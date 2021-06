En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Germán Temprano

Artículo actualizado el jueves 17 de junio de 2021

En tiempos de casi monopolio de los correos electrónicos, el buzón individual se puede antojar un objeto casi testimonial o decorativo para nostálgicos.

Sin embargo, sigue cumpliendo una importante función, sobre todo en determinadas viviendas, y con determinadas correspondencias de gran importancia.

Por tanto, un buen buzón individual proporcionará seguridad y tranquilidad para que las cartas y notificaciones no caigan en manos ajenas y estén protegidas de las inclemencias climatológicas.

De entre los seleccionados nos hemos decantado por uno vertical de la marca Arregui por su resistencia, buena capacidad y económico precio.

Qué es

La definición básica sería la de un receptáculo con una abertura para introducir todo tipo de correspondencia o publicaciones.

En general, en el caso de los individuales que aquí nos ocupan, se instalan bien visibles a la entrada de la vivienda para que los empleados de Correos puedan acceder de manera sencilla.

Por partes

Con alguna excepción podemos distinguir los siguientes componentes:

Recipiente

Puerta

Ranura

Cerradura

Llave

Qué función tiene

En síntesis, tener a buen recaudo la correspondencia evitando que se la lleve quien no debe o que las adversidades del tiempo la puedan deteriorar.

Facilita que el operario encargado del reparto lleve a cabo un trabajo personalizado con nuestra correspondencia.

Qué ventajas

La compra de un buzón individual implica varias ventajas:

Seguridad y conservación de lo que se envía Protección de la lluvia gracias a la resistencia de sus materiales Muy adecuado si se está suscrito a publicaciones Normalmente, el interior está revestido de material anticorrosivo para no dañar el papel Gran variedad de modelos, de capacidades y de diseños Componente decorativo Precios asequibles en general

Qué tipos hay

Horizontal : Suelen ser los más grandes. Poca altura y gran profundidad. La altura puede oscilar entre los 10 y los 15 cm y el fondo entre los 25 y los 40 cm. Habitualmente se empotran en la pared.

: Suelen ser los más grandes. Poca altura y gran profundidad. La altura puede oscilar entre los 10 y los 15 cm y el fondo entre los 25 y los 40 cm. Habitualmente se empotran en la pared. Vertical : Bastante altura con poca profundidad. La correspondencia queda en posición vertical en el interior ya que la apertura está ubicada en la parte superior. Demandan poco espacio para que se instalen y, en general, van atornillados a la pared.

: Bastante altura con poca profundidad. La correspondencia queda en posición vertical en el interior ya que la apertura está ubicada en la parte superior. Demandan poco espacio para que se instalen y, en general, van atornillados a la pared. Con pie: Los más vistosos y muy conocidos sobre todo por salir de manera frecuente en las películas norteamericanas. Llevan, como es obvio, un pie para que se mantengan estables. Son grandes y se fabrican en su mayoría con metales que aguanten bien el agua ya que están a la intemperie.

Qué tener en cuenta

Material

Como regla general han de ser sólidos y resistentes al agua.

Como recomendación específica el acero inoxidable es una excelente opción y la más generalizada de largo.

La fiabilidad de los materiales ha de ser extensiva a los que componen el sistema de seguridad.

En concreto, los cilindros deben ser duros y la tapa con bisagras fuerte.

Dimensiones

Depende de lo que recibas de manera más habitual.

Si estás suscrito a publicaciones o diarios, por supuesto hay que elegir uno de buen tamaño para que entre en su totalidad y no se los lleven.

Para tener una referencia numérica, aportamos una media mínima de al menos 25 cm de largo y unos 10 cm de ancho.

Ranura

Como es lógico, un factor fundamental.

Como referencia, la horquilla más idónea estaría entre los 20 y 40 cm.

Seguridad

Un aspecto fundamental por el tipo de documentos y escritos que nos pueden llegar.

Está relacionada de manera directa con el material de fabricación y los variados sistemas de apertura y cierre del buzón.

En general, incorporan cerraduras de cilindro o candado.

Como complemento de seguridad, no menor en importancia, es más que recomendable una tapa batiente que proteja la ranura.

Estética

No se trata de un aspecto fundamental en sí, aunque depende mucho de los gustos de quien lo instale.

Hay modelos más que suficientes para que, además de práctico, sea un elemento decorativo que llame la atención.

Extras

Más que extras señalamos algunos detalles que aportan ventajas.

Como una ventanilla que permita ver si hay o no correspondencia o un sitio específico amplio para dar los datos personales.

Resistente y económico: Arregui Visit E5743

Un modelo vertical de la marca más presente en el sector, muy resistente gracias a su fabricación en acero galvanizado y a un precio bastante económico en una gama que lo es en general.

Buen tamaño con capacidad media sin problemas, por ejemplo, para tamaños A4 y un diseño sin grandes alardes, pero que resulta lucido (los hay en distintos colores como verde, blanco o negro)

Una de las objeciones puntuales, no a este modelo sino en general a los de tapa cerrada, es que no se habilite un espacio transparente para ver si hay o no correo.

Un problema en todo caso menor ya que abrirlo es cuestión de un instante.

A las ventajas mencionadas suma una muy sencilla instalación en pared con la tornillería que viene de serie. También trae un par de llaves.

La cerradura de apertura lateral resulta estándar, sin grandes refuerzos de seguridad, pero no suele ser un hándicap de calado salvo que se trate de una vivienda de poco uso.

Algo pequeño el hueco habilitado para poner los datos del receptor de la correspondencia. En todo caso, muy buena relación calidad-precio.

Poder estético: Songmics

Este buzón guarda tres elementos diferenciales bastante evidentes sobre el anterior como son:

Su diseño más atrevido, la inserción de pequeñas ventanas que permiten ver si hay o no correspondencia y, por último, un precio más elevado.

A cambio, como decimos, una estética mucho más vanguardista, sustentada en su tapa curvada, y una gran tapa integrada que protege muy bien la ranura.

El material, acero recubierto de polvo, también colabora a tener una estética muy vistosa que oculta la cerradura debajo de la tapa

No solo es su exterior una de las bazas principales ya que, por ejemplo, ese diseño también procura grandes cualidades como ser muy hermética a la lluvia.

Se trata de una alternativa además de gran tamaño con casi 40 cm de altura y una ranura de buena anchura que se va a los 30 cm.

Opción horizontal: Arregui Deco E5707

Cambiamos de formato con un buzón horizontal también de la marca Arregui.

Destaca una ranura que va de lado a lado y supera los 30 cm de largo con tres cm de alto y que le hace muy adecuado para sobres grandes o publicaciones.

Claramente de acero inoxidable, ya que el diseño conserva el color propio del metal, y tan solo con un pequeño tejadillo como concesión a una configuración muy sobria.

De hecho, el tejadillo tiene una función práctica para que caiga el agua de lluvia.

Alta resistencia a la corrosión y gran durabilidad por un precio algo por encima de la media, pero en todo caso asequible.

Ideal para publicaciones: Bonade

Como hemos reiterado se trata de una gama de productos que, en general, es económica, aunque siempre hay excepciones.

Esta es una de ellas ya que se trata de un buzón mucho más caro que, eso sí, ofrece valores añadidos importantes como es un compartimento específico para publicaciones.

Se trata por tanto de un dispositivo de gran capacidad que añade otros aspectos más sofisticados que, por supuesto, se pagan.

Así, la abertura se protege a través de una cubierta magnética.

Estilo americano: Arregui Mail D-USA

Tal y como se indica en el nombre del modelo, una opción de buzón de pie muy típica en EEUU, pero que aquí se ve en pocas viviendas.

En este caso, a lo llamativo que puede resultar ver esta opción se suma un color que no pasará desapercibido.

Además de la originalidad, hay que decir que se trata de un recipiente de gran capacidad y que tiene un precio bastante económico.

