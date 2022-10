En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

César M.

Una de las preocupaciones de los padres cuando tienen un bebé es asegurarse de que duermen bien, arropados y seguros. Cuando descansan en la cuna la seguridad está garantizada porque los laterales hacen de barrera, impidiendo que puedan caerse, pero cuando se les pasa a la cama cambia la película.

Hay niños que apenas se mueven, pero otros parecen auténticos remolinos que se destapan y amanecen en posturas insospechadas.

Aún para los más tranquilos, se recomienda utilizar una barrera como la del modelo Asalvo, barrera 2 en 1, compatible con todo tipo de camas, plegable para transportarla y con una largura de 150 cm.

BARRERA DE CAMA 2 EN 1 CONEJITO GRIS

De este modo los niños no correrán el peligro de acabar en el suelo y los padres descansarán sabiendo que su retoño está “a salvo”.

La barrera para la cama no solo da seguridad a los padres, también a los pequeños les proporciona protección y, si acaban de dejar la cuna, no se sentirán tan desangelados.

Recomendaciones

Existen en el mercado varios tipos de barreras para cama, cada una con una característica principal, que se explican a continuación: las plegables, perfectas para las familias que se van los fines de semana al pueblo, para las vacaciones o, simplemente, para quienes no quieren tener un bártulo enorme cogiendo polvo en el trastero una vez que ya no se usa; las abatibles, que giran hacia abajo para acceder al niño o hacer la cama; y por último, las fijas, que simulan los barrotes de la cuna y están hechas de aluminio o madera. No suelen tener tanta largura por lo que permiten acceder al bebé bordeando la cama.

Sabiendo los tipos de barreras que se ofertan, ahora toca explicar los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una barrera de cama. Los expertos recomiendan una barrera plegable y abatible que facilite el día a día de los padres y sirva para llevarla a cualquier lugar. También tiene que ser segura y robusta.

Una vez colocada no debe moverse si el niño la empuja o la golpea. La instalación y el montaje deben ser sencillos y sin complicaciones a la hora de poner y quitar. Y, si es universal, los padres podrán utilizarla en diferentes camas eligiendo un formato que se adapte a todo tipo de estructuras y colchones.

Todos estos consejos y características han sido recabados tras realizar un exhaustivo estudio de las opiniones de expertos y padres satisfechos, que destacan las 5 mejores barreras de cama para bebés que se detallan a continuación.

Con esta comparativa, los progenitores encontrarán el modelo exacto de barrera de cama adaptado a sus necesidades y a su situación, con precios que oscilan entre los 20€ y los 60€.

La mejor opción: Asalvo, barrera de cama 2 en 1

BARRERA DE CAMA 2 EN 1 CONEJITO GRIS

La barrera para cama 2 en 1 de Asalvo» ha sido elegida como la mejor por su versatilidad. Puede colocarse en cualquier cama ya sea estándar, (somier y colchón) o nido con perfil de madera.

Esto es posible gracias a que los botones que la hacen abatible están situados unos centímetros por encima en lugar de en el ángulo de las barras. Así, se salva la altura del perfil de madera y se abate fácilmente, por lo que no es necesario quitarla para hacer la cama.

Para reforzar la seguridad ante niños muy inquietos o con mucha fuerza, incluye una correa extensible a cada lado que se engancha entre las láminas del somier y evita que puedan sacarla de un empujón. No pasa nada si el somier no tiene láminas porque el peso del colchón y del niño ya la deja fija.

Esta barrera de Asalvo tiene diferentes diseños para combinar con el mobiliario infantil. Su largura es de 150 cm y, por lo general, suele colocarse desde el cabecero. La función principal es que no se peguen un trompazo durante la noche si giran hacia la parte exterior de la cama.

Por eso los 40 o 50 cm que quedan libres en la parte de los pies no son un problema. De hecho cuando el pequeño sepa subir y bajar solito de la cama, podrá hacerlo desde ese hueco.

Se recomienda tener paciencia con el montaje ya que puede parecer defectuosa, que el tamaño de la tela es pequeño o las barras muy grandes. Pero no hay que desesperarse, la barrera debe ser así para que, una vez montada, quede estable, segura y firme.

Una buena alternativa: Lionelo, barandilla de cama de 150 cm para bebés

LIONELO Hanna Barrera de Seguridad 150cm x 66cm - Protección contra caídas Cinturones SecureBelt Se Adapta a la mayoría de los colchones Malla aireada Fácil Montaje

La barrera de cama de la marca Lionelo es otra buena opción que se acopla a todo tipo de cama. Con ella el bebé duerme tranquilo y seguro sin riesgo de accidentes.

Para las camas nido o compactas basta con encajarla bajo el colchón, ya que el perfil de madera hace de tope imposibilitando que la barrera se salga. En cambio, para camas normales con somier hay que atornillar las patas a las láminas para que quede bien fija y en las de canapé, se debe prestar bien atención si se quiere o se puede taladrar la base.

Si no se desea atornillar y el colchón no pesa lo suficiente, la protección podría salirse ya que las patas son bastante cortas en comparación con la altura de la barrera.

Tiene un tamaño de 150 x 40 x 64 cm y está recomendada para niños a partir de 18 meses y hasta los 5 años. Es plegable y abatible con pulsar los botones laterales a la vez.

Los expertos confían en esta barrera como sistema de seguridad. El único “pero” es la posible dificultad de su montaje porque las instrucciones solo vienen escritas en alemán y en inglés.

De madera: Pinolino 172330

Pinolino 172330 - Barandilla para camas Rebajas

Cuando se está buscando una barrera de cama de madera, el modelo de Pinolino es, sin duda, la mejor opción. Este fabricante es conocido por sus diseños exclusivos de barreras seguras para el bebé, pensadas también como un elemento decorativo que combine a la perfección con el cuarto infantil.

Está fabricada con madera de haya con barnizado mate o lacada en blanco. No es abatible, pero su instalación es sencilla, pues solo basta con colocarla debajo del colchón. No se recomienda para los niños más pequeños acostumbrados a la cuna con protectores mulliditos. Al ser de madera, pueden amanecer con un chichón.

Ofrece una longitud suficiente para poder proteger al máximo al bebé frente a las posibles caídas, con unas medidas de 120 x 32 x 40 cm. También está disponible para camas de 90 cm. Este modelo es muy completo, sólido, estético y resistente.

Una apuesta segura para quienes busquen lo mejor.

La más segura: barrera de cama nido para bebé, 180 cm, de Mundibebé

Barrera de cama nido para bebé, 180 x 66 cm. Modelo osito y luna rosa. Barrera de seguridad. Sello de calidad SGS.

Eso de que la mayoría de barreras de cama tengan una medida estándar de 140 o 150 cm de largo y 40 o 50 cm de alto, no satisface las necesidades de los padres que desean la máxima protección para su bebé bien sea porque es un terremoto, porque es pequeñito o porque quieren curarse en salud. Esa tranquilidad llegará cuando vean la barrera de Mundibebé de 180 cm de largura y 65 cm de altura.

En muchas ocasiones, debido al poco espacio que ofrecen los pisos, se buscan combinaciones para habitaciones infantiles que maximicen la posibilidad de almacenamiento. Por eso muchos dormitorios están compuestos por una cama nido con cajonera y otra cama extra debajo.

Esto conlleva que la cama principal quede a una altura considerable por lo que la barrera de Mundibebé será el complemento perfecto, ya que no deja espacios y tiene una gran altura. Aunque es un modelo especialmente diseñado para camas nido y compactas también se pude instalar en camas normales y en canapé.

Es una barrera abatible gracias a un sistema innovador que funciona mediante un botón, por lo que resulta más cómodo que otros modelos. Se pliega para llevarla a cualquier lugar y se desmonta para quitar la tela y lavarla en la lavadora.

El mejor precio: barrera de cama abatible 140 cm/ 90cm Jané

Jané Barrera de Cama Abatible Básica, en Color Blanco, Largo 140 Cm, Compatible con Cama Convencional y Plegatín Rebajas

Los padres depositan toda la confianza sobre la prestigiosa marca Jané, especializada en artículos infantiles. Mejorar el descanso es uno de sus objetivos, por eso ha ideado barreras para cama de todo tipo y para todos los presupuestos. En esta ocasión la elegida es su barrera de cama abatible básica, blanca y con tejido de red, por ser la mejor barrera existente en el mercado a un precio más que asequible.

Se trata de una barrera abatible, que ya viene montada y fácil de utilizar ya que le da libertad al niño para subir y bajar de la cama. Además, es un modelo seguro que queda fijado con el propio peso del colchón.

Es ligera y, al estar fabricada con una estructura metálica y una rejilla de malla, permite circular el aire libremente. Con una largura de 140 cm y una altura de 47 cm abarca el suficiente espacio para que el bebé no se caiga de la cama al voltearse mientras duerme, pero, ¡ojo con la altura!

Para que la barrera haga bien su función, no se recomienda su uso con colchones que tengan más de 20 cm de grosor. Hay una versión disponible con una medida de 90 cm para las camas que dejan el cabecero o los pies de la cama libres.

Aunque su diseño no es tan atractivo como el resto de opciones, al final lo que se busca es seguridad y este modelo la ofrece a un precio inmejorable. Un aspecto a tener en cuenta para los futuros compradores, es que esta barrera solo es compatible con camas estándar y, aunque se encaja en algunas camas nido con perfil de madera, será imposible abatirla.

