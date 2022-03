En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

Seguro que no hay mejor manera de celebrar un 8 de marzo que regalar a nuestras niñas las gestas de grandes mujeres de la historia.

Mujeres que fueron capaces de superar todas las dificultades para dar un ejemplo de superación y decir a las niñas de hoy en día que todo es posible, y que ninguna barrera es tan alta como para que una mujer no pueda saltarla.

Por eso hemos realizado un artículo con esta selección de espectaculares biografías de las más grandes… escritas para leer desde pequeñas.

Una gran aventura protagonizada por diseñadoras, bailarinas, escritoras, pintoras, aventureras, científicas… La colección ‘Pequeña & GRANDE’ de Alba Editorial es una propuesta que aúna la literatura por la vía de la biografía en forma de cuento y la imagen creada por prestigiosas ilustradoras de todo el mundo.

Biografías de mujeres singulares y valientes que dejaron una huella imborrable y lecciones que siguen vigentes hoy más que nunca.

Dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y traducciones a 20 idiomas dan testimonio del éxito de esta colección.

Son biografías en forma de cuento, con rimas sencillas y textos cortos que ceden el protagonismo de la página a la ilustración, convirtiéndose en un referente a seguir para las niñas y niños que construirán el mañana.

El resultado se traduce en estos bellos libros que nos cuentan cómo estas grandes mujeres lucharon contra la adversidad para conseguir que su sueño se hiciera realidad, transmitiendo a las futuras generaciones el mensaje del esfuerzo, la perseverancia y la fidelidad y respeto a sus principios.

Son biografías para niños a partir de 6 años, que cuentan la historia de mujeres emblemáticas recordadas por su lucha en busca de la consecución de un sueño: científicas, cantantes, bailarinas, pintoras, escritoras, diseñadoras… Valientes y decididas, estas mujeres acabaron con los estereotipos establecidos con su tenacidad.

Estamos hablando de Marie Curie, la ganadora de dos premios Nobel, Carmen Amaya, una bailaora española en los grandes auditorios de todo el mundo, Amelia Earhart, la mujer que pilotó un avión por primera vez o Simone de Beauvoir, la madre del feminismo. Junto a ellas, Gloria Fuertes, Frida Kahlo, el título más vendido en España, Coco Chanel, Agatha Christie, Ella Fitzgerald y muchas otras engrosan la colección.

La creadora, María Isabel Sánchez Vegara, ideó estos libros para llenar un hueco infantil sobre la historia de mujeres de verdad, autónomas, valientes y soñadoras, que rompieron moldes a partir de sus propios actos y acabaron con los estereotipos.

Esta barcelonesa nos cuenta que un día leyendo La bella durmiente a sus sobrinas descubrió que la mayoría de las mujeres de los cuentos infantiles eran irreales, y pensó que era mucho mejor contar historias de verdad, de mujeres de las que aprender y con las que saber que cumplir nuestros sueños está en nuestras manos.

Mujeres que les dicen a las niñas y los niños que todo es posible con tenacidad, trabajo e ilusión.

Los libros están bellamente ilustrados con el pincel de prestigiosas ilustradoras de todo el mundo: desde la griega Zafouko Yamamoto, ilustradora de Pequeña & Grande Ada Lovelace, pasando por la polaca Sveta Dorosheva, autora de las ilustraciones de Pequeña & Grande Anne Frank, a las españolas Bàrbara Alca, Elisa Munsó, Violeta Noy, Pili Aguado, Mariadiamantes o Amaia Arrazola, entre otras.

Este tándem de autora e ilustradora consigue crear estas pequeñas grandes joyas: amables textos junto a entrañables ilustraciones consiguen aportar visibilidad a estas mujeres que, con su perseverancia, dan un ejemplo de empoderamiento a las nuevas generaciones. Pequeñas mujeres, grandes sueños.

Coco Chanel ha sido una de las mujeres revolucionarias del siglo XX, capaz de imponer su estilo y darle la vuelta al mundo de la alta costura de los años de entreguerras.

Fue Coco Chanel la que liberó el cuerpo femenino de corsés y aparatosos adornos poniendo de moda una línea informal y cómoda, acorde con las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer de mediados del siglo pasado.

Había nacido en el seno de una familia humilde. Quedó huérfana de madre a los 12 años y su padre la internó en el hospicio de Corrèze, donde aprendió a coser con las monjas.

El nombre de Coco se lo debe a una canción popular que ella, Gabrielle Bonheur, entonaba en La Rotonde, un lugar de diversión para los oficiales del ejército. Se titulaba ‘Qui qu’a vu Coco?’, y narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco.

Sus primeros pasos en el mundo de la moda los dio en 1914, cuando compró en las Galerías Lafayette docenas de sombreros que ella misma reformó para después sacarlos a la venta.

Fue un gran éxito que la animó a abrir su propia línea de ropa. Y con el paso de los años iría revolucionando prácticamente todos los ámbitos del mundo de la mujer. Desde el corte de pelo hasta los perfumes, pasando por los zapatos y complementos.

Todo ello sin saber dibujar ni hacer bocetos, por lo que creaba sus diseños sobre las propias modelos.

Murió el 10 de enero de 1971.

Pintora mexicana que se convirtió en una de las musas del feminismo de los años 80, hasta el punto de llegar a ser considerada hoy uno de sus grandes símbolos.

Nacida en México, Frida tuvo una vida poco convencional, marcada por el drama de una enfermedad y un grave accidente que le obligaron a pasar largos periodos de su vida postrada en el lecho del dolor.

Entre la poliomielitis y el accidente llegó a someterse hasta a 32 operaciones. Pero su gran personalidad rebelde y autónoma le permitió superar las desgracias y convertirse en uno de los principales iconos del arte mexicano.

Sus cuadros son principalmente autorretratos en los que proyecta sus dificultades para sobrevivir y su propio sufrimiento.

Pero sobre todo Frida es un ejemplo de tesón, lucha y valentía que sigue inspirando a millones de mujeres en el mundo.

Para entender la enorme repercusión que su figura sigue teniendo hoy en día, la marca de juguetes Mattel quiso celebrar el Día internacional de la Mujer de 2018 con una línea de muñecas Barbie. Se llamaban las Sheroes y una de ellas se inspiraba en Frida, aunque no llegó a ver la luz por la denuncia de la familia Kahlo.

Frida gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época como Pablo Picasso, Kandinski, André Breton o Marcel Duchamp, aunque su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, especialmente a partir de la década de los setenta.

La Madre teresa de Calcuta fue una monja católica que dedicó su vida a los más pobres de entre los pobres del mundo para intentar curarlos o acompañarlos y darles afecto cuando parecían condenados a morir solos y abandonados en las aceras de Calcuta.

De origen albanés, Agnes Gonxha Bojaxhiu fundó en 1950, en la ciudad de Calcuta, las Misioneras de la Caridad, tras 20 años dando clases en el colegio irlandés de Loreto. Una congregación que tras extenderse por la India está presente hoy en múltiples lugares del mundo atendiendo a los más pobres. Y ha sido capaz de atraer jóvenes de todas partes hacia los lugares menos de moda y más duros de la tierra. Acompañando a quienes no pueden devolver favor alguno y apenas les queda voz para dar las gracias.

Madre teresa tuvo un impresionante reconocimiento internacional y fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979. Y con el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. Así como otros múltiples reconocimientos internacionales a su generosidad y atención para aquellos a los que el mundo negaba hasta la mirada.

La Iglesia católica la canonizó en Roma en el año 2016, por lo que hoy es Santa teresa de Calcuta.

La gran amiga y conocedora de los chimpancés, Jane Goodall, nació en Londres en 1934 y, tras pasar una infancia y juventud rodeada de animales, consiguió hacer realidad su sueño.

A los 26 años, con la única compañía de un cocinero y su madre, plantó una tienda de campaña en lo más profundo de la selva de Tanzania para investigar por primera vez a los chimpacés salvajes de la zona en su hábitat natural.

Una arriesgada misión que comenzó en 1960, pensada para ocho meses, y que 58 años después aún sigue teniendo la máxima actualidad.

Los resultados de las increíbles investigaciones sobre el terreno se podría decir que revolucionaron a la comunidad científica y trascendieron al mundo entero gracias a los documentales realizados, entre otros, por National Geographic.

Es la historia de una mujer valiente que desafió el mundo más complicado y solitario para llenarlo de ciencia gracias a su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de observación.

Y gracias a esas virtudes que han marcado la vida de Jane Goodall, hemos logrado conocer el misterioso mundo de los chimpancés. “Su conducta instrumental, estructura social, alimentación, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, crianza y adopción”, entre muchos otros aspectos.

Es una de las más grandes luchadoras por la libertad de los afroamericanos esclavizados en los estados unidos.

Nacida en la esclavitud en 1920, en Maryland, una mujer de nombre Miss Susan la empleó como niñera de su bebé a la edad de seis años, para que vigilase su sueño mientras dormía. Y si el niño se despertaba llorando ‘el amo’ la castigaba azotándola con el látigo.

Cuenta Tubman que una noche fue azotada hasta cinco veces antes del desayuno. Y lo cierto es que las cicatrices de los latigazos en su espalda marcan una piel en la que casi no hay hueco para más huellas.

Cuenta ella que para defenderse de las fuertes palizas se vestía con varias capas de ropa. Y un día fue acusada de robar un terrón de azúcar y para evitar el castigo se escondió durante cinco días en una pocilga, alimentándose de la comida que daban a los cerdos.

Pero Harriet Tubman consiguió escapar de la esclavitud y dedicó su vida a realizar misiones de rescate de otros esclavos, fundamentalmente de su familia.

Durante sus últimos años trabajó para promover la causa sufragista, y fue una de las principales activistas para reclamar el derecho de las mujeres al voto. Tan es así que cuando se fundó en 1886 la Federación Nacional de mujeres afroamericanas, Tubman pronunció el discurso de apertura.

Fue un cerebro superdotado. Una pensadora incansable, un alud intelectual. Una máquina de escandalizar al pensamiento tradicional.

Sabía de latín, filosofía, matemáticas, literatura, psicología… y fue filósofa, periodista, novelista, ensayista, crítica literaria… Pero sobre todo fue feminista. Y esa fue la columna vertebral de su vida.

Muchos la califican como la más grande feminista de la historia. Y lo cierto es que sus trabajos sobre el papel de la mujer en la sociedad, así como su obra ‘El segundo sexo’, sirvieron de impulso a los movimientos feministas del siglo XX.

Fue compañera inseparable de Jean Paul Sartre pese a que nunca se casaron porque los dos, en sus largos años juntos, decidieron optar por una completa libertad sexual. Según él, la unión con Simone era «un amor necesario», pero los dos debían permitirse «amores contingentes».

Fundó la revista Les Temps Modernes, que utilizó como vehículo para difundir la corriente filosófica existencialista a través de la literatura. Un existencialismo ateo y radical que más adelante se comprometió con el comunismo.

Catalana de nacimiento y gitana de raza y corazón. Carmen Amaya nació en una barraca de la playa del Somorrostro, en Barcelona.

Hija de un guitarrista humilde que se ganaba la vida tocando por las tabernas, recuerdan a Carmen acompañándolo por las noches para ganarse el sustento cantando y bailando a su lado, para después recoger del suelo las monedas que el público les lanzaba.

A los 14 años (no se sabe la fecha exacta de su nacimiento) comienza a conquistar el mundo con una forma de baile flamenco que rompe con todo lo conocido hasta el momento. Carmen Amaya cambia la dulzura por la pasión, el fuego, la furia. Como diría algún crítico, un “baile de fuerza y de compás, intensidad y poder”.

Es la bailaora más universal de todos los tiempos. Conquistó escenarios del mundo entero y firmó contratos fabulosos. Pero nunca quiso dejar de ser la gitanilla de su querido barrio de Barcelona.

Como tantos afroamericanos de principios del siglo XX, Josephine Baker nació en una familia muy pobre. Y desde muy pequeña tuvo que ganarse la vida como asistenta trabajando a destajo sólo a cambio de un techo y algo de comida.

Aguantando palizas e incluso viendo cómo le metían las manos en una olla de agua hirviendo por haber roto un plato… hasta que se desmayó de dolor.

A los 16 años ya la habían casado y se había divorciado dos veces, la segunda con un guitarrista de Blues del que conservaría el apellido. Y con 21 ya era la artista de espectáculo mejor pagada del mundo, tras su triunfo en París.

Adoraba a las mascotas desde que compartía lugar y comida con un perro de tres patas, en la casa en que trabajaba de asistenta con 6 años. Y tuvo un leopardo, un chimpancé, una culebra, un cerdo, una cabra, un loro, un periquito, tres gatos y siete perros.

Josephine Baker llegó a la cima del estrellato. Era bailarina, cantante, la mujer mejor pagada de Europa… y decidió ayudar al país que tan bien la había acogido, Francia, a ganar la Guerra. Y se hizo espía.

Era famosa, inteligente, tenía acceso a casi todas partes y a casi todos los personajes, y utilizó su fama y sus contactos para conseguir información para la resistencia francesa.

Cuentan que si lo que conseguía eran datos, los escribía en sus partituras para pasarlos por la frontera. Y si eran fotos o planos, se los enganchaba a la ropa interior.

Comenzó a escribir muy pequeña como parte de una infancia solitaria en la que la lectura y su imaginación eran sus casi únicos compañeros.

Huérfana de madre, se crió con sus abuelos y después de estudiar literatura trabajó como maestra en varias escuelas y como redactora en dos periódicos de Halifax, Canadá.

En 1908 publicó su primer libro Ana de las Tejas Verdes que al principio fue rechazado por varios editores. Y hoy es un éxito mundial que sigue teniendo actualidad.

La obra, escrita para todas las edades, cuenta la historia de una niña huérfana que llega a un pequeño pueblo de Canadá y que, gracias a su carácter imaginativo y despierto logra encandilar a todos los habitantes de Avonlea.

Al final, nada menos que ocho libros conforman la historia de Ana de las Tejas Verdes, que pasa de ser una niña imaginativa y alocada a una joven inteligente e independiente que utiliza su imaginación de forma constructiva.

Mark Twain llamó a Ana de las Tejas Verdes «la más querida y encantadora niña de ficción desde la inmortal Alicia«.

Estudió matemáticas y ciencias en una escuela para chicos, y acabó siendo la primera mujer médico de la historia en Italia.

Trabajó con niños discapacitados en un psiquiátrico y con niños pobres en un barrio de Roma, y sus propios resultados acabaron por convencerla de que su fórmula podría ser útil para todos los niños del mundo.

Y así fue como inventó un modelo educativo, el método Montessori, que hoy sigue dando grandes resultados en la mayoría de los países del mundo. Un método avalado por multitud de estudios científicos.

Tan es así que un estudio de la revista “Science” de 2006 hecho a niños de entre 5 a 12 años llegó a la conclusión de que los niños que asisten a la escuela Montessori obtienen mejores resultados en capacidades cognitivas sociales.

El objetivo de este método es que se libere el potencial de cada uno mediante el auto desarrollo, partiendo de la base de que cada persona es diferente en sus aptitudes.

María Montessori definió su método afirmando que “la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico especializado”.

Fue una revolucionaria de la educación y una defensora de los derechos de la mujer. Y hoy los centros que utilizan su método son colegios de lujo en todo el mundo. Además, su filosofía de aprendizaje se puede aplicar al entorno del juego de casa. Y los juguetes Montessori siguen teniendo una gran aceptación en los padres y profesores (de 3 a 6 años).

Ella no cantaba de niña. O al menos nadie recuerda oírla cantar. La recuerdan bailando a todas horas. Su infancia fue muy dura, incluso pasando por un reformatorio aunque nunca perdió su sueño de convertirse en bailarina profesional.

Con 19 años, en 1936, se presentó a una prueba en el teatro Apollo de Harlem, en Nueva York. Pero lo que no sabia es que aquella noche acabaría con sus sueños de ser bailarina.

Antes de que saliera al escenario, dos hermanas pusieron en pie a todo el público con una gran ovación, lo que le ponía las cosas extremadamente difíciles. Pero Ella no se rindió y salió con ilusión al escenario. Poco rato, porque al cabo de unos minutos empezaron los abucheos.

Ella ni se lo pensó. Dejó de bailar… y empezó a cantar. Y el público del teatro enmudeció de repente. Y sin tan siquiera música de acompañamiento nació una estrella para la historia.

Al terminar su actuación, el director artístico del Apollo le presentó a un gran director de orquesta que no pudo rechazar su talento.

Ese mismo día comenzó su exitosa carrera que duró 58 años. Todo había empezado por un instante de coraje. El momento en que aquella chica de 19 años decidió no rendirse ni venirse abajo, y comenzó a cantar. Puede que por vergüenza. Pero llena de valentía. Y ese segundo marcó su vida y la de la historia de la música.

Su gran talento, capacidad de improvisación y una voz con un rango vocal de tres octavas, destacando su clara y precisa vocalización, fueron clave para su triunfó.

Ganó 13 Premios Grammy, y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos

Dian Fossey fue una brillante y apasionada zoóloga norteamericana que luchó ferozmente contra el tráfico de animales y la caza furtiva.

El trabajo de Dian Fossey contribuyó en gran parte a la recuperación de la población de gorilas de montaña africanos, que estaban al borde de la extinción, y a la desmitificación de su comportamiento violento, que justificaba su caza por el peligro que suponían.

Se convirtió en la máxima especialista en primates del mundo. Entre sus títulos cuenta con el de antropóloga, primatóloga, etóloga, zoóloga especializada en gorilas, científica, académica y escritora.

Dian Fossey y Jane Goodall han sido las mujeres que han aportado más conocimientos a la etología contemporánea, realizando sus estudios con objetividad pero con un amor tan profundo por la ciencia y los animales que incluso puso en riesgo sus vidas.

Fossey se enfrentó y combatió la actividad de los cazadores furtivos que estaban llevando a los gorilas a la extinción. Y lo hizo con tal pasión y valentía que lo acabó pagando con su vida.

Fue asesinada brutalmente por cazadores furtivos en 1985, como colofón cobarde de traficantes a su generosa lucha por intentar salvar la vida de los gorilas de montaña frente al tráfico ilegal de su carne, la caza y la degradación de su hábitat.

Su vida inspiró la película ‘Gorilas en la Niebla’, que protagoniza Sigourney Weaver.

La poeta de Lavapiés, el barrio multicultural y de tradiciones castizas y saineteras del pueblo de Madrid, fue autora de algunos poemas de amor y de reivindicación social y feminista más intensos, profundos y lúcidos de la España del siglo XX.

Nació en Madrid en 1917. Fue la hija más pequeña de una familia muy humilde, y tuvo nueve hermanas de las que seis murieron a edades muy tempranas y marcaron su vida.

Desde pequeña desarrolló su amor por la lectura y muy pronto le sumó una gran pasión por la escritura.

Consiguió una beca Fullbright de Literatura Española que le permitió impartir clases en universidades de Estados Unidos.

Recibió multitud de premios y fue muy prolífica, con una extensa publicación de obras literarias.

Su arte la encuadra como una de las integrantes del movimiento literario y artístico de la posguerra llamado Postismo, que surgió en 1945.

Inconformista, rebelde y pacifista. Escribía sencillos y rotundos versos sobre la guerra, el desamor o el paso del tiempo con capacidad de humor y sensibilidad para los más pequeños lectores.

En su poesía defendió la igualdad de género, la paz y el medioambiente.

Ada fue la primera programadora informática de la historia. Era hija nada menos que del poeta inglés Lord Byron y de Annabella Milbanke, matemática y astrónoma prominente en Inglaterra.

Sus padres se separaron cuando ella tenía 2 meses y nunca llego a conocer a su padre ya que ocho años más tarde Lord Byron murió en Grecia.

Vivió con su madre, que le contagio su pasión por las matemáticas, y pudo estudiar en la Universidad de Londres y frecuentar a figuras de la ciencia y el arte.

Ada conoció al matemático Charles Babbage que diseño un ordenador mecánico con los principios matemáticos de los futuros ordenadores. Y junto a él investigó el primer algoritmo para programar una computadora.

Fruto de su constancia y su esfuerzo, Ada acabó por inventar la notación para describir algoritmos de la máquina analítica de Babbage, creando el primer lenguaje de programación de la historia.

Desgraciadamente tuvo que firmar todas sus investigaciones con sus iniciales A. A. L. por miedo a la censura debido a su condición de mujer. Ya que los hombres consideraban que el cerebro de las mujeres no podía hacer cálculos lógicos complejos.

Fue autora de grandes éxitos literarios como «Orgullo y prejuicio», «Sentido y sensibilidad», «Emma» o «Mansfield Park». Libros que la convirtieron en una de las escritoras más famosas de la literatura mundial a día de hoy.

Su talento para describir enredos amorosos, sentimientos y personajes de la vida cotidiana fue maravilloso, según Walter Scott escritor del Romanticismo británico, ya que describía los sutiles mecanismos del mundo burgués rural de Inglaterra que desaparecía a causa de la Revolución Industrial.

Sus novelas de romances convencionales siguen enamorando a sus lectores 200 años más tarde.

Quizá el gran secreto de su éxito fue colocar a la mujer como protagonista universal en sus obras. Pero convertidas en personajes tan complejos y realistas como cada uno de sus lectores.

En su época, el matrimonio era un hecho inminente que definiría sus vidas. Una cuestión que también se plantean todos sus personajes y que pone en riesgo su felicidad y su integridad como mujer.

Nacida en 1887 en el medio oeste americano, Georgia O’Keeffe se crió en una humilde familia medio irlandesa medio húngara.

Tuvo muy claro desde pequeña que quería ser artista. Pero su carrera comenzó chocando con la cruda realidad de su vido, y se vio obligada a abandonar sus estudios de arte para trabajar.

Más adelante consiguió compaginar su trabajo con estudios en cursos de verano… hasta que consiguió mudarse a Nueva York donde fue alumna y profesora del Teacher’s College en la Universidad de Columbia.

Fue en Nueva York donde su creatividad explotó y todo su potencial simbólico se materializó en sus cuadros de flores, con alucinantes formas, colores y luces.

Sus misteriosas e hipnóticas pinturas en las que la belleza y la sensualidad fluye con trazos de flores cargadas de simbolismo.

Su cuadro «La Flor Blanca» es el más caro de la historia de los pintados por una mujer. Tras adornar durante seis años el comedor privado de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, en 2014 salió a subasta Sotheby’s con una tasación de entre siete y diez millones. Pero muy pronto hubo siete compradores que se enzarzaron en la puja por el cuadro, y finalmente fue vendido por 31 millones de euros, más de 44 millones de dólares.

Georgia O’Keeffe es una de las máximas representantes del arte moderno en los Estados Unidos.

Una niña de 13 años judía que vive refugiada en la parte posterior de una tienda de Amsterdam, ‘el anexo secreto’, fue capaz de escribir lo que está considerado como un testamento de la naturaleza indestructible del ser humano.

Aparentemente no era más que ‘el diario de una niña’, pero hoy está traducido a más de 55 idiomas, ha vendido decenas de millones de ejemplares y da voz a los casi dos millones de niños que fueron cruelmente asesinados durante el holocausto nazi.

Es un diario escrito en el cuaderno de autógrafos que su padre le regaló por su 13 cumpleaños. Forrado en tela de cuadros negros y rojos comienza en sus primeras páginas como el diario de una niña normal y feliz que va al colegio, tiene amigas…

Pero sus páginas empiezan a recoger los cambios que se producen a su alrededor y la persecución que comenzaba a sufrir su familia judía.

Más tarde, cuando en su casa reciben la orden de presentarse para ser deportados a un campo de trabajo, su padre Otto, que había sido teniente del ejercito alemán en la Primera Guerra Mundial, decide esconderse con su familia en unas habitaciones cuya entrada queda oculta tras una librería.

Y ahí pasan 25 meses escondidos. Sin poder salir de las habitaciones camufladas. Con la tensión de tener que guardar silencio durante el día para que no les escuchasen y descubriesen.

En esa extrema situación, Ana va redactando cartas a su imaginaria amiga Kitty. Y además de contar las cosas que ocurren va escribiendo sobre sus sentimientos, creencias, sueños…

Y al tiempo que crecía y maduraba en ‘el anexo secreto’, iba escribiendo de temas más profundos como sus creencias en Dios, o sobre cómo definía ella la naturaleza humana.

Su última anotación tiene fecha de 1 de agosto de 1944. Tres días antes de que la Gestapo les descubriese.

Fue lleva a Auschwitz donde el primer día se libró de la cámara de gas porque había cumplido 15 años dos meses antes.

Y en febrero de 1945, a los 16 años, extremadamente delgada, con la piel cubierta de costras, calva, demacrada y temblorosa (como la vieron dos amigas que sobrevivieron al campo de concentración) acabó muriendo de una epidemia de tifus.

Un libro para conocer la grandeza de una niña-mujer cuando una parte de la humanidad se hace pequeña y se convierte en bestia.

Mucho más que una actriz o un icono de la belleza y la elegancia, Audrey Hepburn fue una persona comprometida e involucrada con causas a las que dedicó una parte muy importante de su vida.

Nació en Bélgica, fue educada en Holanda, dicen que tenía el corazón británico y conquistó el mundo con su vida reservada y sencilla. Estuvo cinco veces nominada al Oscar y ganó el de mejor actriz por su actuación en la película ‘Vacaciones en Roma’.

Su forma humilde de entender la vida hizo que pese a su enorme fama tuviera una manera de actuar fuera de los escenarios muy distinta a la mayoría de las estrellas del celuloide. Y a diferencia de ellas vivió siempre en casas, no en mansiones. Y cultivaba su propio huerto.

La combinación de su estilo asociado a un físico aparentemente frágil la hicieron pasar también a la historia de la moda gracias, sobre todo, a su amigo Hubert Givenchy, con quien hizo un binomio inolvidable.

Desde muy joven (años 1955) se volcó con las causas solidarias y tuvo una participación muy activa en numerosas campañas de Unicef. Ayudó a las comunidades más desfavorecidas de África, América del Sur y Asia. Y dedicó muchos esfuerzos a las causas del sida o la malnutrición infantil.

Estaba tan entregada a los demás que en el año 1992, tres meses antes de su muerte y ya desahuciada por los médicos, todavía hizo un último viaje solidario a Somalia.

Fue distinguida con la Medalla Presidencial de la Libertad en reconocimiento a su labor como embajadora de buena voluntad de Unicef, que en su sede de Nueva york tiene una estatua en su memoria.

La estadounidense Amelia Mary Earhart Otis nacida en 1897, fue la aviadora más osada de todos los tiempos.

Criada junto a su hermana por sus abuelos, vio por primera vez un avión a la edad de 10 años, aunque en aquel momento no se sintió en absoluto atraída por aquel vehículo.

Rodeada de grandes problemas familiares, con un padre alcohólico y cambios de casa constantes, desplegó una enorme fuerza de voluntad y consiguió estudiar en la Universidad de Columbia y hacer cursos de verano en Harvard.

Al empezar la Primera Guerra Mundial, Amelia y su hermana se trasladaron a Toronto a trabajar como voluntarias cuidando pilotos heridos. Y fue en aquellos días donde nacieron su interés y su pasión por la aviación.

En 1921 empezó a recibir clases de aviación de otra mujer piloto, Neta Snook, y adquirió un aeroplano bautizado «El Canario». En aquella época solo había 15 mujeres con licencia de piloto en todo el mundo, y Amelia era una de ellas.

En 1928 cruzó el Atlántico junto con el capitán H. H. Railey, y en 1932 decidió volver a volar sobre el Atlántico pero esta vez en solitario.

Amelia Earhart siempre quería conseguir más y no se paraba ante nada. Batió tantas marcas y alcanzo tantos hitos que sólo le quedaba uno por conseguir. Su mayor sueño era dar la vuelta al mundo en avión.

Un sueño que desgraciadamente no pudo cumplir y que le costó la vida. El 29 de junio de 1937 fue el último día que se recibieron comunicaciones por radio desde su avión.

Amelia tuvo una vida llena de récords y hazañas que aprovechó para promover el debate sobre la igualdad y el compromiso social.

Seguro que hemos leído algo de Agatha Christie, o hemos disfrutado de sus novelas en la tele o en el cine, pero a lo mejor no sabemos casi nada de su historia o de su vida.

Los datos son impresionantes. Sus libros se han traducido al menos a 103 idiomas, y se calcula que ha vendido más de 2.000 millones de ejemplares. Su obra ‘Diez Negritos’ es uno de los diez libros más leídos de la historia. E incluso una obra de teatro suya, ‘La Ratonera’, permaneció en cartel durante 23.000 representaciones.

Agatha Christie aprovechó todos los acontecimientos de su vida para aportar a sus historias. Por ejemplo estuvo casada con un arqueólogo y le acompañó en varias excavaciones en Oriente Medio, lo que le permitió ambientar a la perfección algunas de sus historias más famosas, como Muerte en el Nilo.

También fue enfermera y trabajó en la farmacia de un hospital, lo que le sirvió para perfeccionar sus conocimientos sobre los venenos que luego aparecen en sus novelas.

Según el Libro Guinnes es la novelista que más ha vendido de todos los tiempos. Hasta el punto de que sus obras sólo han sido superadas en ventas por la Biblia y William Shakespeare.

Su novela El Asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores de Crimen.

Hija de un profesor de física y matemáticas y una maestra, Maria Salomea Sklodowska tuvo que empezar sus estudios en una universidad clandestina de Polonia porque era la única que admitía a mujeres, y acabó ganando dos premios Nobel y siendo la mejor científica de la historia.

No tuvo una vida fácil. Nació en la Polonia ocupada por Rusia y sufrió la muerte de una hermana y de su madre antes de cumplir diez años. No pudo entrar en una universidad normal porque no estaba permitido a las mujeres, y tuvo que trabajar como institutriz para poder pagar sus estudios.

Gracias a la ayuda de su padre, y pese a las estrecheces económicas de la familia, pudo trasladarse a estudiar a París y acabó la carrera de física como número uno de su promoción.

Inmediatamente comenzó su tesis sobre sustancias radiactivas y conoció al que sería su marido y de quien tomó su apellido, Pierre Curie. Otro científico que estaba tan fascinado con la investigación de su esposa que dejó sus proyectos para trabajar codo con codo con Marie.

En 1898 anunciaron el descubrimiento de dos nuevos elementos, el radio y el polonio, y poco después de poder demostrar su hallazgo consiguieron juntos el Premio Nobel de Física de 1903.

Pero Marie era mujer y su hallazgo no le proporcionó el mismo reconocimiento posterior que a su marido, a quien hicieron catedrático de la Universidad de París y miembro de la Academia Francesa.

Sólo cuando la desgracia se cebó con ellos y un carro de caballos acabó con la vida de su marido, en 1906, consiguió Marie hacerse con la cátedra.

A partir de ahí, compaginando su trabajo como madre de dos hijas con el de investigadora, descubrió que la radioterapia podría ser muy útil en el tratamiento contra el cáncer y volvió a ganar el Premio Nobel en 1911.

Durante la guerra tuvo muchísima actividad. Creó ‘ambulancias radiológicas’ con las que salvó la vida a muchos soldados, y se convirtió en directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja francesa.

Acabó muriendo en 1934 a causa de la misma radiación que le dio la fama, y a la que tantas horas estuvo expuesta durante sus investigaciones.

Louise Bourgeois nació en París (Francia) en 1911, y aprendió a tejer y a pintar en el taller de restauración de tapices que dirigía su madre. La pérdida de su progenitora a quien cuidó durante años, inspiró a su trabajo como artista.

Estudió Arte y destacó por su talento como pintora y grabadora, hasta que Fernand Léger vio algo especial en su trabajo y la animó a explorar con objetos tridimensionales.

Desde entonces y gracias a una carrera de más de seis décadas, Bourgeois está considerada como una de las escultoras más destacadas del mundo.

Hannah Arendt, nacida cerca de la ciuduad de Hanover (Alemania) en el seno de una familia judía, fue la pensadora más importante del siglo XX.

Estudió Filosofía y con la llegada de Hitler al poder, decidió luchar contra el nacionalsocialismo.

Escribió muchos libros y artículos y recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera. Su pensamiento se centraba en defender que la libertad y la justicia son los principios básicos de la política.

La más joven de la colección. Greta Thunberg es una activista medioambiental sueca que ha conseguido poner en pie a miles de jóvenes de todo el planeta para «exigir a los gobiernos medidas enérgicas contra el cambio climático».

Ha sido nominada para diferentes premios y la revista Time la posicionó en la lista de las 25 adolescentes más influyentes del mundo. El 8 de marzo de 2019, hace ahora tres años, los medios de comunicación suecos Aftonbladet y Expresen la nombraron Mujer del Año en su país, Suecia.

Zaha Hadid nació en Bagdad en una familia artística y liberal. Fundó su propio estudio de arquitectura, el Zaha Hadid Architects, en 1980 en la ciudad de Londres, donde obtuvo un gran reconocimiento internacional con un buen puñado de trabajos que desafiaban a los edificios convencionales.

«Construyó lo imposible», como dicen los que más saben: como el Centro Acuático de Londres, la Ópera de Guangzhou, el Centro Cultural Heydar Aliyev en Bakú, Azerbaiyán…

Ganadora de múltiples premios y reconocimientos, incluido el Premio Pritzer, se la recuerda hoy como una apasionada feminista y una arquitecta pionera.

Philippine Bausch nació en Solingen (Alemania) en 1940 y desde bien pequeña le gustaba bailar y hacer gimnasia y participó en algunas funciones de ballet infantil, hasta que con 14 años comenzó su formación como bailarina en la escuela Folkwang de Essen, donde tuvo como maestro a Kurt Jooss, un reconocido coreógrafo.

Con 19 años, en 1959, recibió una beca para ir a Nueva York y estudiar y bailar en varias compañías como la del Metropolitan Opera Ballet, hasta que decidió regresar a Essen para unirse a la compañía de Jooss, de la que terminaría siendo directora y con la que conseguiría fama mundial.

A lo largo de sus cuarenta años como coreógrafa fue capaz de crear multitud de obras realmente rompedoras y adelantadas a su tiempo, lo que le valió varios galardones como el premio Kioto, uno de los reconocimientos de arte más importantes.

Una carrera llena de éxito y muestras de talento rompedor.

