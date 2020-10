Última hora: mira los artículos que están arrasando en Prime Day 2020

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La locura de compras de Prime Day está a un paso de terminar. Es posible que aún haya personas que no han tenido tiempo de comprar, y otros indecisos que no saben muy bien si lanzarse a incorporar un nuevo aparato, crema, complemento… en su vida.

Para todos ellos hemos podido hacernos con los productos que más éxito están teniendo durante este Prime Day, para elaborar esta lista que seguro puede ayudar en el sprint final al que estamos a punto de enfrentarnos.

Todo tipo de categorías y rangos de precios para elegir los productos que no te puedes perder. Y aunque ésta no es una rigurosa lista de lo más vendido, que no lo conoceremos hasta que Amazon lo haga público, sí que todos ellos son productos que han trinfado y están triunfando en ventas en estos dos días de maravillosa locura compradora.

En el Prime Day anterior los españoles ahorraron 20 millones de euros gracias a las ofertas, y este año es posible que se supere.

Kindle, ahora con luz frontal integrada 30,00 € 89,99 €



Ahorras: 59,99 € (67%)



Ver oferta

Samsung Galaxy S20 con cuádruple cámara trasera y casi 200 € de ahorro 718,00 € 909,00 €



Ahorras: 191,00 € (21%)



Ver oferta

Samsung Crystal 4K, Smart TV de 43″ con un 33% de descuento 329,99 € 490,00 €



Ahorras: 160,01 € (33%)



Ver oferta

Cybex – Silla de coche desde los 3 años, con un ahorro de 80 euros 129,99 € 209,95 €



Ahorras: 79,96 € (38%)



Ver oferta

Serum Facial de Acido Hialurónico con más de 9.000 valoraciones 13,99 € 19,99 €



Ahorras: 6,00 € (30%)



Ver oferta

48 megarrollos de papel higiénico Scottex con un 33% de descuento 17,99 € 26,79 €



Ahorras: 8,80 € (33%)



Ver oferta

Centro de planchado de 6 bares Philips Optimal, por menos de 200 euros 196,92 € 229,99 €



Ahorras: 33,07 € (14%)



Ver oferta

Juego de llaves de vaso y puntas destornillador (130 piezas) por menos de 20 € 17,99 € 26,41 €



Ahorras: 8,42 € (32%)



Ver oferta

Finish Powerball, 110 Pastillas para el lavavajillas a mitad de precio 11,98 € 23,01 €



Ahorras: 11,03 € (48%)



Ver oferta

Xiaomi Redmi Note 9 Pro por menos con casi 60 € de ahorro 199,00 € 252,88 €



Ahorras: 53,88 € (21%)



Ver oferta

SanDisk Ultra Tarjeta de memoria microSDXC de 128 gigas 16,39 € 18,99 €



Ahorras: 2,60 € (14%)



Ver oferta

Lekue, estuche de vapor con bandeja con un 40% de descuento 14,99 € 25,06 €



Ahorras: 10,07 € (40%)



Ver oferta

Echo Dot (3.ª generación) – Altavoz inteligente con Alexa ¡por menos de 20 euros! 19,99 € 59,99 €



Ahorras: 40,00 € (67%)



Ver oferta

Microondas integrable con grill, Candy, casi a mitad de precio 81,90 € 137,43 €



Ahorras: 55,53 € (40%)



Ver oferta

De’longhi, la cafetera automática más vendida en Amazon con más de 130 € de descuento 289,90 € 427,56 €



Ahorras: 137,66 € (32%)



Ver oferta

Garnier Fructis Hair Food, Champú + Acondicionador + Mascarilla 7,25 € 9,99 €



Ahorras: 2,74 € (27%)



Ver oferta

Olla de cocción lenta manual Crock-Pot, con un 42% de descuento 25,99 € 44,99 €



Ahorras: 19,00 € (42%)



Ver oferta

Kindle, por menos de 60 € ahora con luz frontal integrada 59,99 € 89,99 €



Ahorras: 30,00 € (33%)



Ver oferta

Depiladora Luz Pulsada con 4 cabezales, Philips, casi a mitad de precio 349,89 € 599,99 €



Ahorras: 250,10 € (42%)



Ver oferta

Bombilla LED InteligenteTP-Link (wifi) por menos de 10 euros 9,99 € 12,99 €



Ahorras: 3,00 € (23%)



Ver oferta

Corrector de postura para hombres y mujeres por menos de 10 euros 9,24 € 15,99 €



Ahorras: 6,75 € (42%)



Ver oferta

Ahorra un 47% con el ‘Recortador de barba’ Philips, con peine guía para el cuerpo 31,99 € 59,99 €



Ahorras: 28,00 € (47%)



Ver oferta

Plancha de pelo profesional ghd con tecnología cerámica por menos de 100 € 99,99 € 138,24 €



Ahorras: 38,25 € (28%)



Ver oferta

Freidora sin aceite Rapid Air de Philips por 80 euros 79,99 € 119,99 €



Ahorras: 40,00 € (33%)



Ver oferta

Silla de paseo ultra Compacta recién nacidos, Maclaren Techno, con 150 € de ahorro 249,99 € 398,00 €



Ahorras: 148,01 € (37%)



Ver oferta

Acer Chromebook 314. Ordenador Portátil 14″ por 70 euros menos 279,99 € 349,99 €



Ahorras: 70,00 € (20%)



Ver oferta

Robot de cocina multifunción con WiFi y App, Kenwood, a mitad de precio, 499,00 € 899,00 €



Ahorras: 400,00 € (44%)



Ver oferta

