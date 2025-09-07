

Maria Saiz

Septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, motivación y propósitos. Vuelves con las pilas recargadas y lo primero que haces es volver a poner todo en orden e intentar perder «esos kilos de más» que has ganado en verano. Ahora bien, si no quieres depender ni del clima ni de horarios del gimnasio, la opción más recomendada es empezar a usar la bicicleta estática.

Más allá de ayudar a perder peso de manera rápida, la bicicleta estática ayuda a tu bienestar mental, ya que con cada pedaleada liberas endorfinas, reduces el estrés y te ayuda a desconectar. Es la manera más sencilla, accesible y motivadora de volver a tus hábitos saludables sin excusas. Perfecta para combinar con una mejor alimentación con estas recetas fáciles de la dieta Keto.

Todo depende de cómo la utilices y para ello, los instructores de Bestcycling te dan la respuesta. Esta escuela de formación de instructores también ofrece entrenamientos de ciclismo indoor donde no solo te guían los entrenamientos sino que te dan las clave para conseguir tus objetivos. Si este es bajar de peso, necesitas entrenamientos de mínimo 30 minutos. Una estimación de tiempo que afirma un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, el cual afirma que durante los primeros 20-30 minutos no se pierde tanta grasa porque tu cuerpo lo que hace es utilizar las reservas de glucosa.

Cómo usar la bicicleta estática para perder peso

Para quienes busquen quemar los excesos del verano, uno de sus instructores te enseña paso a paso de cómo calcular lo que quemas en cada entrenamiento. Pudiendo alcanzar las 600 calorías en una hora, o incluso más.

Además, conocer la diferencia entre un ejercicio aeróbico y anaeróbico, ayuda a hacer un entrenamiento más consciente. Para ello, César Bosquet, uno de los directores de Bestcycling define el aeróbico por «su ritmo constante, puedes respirar bien y usas las grasas como energía. Genial para adelgazar y tener más fondo».

Mientras que el anaeróbico es «más explosivo, más intenso, corto. Quemas energía rápidamente y de este modo quemas más calorías incluso después de entrenar».

Bosquet asegura en su demostración que puedes combinar ambos ejercicios en un mismo entrenamiento, jugando con ambos ritmos para dar una mayor explosividad y constancia durante el entrenamiento. Estos picos de intensidad, recomendados cada 5-10 minutos, ayudan a dibujar desniveles en el entrenamiento.

Una manera práctica y sencilla de hacer ejercicio que cada vez cuenta con más seguidores. Y no solo en los gimnasios… ya que la infinidad de entrenamientos online y gratuitos, junto a la gran variedad de modelos de bicicletas estáticas del mercado, te permitirán que lo hagas desde el salón de tu casa, y por menos de lo que te cuesta un plan anual del gimnasio.

Para trabajar correctamente y bajar de peso, esta bicicleta estática puede ser tuya por menos de 100 euros

La bicicleta estática, junto con la cinta de correr, son las dos máquinas más recomendadas para aquellas personas que busquen perder esos kilos de más ganados en verano. Y, si buscas una para casa, la elegida por la gran mayoría es una bicicleta estática. Ya que apenas ocupa espacio y podrás tener en tu salón, al igual que este mueble auxiliar que nunca pasa de moda.

Compacta, funcional y diseñada para ayudarte a quemar calorías, tonificar y mejorar tu energía día a día. Este modelo soporta hasta un peso máximo de hasta 100 kg, por lo que no tendrás problema para subirte a ella y disfrutar de toda la saga Marvel en Disney+.

Con su sistema easy belt, el movimiento es por correa de velcro y, aunque al inicio puede sentirse algo brusco, se estabiliza rápidamente adaptándose a tu ritmo.

En su perfil oficial de Instagram, uno de los instructores de Bestcycling incluye entre las claves para adelgazar con la bicicleta estática:

Construir metas pequeñas . «Es mejor proponerte medio kilo cada semana que cinco en dos meses. Los pequeños logros te mantendrá motivado», asegura el instructor.

«Es mejor proponerte medio kilo cada semana que cinco en dos meses. Los pequeños logros te mantendrá motivado», asegura el instructor. «Muévete más. Sube escaleras, camina a menudo, cada pequeño esfuerzo cuenta».

Varía tus entrenamientos. Añade fuerza y flexibilidad usando estas mancuernas.

Escucha a tu cuerpo y descansa bien. Según los expertos, si comienzas a hacer ejercicio lo recomendable es hacerlo 2 o 3 veces por semana.

¿Qué opinan los usuarios?

Además de ser una actividad preventiva y terapéutica para las articulaciones de las piernas, ayuda a la mejora cardiovascular y respiratoria, ayuda a la tonificación muscular y, sobre todo, a la pérdida de peso.

Con más de 1.400 valoraciones positivas en Amazon, los usuarios destacan su fácil montaje y buen funcionamiento. Si a ello le sumas su gran descuento, es el momento perfecto para que comiences con tu cambio físico desde casa y sin dejarte medio sueldo.

Una alternativa más completa y económica

Si cuentas con un presupuesto algo mayor, esta bicicleta estática de Cecotec está arrasando en estos momentos en Amazon.

Un modelo compacto y plegable que podrás recoger sin problemas cuando no la estés usando y guardar en cualquier rincón de tu casa.

Cuenta con ocho niveles de resistencia variables para plantear diferentes entrenamientos y que puedas subir tu nivel de exigencia. Además, cuanta con un sillín de óptimo confort con un respaldo acolchado plegable.

Mientras que el modelo anterior cuenta con una pequeña pantalla donde puedes ver las calorías quemadas, las pulsaciones, tiempo o velocidad, la pantalla de esta bici estática tiene también un pulsómetro que mide la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento.

Además incluye un soporte para dispositivos electrónicos donde podrás poner tu teléfono móvil o tablet.

