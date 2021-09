En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Germán T.

La altura de la escoba y la fregona y el almacenaje en general de los imprescindibles productos de limpieza requiere a menudo plantearse distintas alternativas si no se cuenta con un espacio específico. Es el caos de los armarios escoberos.

Características de los armarios escoberos

Se trata de muebles prácticos diseñados y organizados para almacenar todos los productos relacionados con la limpieza de la vivienda.

Cuentan con un variado diseño para que sean combinables con cualquier entorno decorativo.

La estructura, con una o dos puertas normalmente, se subdivide en compartimentos interiores, uno estrecho y alto para meter cepillos y fregonas (incluso aspiradoras si el tamaño lo permite) y otros de tamaño y reparto más variable.

Clásico de resina: Plastiken M282967

Hemos optado en primer lugar por un armario de resina, uno de los materiales más usados para este tipo de muebles ya que permite tenerlo en el exterior. Por ejemplo en una terraza si se dispone de sitio suficiente.

Se trata de un clásico modelo en cuanto a su configuración con dos puertas. Una para la zona alta y diáfana donde van las escobas y fregonas y otra con las baldas ajustables en altura en función de las necesidades.

Como es propio de estos armarios resulta ligero de peso, pero no por ello deja de tener la consistencia necesaria para cumplir con su cometido.

El sistema para encastrar las piezas es a presión y el montaje, como ocurre en general, no reviste gran dificultad si se siguen al pie de la letra las instrucciones y se tiene cierta dosis de paciencia. No es necesario del uso de herramientas.

Hay que destacar que es un mueble amplio de tal modo que en la zona del escobero hay sitio para objetos que se adapten a su forma como puede ser una tabla de planchar.

Una de las objeciones a este tipo de armarios de resina y derivados es que el encaje de las puertas puede ser algo deficiente, pero si se ha montado bien no suele ser un problema de calado.

Revestido de melamina: Habitdesign 0071420

Cambiamos de material y, de manera sensible, también de precio por elevado. El principal inconveniente de este modelo.

A cambio, se trata de un armario revestido con melamina que resulta mucho más sólido y estable que los pensados para exterior.

Su diseño de dos puertas es muy sobrio, pero da imagen de armario convencional, lo que facilita que sea fácil de ubicar en cualquier sitio ya que no chirriará en ningún entorno decorativo.

Respecto a la distribución interior es bastante estándar con una balda superior doble ya que techa la zona destinada al escobero propiamente dicho.

Se trata pues de un armario que, por presencia, resulta más versátil y amplio de medidas con 1,80 metros de alto y más de 70 de ancho.

Orientado a jardín: Keter MP

Un armario de rattan ideado principalmente para jardín que suma a su capacidad de almacenaje una bonita estética.

Doble puerta y cuatro baldas con espacio reservado para escobas o utensilios propios de las zonas verdes como los rastrillos.

Como es propio de este material, muy extendido en el mobiliario de jardín, aguanta con garantías las inclemencias meteorológicas más habituales.

Su cierre permite la incorporación de un candado. Por dimensiones está en la media de los modelos altos con casi 1,80 metros por 70 cm de ancho.

Ligero y correcto: Keter Stilo

Uno de los atractivos de esta alternativa es que, dentro de su gama, resulta económico. Por lo demás se trata de un ligero producto distribuido de manera convencional.

Es decir, doble puerta con un espacio libre que da la altura para las escobas y una parte dividida en baldas regulables en altura sobre las que no se puede cargar demasiado peso (máximo de 10 kilos y si es menos, más seguridad).

Como objeción, el fondo del armario puede parecer demasiado endeble, un hándicap que será menos problemático si se monta el armario de manera correcta, uno de los puntos fundamentales para que su valoración sea satisfactoria.

Consistente y pesado: Habitmobel

Pasamos de un artículo ligero a todo lo contrario. Más de 40 kilos de armario escobero recubierto de melamina en color roble.

Como es propio de este material, su precio está por encima de la media de la gama y su montaje requiere ya más tiempo y trabajo, lo que no implica que sea complicado.

Por distribución interior resulta convencional con el añadido de la balda superior y tres laterales además del espacio para las escobas.

De qué material están hechos los armarios escoberos

Destacamos los siguientes:

Madera

Probablemente la elección más estética y la que ofrece una de las mayores variedades. También de las más caras si se opta por una madera de calidad.

Resina

Ideados para exteriores y, por tanto, muy resistentes a las distintas variables climatológicas. Suelen ser fáciles de montar ya que en muchos ni siquiera hace falta recurrir a las herramientas.

Plástico

Muy parecido al anterior con un buen comportamiento en zonas exteriores. Hay que tener en cuenta las distintas calidades y resistencias de la gama de los plásticos para que dé mejor o peor resultado.

PVC

Una de las opciones más estéticas y adaptables. Requiere algo más de mantenimiento para evitar su deterioro.

Melamina

Material plástico compuesto por resinas que se emplea para revestir muebles y se caracteriza por su dureza y resistencia. Se trata de un recubrimiento que va pegado a los tablones de la estructura.

Qué tipos de armarios escoberos hay

Con baldas

Son altos para que entren sin problema el cepillo y la fregona y cuentan en general con un buen tamaño repartido en baldas fuera de la zona reservada a los utensilios citados.

Estas baldas se regulan en altura de manera manual para ajustar el espacio a las necesidades que se tengan.

Bajos

Aunque se incluyan en la categoría de escoberos, lo cierto es que no justifican su nombre ya que su altura no suele superar el metro y, por tanto, no entran ni cepillos ni fregonas.

Se trata pues, para señalarlo de una manera gráfica, de medio armario respecto al anterior con los mismos fines de almacenar los productos de limpieza.

Cumplen más bien una función complementaria de almacenaje principalmente en terrazas o jardines.

Adosables

Son los que aprovechan mejor el espacio ya que se pueden acoplar a una caseta de jardín o a los laterales de la propia vivienda. Su cualidad más resaltable es la gran capacidad de almacenamiento que tienen.

Qué tener en cuenta antes de comprar un armario escobero

Dimensiones

Un factor genérico y obvio. En función del sitio que se tenga la elección será una u otra. Hay que decir que la variedad es mucha.

Así, se pueden encontrar armarios muy estrechos destinados casi en exclusividad a cepillos y fregonas y otros mucho más espaciosos.

Organización interior

Más allá del espacio que requieran los utensilios con más altura, la distribución interior es importante si bien ayuda mucho que las baldas se puedan mover para ajustar el mueble a lo que se busca.

Material

Ya hemos dedicado un apartado. Muy distinta alternativa si se busca un armario escobero para el exterior (resina, plástico) o para el interior (madera o revestimiento con melamina).

Montaje

En el caso de los de resina y plástico resulta sumamente sencillo ya que, como se adelantaba, a veces no es necesario ni el uso de herramientas.

Sin embargo, hay que hacerlo de manera correcta para que el resultado sea satisfactorio.

En el caso de los de madera y derivados, el ensamblaje ya revestirá mayor dificultad.

Colocación

Una vez montado queda la importante fase de distribuir los productos de tal manera que entren el mayor número posible de ellos.

Mantenimiento

Lo prioritario en este aspecto es proceder de manera periódica a concienzudas limpiezas ya que se acumularán residuos del cepillo y humedades de la fregona.

Última actualización el 2021-07-23 at 00:30 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas