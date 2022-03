En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Germán T.

Es muy difícil entender hoy la sociedad sin la vertiginosa evolución de la tecnología. La enumeración de dispositivos sería muy larga, pero, a todos ellos les une la necesidad de suministro energético para funcionar.

En ese contexto, el litio se ha convertido, gracias a las baterías que recurren de manera abrumadora a este elemento químico, en protagonista desde que en la década de los 90 empezó su expansión de la mano de los aparatos portátiles.

De entre la gran variedad de opciones, en consonancia con la globalización de la tecnología, hemos elegido una batería con una gran capacidad de ciclos de Eco-Worthy por su polivalencia, ligereza y ajustado precio.

Sin duda, las baterías de este tipo son en la actualidad las más usadas en el mercado como suministradoras de energía a artículos electrónicos.

Qué es el litio

Un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. En la tabla periódica se encuentra en el Grupo 1 de los alcalinos.

En su forma pura, se trata de un metal blando de color blanco plata que de oxida de manera muy rápida en el aire o agua. Su densidad es la mitad de la del agua y es el metal y elemento sólido más ligero.

Para qué sirve el litio

Por sus propiedades tiene muy distintas utilidades incluidas algunas relacionadas con la salud en el ámbito de los trastornos mentales (así, las llamadas sales de litio se emplean en el tratamiento de la manía, la depresión o la bipolaridad).

De regreso a los artículos que nos ocupan, es su elevado calor específico y alto potencial electroquímico en el que le convierte en un ánodo (electrodo de carga positiva) muy adecuado para las baterías que centran esta comparativa.

Tiene combinaciones para aplicar en el naves especiales y submarinos (hidróxido de litio), en el sector de la aeronáutica en aleaciones con cobre, aluminio o manganeso e incluso puede tener aplicaciones nucleares.

Qué es y cómo funcionan sus baterías

Se trata de dispositivos ideados como acumuladores de energía que será consumida por un dispositivo electrónico al que está conectada.

Una vez se consume esa energía, se puede recargar y reutilizar. También son conocidas como baterías de iones de litio o Li-Ion en su abreviatura.

Su funcionamiento consiste en usar como electrolito una sal de litio, que permite obtener la cantidad de iones necesarios para que se realice la reacción electroquímica entre el cátodo y el ánodo.

Qué ventajas tienen las mejores baterías de litio

Señalamos las principales entre las primeras:

Se cargan más rápido.

Tienen una densidad de potencia más alta.

Son más ligeras.

Son prácticamente ajenas al ‘efecto memoria’.

¿Qué es el ‘efecto memoria’?

Viene a ser la reducción de la capacidad de las baterías con cargas incompletas. Este efecto se genera cuando se carga una batería que antes no se ha descargado de manera total.

Entre las que se ven afectadas por este proceso estarían las de níquel-cadmio (NiCd) y, en menor medida, las de níquel e hidruro metálico (NiMh).

Por el contrario, las de iones de litio y las de plomo y ácido apenas se ven afectadas por este ‘efecto memoria’.

Algunos inconvenientes de las mejores baterías de litio

En la parte de las desventajas de estas baterías de litio:

Mayor sensibilidad a las condiciones externas.

Más susceptible al sobrecalentamiento.

Su producción es más costosa que la de sus competidoras.

¿Cuánto duran?

Su duración media está estrechamente vinculada a la cantidad de cargas que almacenen. Como referencia, está sobre los tres años o algo más si se almacenan con el 40% de su carga máxima.

Cada ciclo de carga y descarga es el tiempo de uso de la energía que ha acumulado en la batería desde el tope de carga hasta la descarga total. La medida de ciclos tiene una horquilla bastante amplia que puede ir de 500 a 3.000.

Qué tener en cuenta antes de comprar una batería de litio

Uso: Para qué la necesitamos. Hay que señalar que una misma batería puede servir para distintos dispositivos. También que no es una norma general. De este modo, hay dispositivos que soportan voltajes diferentes y habrá que adecuar la batería a ese parámetro. Formato: La forma de la batería también es un factor a considerar. Hay varios diseños en función del aparato: rectangulares, planas, redondeadas o en forma de cilindro. Además de la forma adecuada también hay que reparar en el tamaño. Voltaje: Es un indicador básico. Si no se elige una con la potencia adecuada para el o los dispositivos a los que va a suministrar energía pueden pasar dos cosas y ninguna buena. Si la potencia es insuficiente el dispositivo no funciona o, si es muy elevada, puede llegar a quemarlo. Tiempo de carga: Se ha avanzado mucho en este ámbito. Sin embargo, hay grandes diferencias en función de las opciones. Durabilidad: Hay que tomar nota como indicador de los miliamperios por hora (mAh). A mayor número mAh, la duración será mayor. Para hacerse una idea, las baterías de litio de los smartphones están por encima de los 3.000 mAh. La durabilidad, como ya hemos señalado, está determinada por el número de ciclos de carga que se recojan en la ficha técnica. Como mínimo pasan de 500, pero pueden incluso llegar a 3.000.

Qué mantenimiento

Aportamos algunos consejos:

No exponerla a temperaturas extremas.

No mantenerla a tope de carga durante mucho tiempo.

Dejar la carga más o menos a la mitad si no se va usar a corto plazo.

Gran capacidad de ciclos: Eco-Worthy

Sin duda, una de las principales cualidades que aúpa al primer puesto a esta batería es su capacidad de ciclos que se sitúa en los 3.000.

Como hemos adelantado, cada ciclo de carga y descarga es el tiempo de uso de la energía que ha acumulado en la batería desde el tope hasta la descarga total.

Por sus características técnicas es bastante polivalente en uso. Así, como ejemplos, puede ser usada en paneles solares, coches de niños, sistemas de alarma, sillas de ruedas, dispositivos de radioaficionados, localizadores, cortacéspedes…

En concreto, se trata de una batería de 12V de tensión que resulta muy ligera, en torno al kilo de peso (viene a ser la tercera parte de lo que puede pesar una de plomo-ácido), y tiene un precio bastante asequible para su gama.

Incorpora un amplio y fiable sistema de protección denominado BMS que controla las posibles sobretensiones o tensiones bajas, los calentamientos o los cortocircuitos.

Se pueden conectar en serie un total de este tipo de batería que cuenta con una corriente máxima de carga-descarga de 10A y un voltaje de carga máximo de 14,5V.

Específica de marca: Bosch

Una opción muy distinta de una de las marcas punteras en este sector a un precio ajustado a lo que ofrece a sus usuarios. Pequeña de tamaño y, en consecuencia, de una ligereza cuantificada en menos de 200 gramos.

Hay que dejar claro que es una batería específica para esta firma tan extendida y que, dentro de ella, resulta multifunción para más de una decena de dispositivos de Bosch incluidos en el sistema Power for all de herramientas para casa y jardín de 12V de potencia (línea verde no compatible con la azul profesional).

Como es obvio, esta limitación puede ser una desventaja si no se usa esta marca, pero, por otro lado, supone una gran ventaja para los numerosos usuarios que tienen algún dispositivo de esta conocida empresa alemana.

Sobre sus características, además de las referidas de tamaño y peso, cuenta con una óptima autonomía y una gran durabilidad.

Especial para motocicletas: Skyrich HJTX5L

Una alternativa económica orientada de manera muy principal a motocicletas. A la eficacia a la hora de suministrar la energía necesaria suma una cualidad muy a valorar en los modelos de menor cilindrada.

Nos referimos a su ligero peso respecto a las de ácido ya que no llega al medio kilo de peso. Aproximadamente un tercio sobre las convencionales.

Aunque no tenga una cilindrada concreta de tope aporta mayor eficiencia en aquellas que no tienen una gran potencia que requerirán otros modelos de mayor envergadura.

Hay que señalar como plus de garantía y especialización, que esta marca de batería es proveedor oficial de marcas tan prestigiosas como Ducati o KTM.

Más polivalente: Roy Pow

El modelo de menor potencia de los seis en que distribuye esta marca y, en consecuencia, también el más económico. Con ella regresamos a las más adecuadas para que se adapten a distintos dispositivos.

De este modo, en este caso podemos señalar vehículos eléctricos para los niños, cámaras digitales, altavoces, tiras LED o bombas de aire como elementos susceptibles de recibir suministro a través de esta opción.

También es un recurso muy práctico para viajar en autocaravanas o turismo de camping para el uso de recursos lumínicos.

Alta durabilidad, sin llegar al kilo de peso, con una tensión de carga de 14.4V y, en suma, una batería práctica para ámbito doméstico.

Versión mini: Safari Homeware

Pequeña y, por tanto, muy manejable y también multifuncional con especial recomendación para cámaras digitales.

Como características técnicas, se trata de una batería de 12V de poco más de 150 gramos de peso y que proporciona, de manera aproximada, ocho horas de autonomía.

Cuenta con un LED de encendido y apagado y basta pasar de este último al primero, conectar y enchufar el cargador. Una vez se haya completado se apagará la luz.

Última actualización el 2022-03-27 at 06:02 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas