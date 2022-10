En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En apenas unas horas, se ha agotado. Hablamos del Smartwatch Fitness Tracker, un reloj deportivo que se ha convertido en uno de los más vendidos de Amazon y no es para menos.

Sus impresionantes características de alta gama (y su económico precio) han hecho de este dispositivo uno de los preferidos por los usuarios.

«La verdad es que no me esperaba un reloj así por ese precio: calidad muy buena, funcionamiento perfecto, rápida sincronización y en un día toqueteándolo todo solo a consumido un 8% de batería . Notificaciones activadas incluidas. Recomendamos producto. Rápida entrega», ha explicado una internauta.

En cuanto a sus características, presenta una pantalla táctil de 1.3 pulgadas.

En ella se muestran todos los parámetros que puede ir midiendo como pulsera de actividad.

Y es que este modelo mide los pasos, las calorías, las distancias, la frecuencia cardiaca, el ciclo menstrual, la ubicación GPS y las fases del sueño.

Además, puede recibir mensajes, controlar remotamente la música y la cámara, hacer pronósticos climáticos, recordar el sedentarismo, poner alarmas y cronómetro, encontrar el teléfono perdido, rechazar llamadas, y más.

¿Qué dicen los compradores?

«Después de un mes puedo decir que merece la pena comprarlo. Se lo regalé a mi marido y le ha gustado mucho. No pesa casi nada y la pantalla bastante grande! La aplicación no falla y es muy fácil de manejar. Es resistente al agua y aparte la batería dura muchísimo. Calidad -precio-, no tiene nada que envidiar a otras marcas mucho más caras».