En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra.

Abel Tena

Para evitar la muda debemos cepillar a nuestra mascota con regularidad y si es posible fuera de casa. Sin embargo, incluso el cepillado regular no evita la acumulación de pelos. Ahí es donde los aspiradores nos pueden facilitar la vida.

Porque los pelos de mascotas, la suciedad y los olores necesitan una acción de aspiración extrafuerte, así como buenos filtros y mecanismos que consigan captar las partículas más finas.

Y sobre todo cuando los pelos están atrapados en las fibras de las alfombras, mantas y sofás. Por eso, en este artículo vamos a analizar los diferentes tipos de aspiradores que existen en el mercado y recomendar cual es la mejor opción según nuestras necesidades.

Por supuesto, cualquier aspirador puede limpiar los pelos de gatos y perros, pero ninguno hace mejor este trabajo que un robot aspirador como nuestro favorito, el iRobot Roomba i3+ con autovaciado de suciedad, que es ideal para hogares con mascotas porque su diseño exclusivo de dos cepillos de goma multisuperficie evita que se enreden con el pelo de las mascotas.

Robot Aspirador iRobot Roomba i3+ - Autovaciado de Suciedad - Ideal para Mascotas - Sugerencias Personalizadas - Compatible con tu Asistente de Voz - Color Gris Azulado Rebajas

A tener en cuenta

Presupuesto

Los modelos especiales para mascotas suelen ser más caros, ya que tienen una potencia de succión mayor y un cepillo más eficiente. Pero eso no significa que no existan modelos más económicos. Y no olvidemos que no siempre el aspirador más caro es el mejor. Debemos tener en cuenta nuestro bolsillo para empezar a mirar.

Modelos

Es importante tener en cuenta el tipo de aspirador y sus modelos:

Aspiradores sin bolsa . Si tenemos animales muy peludos debemos descartar completamente los aspiradores con bolsa. Los pelos de perros y gatos suelen llenar rápidamente las bolsas, y supone un coste extra reemplazarlas. Además, se limpian fácilmente y sólo hay que utilizar un poco de agua.

. Si tenemos animales muy peludos debemos descartar completamente los aspiradores con bolsa. Los pelos de perros y gatos suelen llenar rápidamente las bolsas, y supone un coste extra reemplazarlas. Además, se limpian fácilmente y sólo hay que utilizar un poco de agua. Aspiradores verticales o escoba . Estos suelen ser los modelos más populares. Son los mejores para capturar de las alfombras, de forma profunda y con más fuerza de succión, la suciedad y los pelos de nuestras mascotas. Aunque estos aspiradores vienen en muchas versiones: con bolsa, sin bolsa, con cable e inalámbricos, no son las opciones más versátiles ya que son difíciles de utilizar en espacios estrechos. Son perfectos para casas y pisos amplios.

. Estos suelen ser los modelos más populares. Son los mejores para capturar de las alfombras, de forma profunda y con más fuerza de succión, la suciedad y los pelos de nuestras mascotas. Aunque estos aspiradores vienen en muchas versiones: con bolsa, sin bolsa, con cable e inalámbricos, no son las opciones más versátiles ya que son difíciles de utilizar en espacios estrechos. Son perfectos para casas y pisos amplios. Aspiradores trineo . Estos aspiradores son más ligeros que los modelos escoba. Son ideales para alfombras, cortinas, sofás y escaleras, y son los modelos más versátiles para sitios muy estrechos. Aunque son un poco aparatosos ya que el contenedor principal nos va siguiendo a medida que limpiamos y puede darse golpes contra sillas y muebles de la casa. Además, estos modelos necesitan más espacio de almacenamiento, y eso es importante tenerlo en cuenta si tenemos una casa pequeña. Y además, suelen ser menos eficientes en cuanto a aspiración.

. Estos aspiradores son más ligeros que los modelos escoba. Son ideales para alfombras, cortinas, sofás y escaleras, y son los modelos más versátiles para sitios muy estrechos. Aunque son un poco aparatosos ya que el contenedor principal nos va siguiendo a medida que limpiamos y puede darse golpes contra sillas y muebles de la casa. Además, estos modelos necesitan más espacio de almacenamiento, y eso es importante tenerlo en cuenta si tenemos una casa pequeña. Y además, suelen ser menos eficientes en cuanto a aspiración. Aspiradores portátiles. Diseñados para un uso muy espontáneo, estos modelos son compactos y solo se utilizan para limpiar cosas pequeñas como migas de pan, pelos o suciedad. Son muy útiles para limpiar el coche. Por diseño, no reemplazan a un aspirador normal por su poca potencia de aspiración y por lo que tarda en cargar su batería. Existen versiones sin bolsa, que necesitarán una limpieza regular para no dejar toda la suciedad dentro del aspirador durante días.

Filtros de alérgenos (HEPA)

Si tenemos alergia o visitantes que sufren con la caspa de las mascotas en el ambiente, entonces los filtros HEPA son algo a lo que debemos estar atentos. Estos filtros ayudarán a reducir, aunque no eliminar por completo, la cantidad de alérgenos en la casa a medida que recogen las partículas más pequeñas.

Los filtros HEPA son, según sus siglas en inglés, «High Efficiency Particle Arresting», o «recogedor de partículas de alta eficiencia» y se pueden encontrar en la mayoría de purificadores de aire y aspiradores. Estos filtros ayudan a eliminar la mayor parte de las partículas perjudiciales, incluyendo las esporas de moho, el polvo, los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas y otros alergenos irritantes del aire.

Conoce más

Utilizar aspiradores con filtro HEPA ayuda a reducir y controlar la cantidad de alérgenos en el ambiente. Además de esto, y aunque parezca una costumbre ancestral, sigue siendo más que recomendable sacudir el polvo con frecuencia.

La potencia . Es un elemento clave, dado que el pelo de nuestras mascotas tiende a quedarse enganchado en las superficies textiles, y por eso es importante elegir un aspirador con una potencia elevada. Entre 100 y 150 vatios para la mayoría de aspiradores, y mayor de 2.000 vatios para los aspiradores de trineo sin bolsa. No recomendamos elegir un producto más económico si no cumple estas características, porque no será capaz de retirar todo el pelo o residuos de nuestra mascota de forma eficiente.

. Es un elemento clave, dado que el pelo de nuestras mascotas tiende a quedarse enganchado en las superficies textiles, y por eso es importante elegir un aspirador con una potencia elevada. Entre 100 y 150 vatios para la mayoría de aspiradores, y mayor de 2.000 vatios para los aspiradores de trineo sin bolsa. No recomendamos elegir un producto más económico si no cumple estas características, porque no será capaz de retirar todo el pelo o residuos de nuestra mascota de forma eficiente. El tipo de hogar . Mientras que algunas aspiradoras para mascotas son buenas para todo, otras son sobresalientes en un tipo pero no en otros. Si las escaleras son un lugar favorito para nuestra mascota, no deberíamos comprar un aspirador que sea demasiado pesado o con un cordón corto, o sin los accesorios adecuados.

. Mientras que algunas aspiradoras para mascotas son buenas para todo, otras son sobresalientes en un tipo pero no en otros. Si las escaleras son un lugar favorito para nuestra mascota, no deberíamos comprar un aspirador que sea demasiado pesado o con un cordón corto, o sin los accesorios adecuados. Los muebles. Si a nuestra mascota le gusta subirse a los muebles, necesitaremos un aspirador que sea capaz de limpiar las tapicerías.

¿Cuál es el mejor aspirador para pelos de perros… y son diferentes a los de gatos?

Aunque el pelo de gatos y perros es muy diferente, la mayoría de los modelos están diseñados para recoger cualquier tipo de pelo, incluido el de humanos. Por lo que cualquier modelo listado en esta comparativa es una buena opción para la casa tanto si tenemos perros, gatos o ambos.

Recoge los pelos molestos y elimina los malos olores con los aspiradores de esta guía.

Robots aspirador

Robot Aspirador: iRobot Roomba i3+ con autovaciado de suciedad

Robot Aspirador iRobot Roomba i3+ - Autovaciado de Suciedad - Ideal para Mascotas - Sugerencias Personalizadas - Compatible con tu Asistente de Voz - Color Gris Azulado Rebajas

Gracias a avanzados sensores de seguimiento de suelos, el robot aspirador Roomba i3/i3+ se desplaza en líneas rectas, desplazándose de forma eficiente y sin dificultad entre las alfombras y los suelos de tu casa.

Es ideal para hogares con mascotas porque su diseño exclusivo de dos cepillos de goma multisuperficie evita que se enreden con el pelo de las mascotas.

El filtro de alta eficiencia de este robot atrapa hasta el 99% de los alérgenos procedentes de perros y gatos.

La potencia de succión es diez veces superior y el sistema de limpieza en tres fases siempre acaba con la suciedad, incluso con los restos más difíciles. De hecho, encuentra las pelusas sin meterse en problemas gracias a sus sensores reactivos que le indican por dónde puede pasar y por dónde no para no quedarse atrapado o caerse por las escaleras.

bObsweep PetHair Plus

bObsweep PetHair Robotic Aspiradora y Mop, Rouge

El bObsweep PetHair Plus es la mejor opción para dueños de mascotas grandes con mucho pelo. Es el robot aspirador con más succión y esterilización del mercado. Uno de los primeros robots aspiradores específicamente diseñados para dueños de mascotas, y que realmente ayuda a tener un hogar limpio de pelos de perros y gatos.

El bObsweep tiene filtros de aire que limpia de alérgenos y esteriliza a la vez que aspira. Con 80 sensores permite capturar todos los pelos y suciedad a su paso.

Eufy RoboVac 11S

Eufy RoboVac 11S (Slim) Robot Aspirador con Auto Recarga, con tecnología BoostIQ, Ultra Fino, 1300 Pa de Potencia de succión, Silencioso, Ideal para aspirar y Limpiar Suelos y alfombras Rebajas

Para la mayoría de dueños de animales, el Eufy RoboVac 11S es la mejor opción de aspirador robot. Es más económico, silencioso y pasa por debajo de la mayoría de muebles.

Aspiradores escoba

La mejor escoba eléctrica para mascotas: Dyson V8 Absolute

Dyson - Aspiradora Dyson V8 Absolute inalámbrica Rebajas

El modelo V8 Absolute, tiene un motor digital V8 que consigue ser 3 veces más potente que un motor convencional. El complemento perfecto para este motor es el cepillo motorizado con doble potencia de succión. De esta forma este renovado cepillo hace que las cerdas limpien profundamente con más fuerza entre los pelos de las alfombras.

Esta escoba Dyson facilita el manejo en alturas, debajo de los muebles y en los lugares de difícil acceso. Además el tubo es desmontable y está fabricado en aluminio por lo que es muy ligero. Mide 124cm lo que facilita llegar a los espacio altos e incómodos.

Las aspiradoras de Dyson utilizan tecnología de ciclón patentada. Consiste en utilizar las potentes fuerzas centrífugas que expulsan el polvo y la suciedad fuera del flujo del aire hacia el cubo sin perder nada de succión.

Para ser más exactos, 15 ciclones, colocados en dos filas paralelas, generan fuerzas centrífugas que separan del aire la suciedad y el pelo de la mascota. Además, un filtro postmotor captura las partículas, incluidos alérgenos y bacterias. Y como el sistema está diseñado para ser hermético, el aire que sale de la aspiradora es más limpio que el aire que respiramos habitualmente.

Batería

La V8 Absolute iene una batería de litio sin efecto memoria y sin perdida de succión. Y una duración de 20 minutos. El gatillo se libera al instante, por lo que la batería se usa solo para aspirar. La duración desciende hasta 15 minutos de alta succión constante y solo 6 minutos para las tareas más complicadas.

Una de las grandes ventajas de este modelo es el vaciado del cubo higiénico, con solo pulsar un botón y sin tener que tocar la suciedad aspirada.

El puerto de carga de esta escoba eléctrica no solo almacena y recarga la máquina si no que además sujeta los accesorios adicionales. Al estar guardada en la base de carga, la aspiradora siempre está lista para usarse.

El mayor inconveniente de este modelo y de la marca Dyson en general es su precio, en este caso casi 450 euros. Solo su precio la deja en el segundo lugar de las recomendaciones de los expertos. Aunque sus características son difícilmente igualables no todos los compradores pueden gastar tanto en un aspirador escoba.

Aspirador para mascotas Bissell Crosswave Pet Pro friegasuelos 3 en 1

Bissell CrossWave Pet Pro Aspirador y Limpiador Multifuncional para Suelos Duros y alfombras, 560 W, 1.44 litros, 76 Decibelios, plástico, 5 kg, Titanium y Bosonova Azul

El aspirador Bissell CrossWave Pet Pro aspira, friega y seca al mismo tiempo y de una sola pasada. Con una fórmula especial para mascotas que ayuda a eliminar olores y pelos de mascota. Y una garantía de 2 años con un buen servicio post-venta.

Con un cepillo multisuperficie para todo tipo de suelos permite limpiar la suciedad, especialmente la creada por las mascotas, en suelos duros y alfombras, en la mitad de tiempo que una fregona y un cubo.

Pesa poco menos de 8 kilogramos, con controles «smart-touch» en el mango que permiten cambiar el tipo de suelo y la cantidad de agua formulada e incluye con una bandeja de enjuague y limpieza, y un filtro para residuos. La tapa para el cepillo y el cepillo se retiran para un mantenimiento fácil y sencillo.

Tiene un sistema de dos tanques que mantiene el agua sucia y limpia separada, de manera que siempre usará agua limpia mezclada con fórmula para limpiar todo tipo de suelos.

Bosch BBH625W60 Athlet

Aspiradora inalámbrica Bosch Athlete Zoo'o BCH6ZOOO, aspiradora de pelo de mascotas, sin bolsa, ideal para pelo de mascotas, alta succión, independiente, larga vida, boquilla para grietas, todos los tipos de suelo, rojo

La escoba eléctrica Bosch BBH625W60 Athlet es la preferida por expertos y usuarios. Destacan sus excelentes resultados de limpieza en todo tipo de suelos gracias a su innovadora tecnología «SensorBabgless». Esta tecnología diseñada por Bosch consiste en conseguir un mayor rendimiento con el mínimo mantenimiento.

Este modelo de Bosch tiene una potente batería de ion-litio de 25,2 V y obtiene unos resultados de limpieza similares a los de un aspirador de trineo convencional de 2.400 vatios.

Además su cepillo motorizado funciona a 5.000 revoluciones por minuto y logra una limpieza eficaz en todo tipo de suelos.

La Bosch BBH625W60 Athlet tiene una autonomía de 60 minutos y su tiempo de recarga es realmente rápido, en tres horas está cargada al 80% y en seis horas consigue la carga completa.

Depósito

El depósito tiene una capacidad de 0,9 litros, un buen tamaño para un aspirador de estas características. Tiene un sistema de vaciado fácil para evitar mancharse al tirar la suciedad aspirada. Además el rodillo del cepillo es extraíble y fácil de limpiar.

Con un indicador LED este modelo avisa cuando es necesario limpiar el filtro. La tecnología «SensorControl» detecta cuando disminuye el flujo de aire y se enciende la luz de aviso.

Pesa solo 3 kilogramos y se mantiene solo de pie, por lo que la sensación tanto al aspirar como al guardarlo es de que se trata de un aspirador muy ligero. En cambio uno de los inconvenientes de este modelo es que al situarse la mayoría de su peso en la zona inferior no es cómodo usarlo para aspirar zonas elevadas.

Aspiradores de trineo sin bolsa

AEG LX7-2-CR-A

AEG LX7-2-CR-A Aspiradora de Trineo Sin Bolsa, 650W de Potencia, Filtro Allergy Plus lavable, Fácil Vaciado, Radio de acción de 9m, 72dB de Ruido, Cepillo Turbo, Mascotas y Parquet, Rojo Rebajas

Gran potencia de succión de 750 vatios, filtro especial Allergy Plus para reducir la presencia de alérgenos en el aire, y un kit de accesorios para la limpieza de pelos de mascotas (de pelo largo o corto) y para todo tipo de tapicerías.

Tiene un sistema hermético y filtros que hacen que el aire que expulsa este purificado, libre de alérgenos y de olores desagradables.

Bosch GS05 Cleannn

Bosch Hogar BGC05AAA2 GS05 Cleannn - Aspirador sin bolsa, 700 W, 1.5 litros, Color Rojo y Negro Rebajas

El aire que aspira el GS05 Cleannn pasa por tres filtros diseñados para evitar que las sustancias vuelvan al ambiente. Así, el aire que expulsa la máquina es mucho más limpio y sano, lo que ayudará a prevenir las alergias.

Además, dispone de un sistema que limpia automáticamente el filtro. De esta forma, podemos utilizar el aspirador varias veces antes de limpiarlo.

