Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Regina Ruiz

Sabemos que no podemos estar pendientes del móvil (ni siquiera del Iphone 13 rebajado) mientras conducimos, pero lo cierto es que hay muchas ocasiones en las que necesitamos recurrir a él. Y no somos los únicos. ¿Cuántas veces has tenido que recurrir al mejor GPS para saber qué curva o salida tomar para llegar a un sitio concreto? o ¿realizar una llamada para avisar que vas a llegar tarde?

Por eso mismo, para evitar que el móvil suponga una distracción al volante, te queremos compartir uno de nuestros últimos descubrimientos: el soporte de móvil perfecto.

Al fin y al cabo, si eres de los que viaja en coche solo, es innegable que contar con un buen soporte para colocar el móvil se ha vuelto un tarea básica. Eso sí, no vale una cualquiera.

Al igual que sucede con las zapatillas de running o los ordenadores portátiles, es importante decantarse por un modelo resistente al tiempo, que aguante bien el peso y, por supuesto, que se pueda ajustar bien en la ventilación del coche sin cortar la visión que se tenga de la carretera. Y si a todo eso le sumamos que sea barato… mejor que mejor. Al fin y al cabo, el soporte para móvil del que os hablamos puede ser tuyo por menos de 20 euros.

El soporte para móvil más vendido y cómodo para cuando viajes en coche

Este soporte para móvil está pensado para viajar de manera cómoda y segura. Entre los muchos porqués, destaca que está construido con materiales de alta calidad que le aportan un agarre firme, es decir, el teléfono móvil no se moverá ni un milímetro. No importa el estado de la carretera o la velocidad a la que vayas, no se soltará o caerá del soporte.

El funcionamiento es simple: el móvil se queda sujeto gracias a una potente ventosa. Pero no tienes que preocuparte, esa ventosa no va a dejar marcas de pegamento en tu teléfono una vez que lo separes.

El soporte supone una gran protección para tu teléfono. Ya no es solo que no se vaya a caer durante el trayecto, es que no va a sufrir golpes ni arañazos. La parte en la que el teléfono va sujeto tiene unas almohadillas de silicona suaves y elásticas para cuidar de su carcasa.

Cómo hay que instalar este soporte móvil

Para empezar, destacar un gran punto: este soporte es compatible con todo tipo de teléfonos y sin importar la funda que lleves. Se ajustará a la perfección a su tamaño. También puedes ajustar el ángulo de visión; es capaz de girar 360 grados. Lo cual, además, supone un gran punto a su favor; no te resultará complicado mirar la pantalla del teléfono sin perder el ojo de la carretera.

Aunque pueda parecer complicado, la instalación del soporte es de lo más fácil. Tiene un gancho bimetálico que se agarra bien fuerte a la rejilla de la ventilación del coche, sin dañarla ni causar problemas. No necesitas nada más y cualquiera puede colocarlo. Cuando pongas tu móvil ocurrirá lo mismo, simplemente tienes que presionar el botón de bloqueo cuando tengas tomada la medida del dispositivo y así se mantendrá.

Sus compradores se sorprenden de cómo el teléfono se mantiene estable en todo momento y la sensación de seguridad que les transmite. En sus casi 6.000 valoraciones positivas confirman que es fácil de instalar, tanto el soporte como el móvil. Es una compra que recomiendan, especialmente si tienes que hacer muchos trayectos en carretera.

Última actualización el 2025-02-12 at 16:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados