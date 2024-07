(1 votos: 5,00 de 5)

Juan Luis Martin

Si hay algo que forma parte del día a día de casi todos los hombres es el momento de afeitarse. A partir de cierta edad (normalmente sobre los 14-16 años) empiezan a salir pelos de barba en los hombres. A partir de este momento, este crecimiento no cesa y mantener un cuidado de nuestra barba es algo fundamental por aspecto e higiene. Desde CompraMejor, para todos los hombres, nos vemos en la obligación de recomendar una maquinilla eléctrica de Philips que es la más vendida entre hombres por su fiable calidad y que ahora, además, gracias al descuento del 46% que tiene cuesta tan solo 64 euros: es una oportunidad única.

Afeitadora Philips Serie 5000: la más solicitada del mercado

Gracias al descuento actual del 46% (es oferta flash, no puedes tardar mucho), puede ser tuya por tan solo 64 euros.

Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado.

Una afeitadora facial para un afeitado apurado pero delicado.

Con anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave.

Compatible con las afeitadoras de las series 7000 y SensoTouch 3D.

¡Si es la más vendida es por algo!

Valoración de los usuarios

Con más de 6.000 valoraciones, tiene una puntuación media de 4,3 estrellas sobre 5 (no defrauda a nadie).

Algunas de las opiniones de los usuarios son: «La verdad que me ha sorprendido que con lo sensible que tengo la piel y lo que odio la barba, se comporta bastante bien», «La mejor que he tenido» o «No me hace nada de daño y eso nunca me había pasado hasta ahora».

Y es que desde CompraMejor no recomendamos cualquier producto, pero esta afeitadora merece, y mucho, la pena.

Por estas razonas es una magnífica oportunidad para decidirte

En primer lugar, el descuento del 46% le hace tener una rebaja de 55 euros (chollazo).

Porque es resistente al agua, lo que te aportará mayor seguridad.

Te dejará la barba como ninguna otra afeitadora gracias a sus características de última tecnología.

gracias a sus características de última tecnología. Porque tiene una batería que permite usarla hasta 50 minutos seguidos.

Y, sobre todo, porque nadie que se la haya comprado se arrepiente: ¡si es que es fantástica!

