Los mejores auriculares con cable para correr

El running llegó a España hace una década y lo hizo para quedarse. Quizás porque todos comenzamos a darnos cuenta de la importancia que tiene el deporte para nuestra salud y nuestro bienestar, o quizás por la facilidad que tiene calzarse unas zapatillas, ponerse la ropa y echar correr.

Lo cierto es que con el auge del running han ido tomando relevancia muchos accesorios y quizás los más importantes son los auriculares.

Así que tanto si tiene que cambiar los viejos, como si quiere estrenarse en el deporte, esta comparativa le ayudará a acertar con su compra, según sus gustos y necesidades.

Claro que en esta selección sólo nos vamos a centrar en los auriculares bluetooth con cable. Porque son una opción más económica y más para todos los bolsillos que los auriculares inalámbricos sin cable. Y para los principiantes o corredores ocasionales cumplen su función de sobra.

A tener en cuenta antes de comprar los mejores auriculares bluetooth

Son varios los factores que se deberían tener en cuenta a la hora de adquirir unos auriculares con cable y quedarse satisfechos.

Primero, que sean ergonómicos. Es decir, que se adapten a la forma de la oreja y el oído interno. La caída continuada de los auriculares es una de las situaciones más molestas cuando sales a correr. Se baja el ritmo, se pierde la coordinación y se está más pendiente de volver a encajar el auricular que de la respiración. El resultado: enfado e insatisfacción.

Además, la lluvia y el sudor resultan bastante molestos, ya que la fricción de la parte interna del oído con la humedad puede llegar a causar un leve dolor.

Segundo, la calidad del sonido, que en buena medida depende de la tecnología que incorpore el aparato, como los estándares de Bluetooth. Aparejado a la calidad de los auriculares, también es importante el aislamiento del auricular al ruido externo.

La tercera característica es la batería de los auriculares. Al igual que en los demás aparatos electrónicos el consumidor, normalmente, busca la durabilidad. De nada sirven unos auriculares inalámbricos que se descargan a los pocos minutos de cerrar la puerta de casa.

Por último, la dificultad en el manejo de los botones de control que permiten pasar de la música a las llamadas entrantes del teléfono móvil. Es, para los expertos, una característica que puede inclinar la balanza hacia un modelo u otro.

Los mejores auriculares con cable para correr

El modelo campeón: Sony NWWS413

El todo en uno de SONY te permitirá centrarte por completo en tu entrenamiento sin estar pendiente de la colocación de los auriculares. Sudar y disfrutar de tu música o tus podcasts favoritos, ese será el objetivo.

Con su modo de sonido ambiente podrás sentir como tu contenido forma parte del entorno y no te aíslas en ningún momento. Son perfectos si entrenas en compañía o sigues las instrucciones de algún monitor.

Tiene una memoria de 4GB y conectividad vía USB de alta velocidad.

Son realmente resistentes a cualquier inclemencia del tiempo e incluso al impacto de gravilla y la existencia de polvo y arena. Todo, gracias a su diseño sellado que los protege contra todas estas circunstancias.

Puede soportar temperaturas de hasta 45 grados Celsius y menos cinco grados Celsius.

Son también resistente al agua, tanto dulce como salada a una profundidad máxima de dos metros, por lo que podrán acompañarte en caso de que pretendas darle también uso en tus tiradas de natación.

Una de las mayores pegas, quizás, es que no tienen ningún avisador del fin de batería, y simplemente dejan de funcionar. Tendrás que tener en cuenta la carga y el uso aproximada que vayas haciendo de ellos.

Con una carga de 90 minutos podrás disfrutar de hasta doce horas de reproducción, mientras que con su carga rápida de tres minutos tendrás hasta sesenta minutos de uso.

Gran subcampeón: Plantronics BackBeat Fit 2100

El modelo BackBeat Fit 2100 de Plantronics es también una opción realmente interesante, aunque a un mayor precio.

Definimos este dispositivo por su modo de escucha: intrauriculares con clasificación IP57. Esto es, además del modo en que llega el sonido hasta tu canal auditivo, una resistencia al agua y al sudor.

La tecnología Always Aware les hace sumar ese modo ambiente para que no te aísles durante tus entrenamientos, pero su escucha es óptima en todo momento. No perderás ni una sola nota.

La duración de su batería te aportará hasta siete horas de escucha ininterrumpida.

Cuenta además con la función “Mi Toque”, con la que podrás personalizar el uso de este modo a través de la aplicación BackBeat.

En cuanto a su diseño, además de su ergonomía y ajuste seguro gracias a la banda de sujeción de la nuca, te dará un extra de seguridad en tus carreras nocturnas ya que están acabados en material reflectante.

Máxima protección garantizada: Jabra Elite Active

El modelo de Jabra, sus Elite Active 45e, son unos de los auriculares bluetooth con cable con mayor protección del mercado. Una opción a tener muy en cuenta pero que incrementa algo más su coste con respecto a sus competidores anteriormente analizados.

Están creados para un estilo de vida activo y entrenamientos intensos. Se ajustan con firmeza al usuario gracias a los Earwings y ganchos, que además permiten un movimiento ágil.

Cuenta también con protección y resistencia al agua, dulce y salda, IP67. Su micrófono está protegido contra viento y las adversas condiciones climáticas.

Su diseño abierto le permite la entrada natural de sonido ambiente para maximizar la seguridad en entrenamientos al aire libre o durante su uso diario por la ciudad o el campo.

Batería de máxima duración de nueve horas con una carga completa – dos horas – para poder darles uso durante todo el día, hasta después de entrenar.

Podrás personalizar la escucha y el comportamiento de los auriculares durante las llamadas gracias a la aplicación Jabra Sound+.

Incansables: SoundPEATS Value

Serán capaces de seguirte el ritmo en carrera, en el gimnasio o sobre la bicicleta durante más de siete horas con solo 60 minutos de carga. El modelo Value de SoundPEATS es uno de los incansables.

Sonido estéreo de alta fidelidad gracias a su códec, que evitará cualquier pérdida ofreciendo una experiencia auditiva única para escuchar tus canciones a otro nivel.

Incorpora la cancelación de ruido con la que evitar las distracciones del ambiente, y el asistente de voz para resolverte de forma inmediata cualquier duda o necesidad.

Máxima comodidad y ergonomía en el diseño que gracias a su precio compite de tú a tú, según las necesidades de cada usuario, con los de mayor precio anteriormente analizados.

Es fundamental el modo de limpieza de los SoundPEATS Value para maximizar el rendimiento y la vida útil de los auriculares.

Los más económicos: Yuanguo V4.2 Earp-Black

Un precio competitivo para unos auriculares de bluetooth con cable capaces de cubrir las exigencias de tus rutinas de entrenamiento diario.

Son impermeables gracias a su nano-revestimiento y ofrece una excelente calidad de sonido con el uso de la tecnología APT-X High Fidelity.

Máxima seguridad y firmeza con un diseño cómodo y ergonómico pero acabado en plástico, lo que endurece, tras un largo uso, la posición de los auriculares en los oídos.

Emparejamiento rápido y máxima compatibilidad con cualquier modelo de smartphone del mercado, tanto Android como iOS. Su batería te dará ocho horas de uso con algo más de otras dos de carga.

