones de cuentas en todo el mundo habían visto la primera temporada de ‘Los Bridgerton’.

Quinn ha escrito ocho libros, uno por cada hermano y hermana, con su propio romance hasta llegar al altar -porque aquí se casa hasta el apuntador-, más un noveno extra, ‘Bridgerton: felices para siempre’ (Titania época), que cuenta los epílogos de todas esas historias de amor, más un capítulo extra para Violet, la super madre que los saca adelante.

En los libros de Julia Quinn hay de todo y para todos los gustos. Así que, con algún ‘spoiler’ literario incluido, hagamos un repaso de la obra ‘bridgertoniana’ de Julia Quinn.

1. ‘El duque y yo’

Mientras en la serie Daphne y Simón, el Duque de Hastings, se conocen al chocar accidentalmente en un baile, en el libro es él quien la ve primero, de lejos, teniendo problemas con un pretendiente, la espía y no se decide a actuar hasta que ella tiene que rechazar, ya físicamente, al pesado acosador Berbrooke.

Además, en los libros su hermano Anthony sí sabe del acuerdo al que llegan ella y el Duque, pero les impone alguna reglas como no quedarse solos ni besarse. Cuando se las saltan, como en la serie, reta a un duelo a su amigo.

Aunque en el libro las escenas sexuales son menos tórridas, sí que queda claro que Daphne aprovecha que Simon está dormido y borracho para tener relaciones sexuales con él e intentar quedarse embarazada, algo que ha levantando polémica ya que se trataría de una violación.

Tampoco en el libro Daphne es la debutante estrella, ni es piropeada por la reina. De hecho, está en su segunda temporada para intentar encontrar marido. Su carácter hace que los hombres la vean más como amiga que como novia.

Eso sí, a estas alturas, el atractivo de el Duque de Hastings gana por goleada al personaje literario. Tras verlo interpretado por Regé-Jean Page, quien ya confirmó que no seguiría en la serie para tristeza de sus millones de fans, es imposible imaginar otro rostro.

2. ‘El vizconde que me amó’

Anthony Bridgerton, el mayor y heredero del título de Lord, decide sentar la cabeza y este libro cuenta su búsqueda de esposa. Pero, ¿qué nos deparará la serie? Pragmático y descreído en el amor, piensa que eso no es para él así que elige racionalmente a Edwina Sheffield, una de las jóvenes más bellas y encantadoras.

Con lo que no cuenta my Lord es con la hermana de su elegida, Kate, una mujer independiente y aparentemente inmune a sus encantos, que está decidida a que Edwina se case con un hombre bueno y listo, características que a priori no ve en Anthony por su pasado de mujeriego.

Por supuesto, Anthony y Kate están hechos el uno para el otro, pero sus idas y venidas son muy entretenidas.

3. ‘Te doy mi corazón’

Benedict es el ‘artista’ de la familia, como bien nos queda claro en la primera temporada de la serie. En el libro, también es un amante del arte y tiene una casita en la que se refugia. En la primera parte de la novela conoceremos a Sophie, una Cenicienta de la época con los principios muy firmes.

Su madrastra y sus hermanastras -una de ellas, no tan mala- le impedirán ir, en vez de a la fiesta del príncipe azul, a una mucho más interesante en casa de los Bridgerton. Allí conocerá a Benedict y ambos serán el ‘crush’ del otro pero… A su ‘familiastra’ larga de casa a la joven con malos modos y se ve obligada a convertirse en sirvienta.

En la casa en la que acaba trabajando, el protagonista de este volumen la salvará de sufrir abusos y la llevará a su casita en el campo, donde se enamorarán. En el libro –esperemos que no en la serie–, él le consigue trabajo en casa de su madre y llegar a proponerle que se convierta en su querida, con pisito y todo.

Pero, al final se sabrá la verdad, con ayuda de la ‘Mamma’ Bridgerton y, al descubrirse que Sophie es de buena familia, se casarán, tendrán hijos y colorín, colorado.

4. ‘Seduciendo A Mr. Bridgerton’

Aunque en la serie lo dejan claro en la primera temporada, Julia Quinn espera hasta este cuarto volumen de la saga para desvelar que Lady Whistledown es Penélope, la amiga íntima de Eloise Bridgerton. En esta novela se desarrolla el amor entre dos buenos amigos, aunque para ella es mucho más que eso: Colin Bridgerton y Penélope Featherington.

En el libro, ella ya tiene 28 años y todo pinta a que se quedará soltera, algo muy mal visto en la época, aunque ideal para su criticona madre, que espera que le haga compañía. Penélope es sin duda uno de los personajes femeninos más complejos y atrevidos de la saga. Dueña de una gran inteligencia, sus escritos como Lady Whistledown suponen una sagaz crítica a la sociedad en la que vive.

Colin descubrirá quién se esconde tras la chica apocada que parece ser y surgirá el amor. Pero no solo eso, el empuje de ella hará que él pierda sus miedos y, también, se convierta en un escritor de éxito, en su caso como cronista de viajes. Sin duda, la pareja más moderna e igualitaria –dentro de lo que cabe en la época– de la saga.

5. ‘A Sir Phillip, con amor’

El quinto volumen de la saga está protagonizado por Eloise, la más independiente y aventurera de los Bridgerton. Tanto, que como en un Tinder de la época, Eloise comienza una relación epistolar con Phillip Crane, un viudo de buena familia que vive con sus dos hijos en el campo. Él busca esposa, ella más bien salir de la monotonía de su vida burguesa.

Sin avisar a su familia de sus planes, la joven acepta una invitación de Crane para ir a verle y allí se planta ella sola, algo impensable para la buena sociedad. Él, que pensaba que estaba ante el perfil de una solterona y se había animado a proponerle matrimonio sin más, se queda impresionado cuando la conoce. Pero, ojo, que no se trata de un galán romántico sino más bien uno señor de mediana edad que, aunque atractivo, es bastante refunfuñón.

La novela está a medio camino entre el romanticismo y el misterio, hasta que Eloise consigue desentrañar la muerte de la antigua señora Crane. Con los hijos la relación es de amor, odio y muchas travesuras. Al final, claro, triunfa el amor, con visita de los hermanos Bridgerton incluida, alarmados ante la falta de pudor de Eloise, sola en casa de un viudo. Bien por ella.

6. ‘El corazón de una Bridgerton’

La sexta novela de la saga tiene algo de ‘Love Actually’, la película que nos enamora cada Navidad. Y es que hay algo de la historia de amor-desamor entre el personaje de Keira Knightley y la declaración de amor del de Andrew Lincoln, ese joven enamorado hasta las trancas de la mujer de su mejor amigo. En el libro algo así le ocurre a Francesca, la menos conocida de los Bridgerton ya que suele residir en Escocia.

Francesca se casó muy joven con John, el conde de Kilmartin, y, también, enviudó muy pronto. Ya viuda, permaneció en Escocia, de donde era su marido. Para llevar sus tierras, cuenta con la ayuda de uno de los mejores amigos de su difunto marido, además de su primo, el joven y con fama de mujeriego, Michael Stirling. Lo que ella no sabe es que él está enamorado de ella desde que la conoció.

7. ‘Por un beso’

De todas las hermanas Bridgerton, sin duda Hyacinth, la pequeña, es la más descarada. Y si hay alguna que sueña con casarse, también es ella. Romántica empedernida y, al mismo tiempo, muy inteligente y sincera, asusta tanto como atrae.

Ella protagoniza la séptima novela de la saga, junto al hombre del que se enamorará, Gareth St. Clair un joven de buena familia –claro– pero al que su padre ha rechazado, negándole cualquier ayuda.

La única posesión valiosa de Gareth es un diario que le legó su abuela y que, probablemente, contenga los secretos de su familia y la razón de que su padre lo deteste tanto, además de la localización de unas joyas, una bolsa llena de diamantes que podrían salvarle económicamente. El problema es que está escrito en italiano, una lengua que no conoce.

Mientras traducen e investigan, acaban locos el uno por el otro y, además, desentrañan el misterio sobre el verdadero padre del joven, que conseguirá enfrentarse a su maltratador progenitor y comenzar una nueva vida con la pequeña de los Bridgerton.

Años después de la boda, Hyacinth encontrará los preciados diamantes en la mansión londinense de su marido, ya barón; pero esa ya es otra historia.

8. ‘Buscando esposa’

En el octavo libro de la saga Bridgerton al fin conoceremos las aventuras de Gregory, el benjamín. Él sí que cree en el amor verdadero, tanto que se le hace muy cuesta arriba encontrarlo hasta que, al fin, descubre a la señorita Hermonie Watson en casa de su hermano Anthony. Amor a primera vista y a lo loco. Pero, se huele el drama, ella está enamorada a su vez de otro.

Lucinda Abernathy, la mejor amiga de Hermione, se ofrece a ayudarle en la conquista. Mientras ella le aconseja, ambos comienzan a sentirse atraídos. Pero hay otro gran problema, Lucinda está prometida en un matrimonio de conveniencia con Lord Haselby. Y a partir de aquí, al novela se convierte en una novela de enredos.

Haselby, un caballero encantador, lo tiene todo salvo un detalle: no le gustan las mujeres, es gay y con ese matrimonio trata de cubrirse ante la sociedad. Gregory conseguirá evitar el matrimonio y lograr unirse a Lucinda, eso sí, vivirán muchos líos, magníficas fiestas y hasta oscuros chantajes hasta que lo consigan.

9. ‘Bridgerton: Felices para Siempre’

Quinn dedica este volumen, ya publicado en España, a contar las perdices que comieron los hermanos Bridgerton y sus parejas, los hijos que tuvieron y cómo se las apañan en la vida cotidiana años tras el romance, ese ¿qué pasaría después? que nos solemos preguntar al final de un cuento o de una película romántica. La novela está compuesta de ocho epílogos y un capítulo especial para Violet.

Todo, por supuesto, con risas, emoción y el glamour que caracteriza a esta familia cuyas andanzas han enganchado a medio mundo.

