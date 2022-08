En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

Sin duda, el mar es en estas fechas escenario de momentos de vacaciones inolvidables pero, y nunca hay que olvidarlo, continua siendo un hábitat peligroso.

Para reducir riesgos es importante portar un buen chaleco salvavidas.

Al menos siempre que vayamos a llevar a cabo alguna actividad que desempeñe ciertos riesgos para nuestra integridad, como la práctica de deportes acuáticos de aventura, o una ruta en barco.

No obstante, saber para qué se va a usar es prioritario antes de adquirir uno, porque algunos deportes requieren que los chalecos cumplan con requisitos específicos.

Dada su importancia en estas fechas, en CompraMejor hemos elaborado una selección de los mejores chalecos salvavidas para disfrutar del mar con seguridad.

De entre los seleccionados, nos decantamos en primer lugar por el modelo Sport II de la prestigiosa marca noruega Helly Hansen.

Helly Hansen Sport II- Chalecos salvavida unisex, 40/50

Lo posicionamos en primer lugar por su muy económico precio y porque tiene prestaciones satisfactorias para deportes acuáticos estándar, y también para personas que tienen bajos niveles de natación e incluso, para aquellas que no saben nadar.

¿Qué es un chaleco salvavidas?

Un salvavidas es una prenda diseñada para que el cuerpo de una persona se mantenga en la superficie y su cabeza por encima del agua.

El término semántico abarca varias alternativas distintas que van desde los chalecos salvavidas en sí hasta los trajes de supervivencia.

Su configuración es distinta en función del grado de protección requerido y del tamaño de la superficie a proteger.

Modo de funcionamiento de un chaleco salvavidas

En síntesis, el material del interior del chaleco atrapa el aire con objeto de mantener a flote el cuerpo cuando se sumerge bajo el agua.

El aire que queda acumulado pesa menos que el agua. Por tanto, el agua empuja hacia arriba el chaleco, facilita que se mantenga a flote y soporta de este modo el peso extra sin llegar a hundirse.

Cómo ponerse el chaleco salvavidas

Si es la primera vez conviene atender algunas instrucciones que, no hay que olvidar, variarán ligeramente según los modelos:

Primero, desabrochar las correas y meter el chaleco por la cabeza. Tirar bien de la correa que se ha desabrochado y rodear la espalda hacia la parte delantera. Ajustar con contundencia la correa en la parte delantera del chaleco. En el caso de que incluya un silbato de aviso confirmar que lo llevas y que estará a mano en el caso de necesitarlo.

Los mejores chalecos salvavidas para disfrutar del mar con seguridad

Económico y eficaz: Helly Hansen Sport II

Una muy buena opción para el común de los usuarios que no suele practicar deportes acuáticos de alto riesgo o hacer excursiones en grandes barcos.

Por un precio más que económico, este modelo de la prestigiosa marca noruega resulta cómodo, funcional y está confeccionado con buenos materiales.

Importante, como en todas estas prendas, calibrar bien la talla que se va a necesitar teniendo en cuenta que, de elegir, mejor que quede bien ajustado al cuerpo.

Ideal para deportes como el kayak, tanto en su versión de adultos como infantil, y para llevar más seguridad en excursiones por el agua si la natación no es el fuerte de uno.

En el caso del uso deportiva tiene una gran cualidad en sus acabados ya que no hay roces con las costuras, uno de los principales problemas que se plantean en estas actividades recreativas.

No resulta nada aparatoso para cumplir de manera óptima las funciones para las que está orientado. No es, obviamente, un chaleco sofisticado ni útil para navegaciones en alta mar, pero en el ámbito doméstico es una excelente alternativa.

Para disfrutar del mar: Jobe Fragment

El chaleco Jobe Fragment es cómodo y seguro.

Fabricado en neopreno 30% a base de limestone y en espuma de PVC blanda.

La correa es ajustable -3,8cm (2x)- y lleva cremallera frontal para una entrada rápida.

Los paneles de espuma separados en combinación con el tejido elástico supremo suave y flexible te brindarán la máxima libertad de movimiento, mientras que la certificación ISO 50N garantiza que se mantendrá a flote en todo momento.

Estos chalecos están diseñados buscando el ajuste perfecto y también están disponibles en tallas grandes.

Cuenta con sistema de drenaje de agua.

También destacar que la hebilla y la cremallera son muy resistentes.

Especial para remar: Lalizas Performance:

Lalizas Performance Ayuda de Flotabilidad, Unisex Adulto, Blanco/Azul, 70 kg

Un bonito modelo de precio medio que se ajusta muy bien al cuerpo mediante sus dos correas y su cremallera.

La relación calidad-precio resulta bastante satisfactoria si se usa, principalmente, en deportes de remo.

Las valoraciones en el caso del kayak son excelentes.

Es un modelo de nylon en su exterior que además lleva espuma de PVC muy flexible para la configuración del interior.

Aceptable flotabilidad habida cuenta de los entornos acuáticos en los que da mejor rendimiento.

Minimalismo de alto nivel: Crewsaver – 9015NBA

Crewsaver Unisex Adult Outdoor recration Product, Color Azul Marino

Apenas aparenta, pero su eficacia está acorde con su precio (que no es bajo).

Máxima comodidad a fuerza de ese diseño minimalista.

Muy adecuado para navegación recreativa y como complemento para pesca en entornos complicados.

La comodidad, su baza más potente, le hace enormemente versátil ya que incluso no molestaría en movimientos intensivos de deportes acuáticos con pala.

Para los más pequeños: Lalizas 71077

Lalizas 71077 Chaleco Salvavidas, Unisex niños, Naranja, 15-30 kg Rebajas

Se trata de un chaleco salvavidas pensado en cuerpos de niños y de niñas, con pesos de entre los 15 y los 30 kilos.

Un modelo muy interesante para la seguridad de nuestros pequeños.

En este caso, el chaleco de Lalizas tiene un diseño ergonómico gracias a sus cremalleras y sus correas ajustables para el pecho y las piernas. Además, tiene una gran visibilidad gracias al color naranja del chaleco y sus rayas reflectantes.

Incluye un silbato para, en caso de ser necesario, hacerlo sonar y avisar de su posición.

Cuenta con las certificación ISO 12402-4 y todo el material está certificado según la norma ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, por su mayor fuerza , calidad y durabilidad.

Segunda piel: Helly Hansen Sport Comfort

Helly Hansen Sport Comfort Chaleco de Ayuda a la flotabilidad, Unisex Adulto, Rojo Alerta, XS

Es Helly Hansen una de las marcas más destacadas del sector, del deporte en general, y en concreto este modelo se caracteriza por su máxima comodidad y firmeza, hasta el punto de sentirlo prácticamente como una segunda piel.

Cuenta con un sistema de flotación tal, 50 newtons, que nos permite utilizarlo en pequeñas embarcaciones y durante la práctica deportiva.

Está diseñado con espuma blanda para mejorar su uso, al tiempo que facilita el ponérselo gracias al cierre por hebilla delantero que tiene.

La certificación y la homologación del chaleco salvavidas Helly Hansen Sport Comfort es la ISO 12402-5.

Materiales: ¿De qué están hechos los chalecos salvavidas?

Los dos materiales de fabricación más habituales son el nylon y el neopreno.

El nylon es más barato y ligero. Es el más común en los deportes de remo. Sus características les hacen sentirte cómodo y poder mover sin problemas las extremidades en actividades en la que es imprescindible.

El neopreno, por su parte, es el material por excelencia en los deportes acuáticos.

Es un tipo de tejido más caro, se ajusta muy bien al cuerpo y tiene mayor flotabilidad.

¿Qué es la flotabilidad?

La flotabilidad de un cuerpo en el agua se determina a través de tres variables: Nuestro peso, la capacidad pulmonar (el aire que hay dentro de los órganos) y el porcentaje de grasa corporal.

Por ello, los fabricantes no especifican los kilos que soporta sino unos rangos de peso para unos Newtons (N) determinados.

Y es que el índice de flotabilidad se mide en Newtons. Este parámetro puede oscilar entre los 50 y los 275 N repartidos en cuatro categorías de chalecos:

50 N: Para aguas interiores y tranquilas. Lo usan en kayak o esquí náutico personas que saben nadar. La flotabilidad es de 5 kg.

Para aguas interiores y tranquilas. Lo usan en kayak o esquí náutico personas que saben nadar. La flotabilidad es de 5 kg. 100 N: Pueden mantener a flote a una persona que no sepa nadar, pero no mantenerla inconsciente boca arriba. Su flotabilidad es de 10 kg.

Pueden mantener a flote a una persona que no sepa nadar, pero no mantenerla inconsciente boca arriba. Su flotabilidad es de 10 kg. 150 N: En este caso sí que son capaces de mantener a una persona inconsciente boca arriba. Se usan normalmente en barcos. Su flotabilidad es de 15 kg.

En este caso sí que son capaces de mantener a una persona inconsciente boca arriba. Se usan normalmente en barcos. Su flotabilidad es de 15 kg. 275 N: Muy específicos. Muy pesados y, por tanto, es muy difícil moverse con ellos. Solo se usan en navegación de altura y condiciones extremas.

Qué tipos de chalecos salvavidas hay

Vamos a distinguir dos grandes grupos:

Tradicional

Su material de flotación suele ser espuma y se suelen usar en los deportes de remo. Cuentan con ventajas como un mantenimiento mínimo ya que basta con tener cuidado para que lo dé la luz solar directamente. No necesita ninguna acción por parte del usuario en el caso de caer al agua. Puede incorporar hasta bolsillos y se trata pues de una versión más light adaptada a las actividades para las que están pensados.

Inflable

Como es lógico, cuando están inflados son voluminosos, pero una se extrae el aire son muy ligeros y cómodos de transportar.

Modos de hinchado

Hay tres modos de hinchado: bucal, manual o de modo automático.

El manual se realiza a través de un tirador que acciona el percutor del cilindro de gas. Depende los modelos tienen algunas desventajas. Por ejemplo, algunos los tienes que inflar por ti mismo, cosa imposible si estás inconsciente. Por ello mejor usarlos en deportes de agua de poco impacto.

Los de inflado automático se disparan solos al contacto con el agua. Lo hacen mediante una pastilla de sales que se disuelven en contacto con el agua y liberan el percutor o a través de un sistema hidrostático.

En este último caso, responde al efecto de la presión del agua que actúa sobre una membrana que dispara el percutor. Cuando la persona se hunde en el agua, la presión aumenta, la membrana deja pasar el agua y el chaleco se hincha de manera automática. Son los más recomendados, y exigidos por las normativas, para barcos y cruceros. De hecho, según la legislación española, los chalecos salvavidas inflables deben de ser revisados anualmente por una Estación de Servicio Autorizada

Qué tener en cuenta antes de comprar un chaleco salvavidas

Tipo de embarcación

Si se va a usar en embarcaciones es obvio que depende de cuál sea demandará un modelo u otro de chaleco salvavidas. Todo ello en función de la movilidad.

Así, nada que tiene ir a bordo de un pequeño barco que en un crucero. Por ejemplo, un velero de dimensiones reducidas demanda un chaleco que permite fáciles movimientos o qué decir si se trata de un kayak que exige acelerados movimientos de las extremidades.

Si el barco es de gran tamaño los flotadores que se llevarán serán hinchables y de una mayor envergadura.

Resistencia

Este factor valorar la estabilidad de la prenda en caso de fuertes golpes de agua. Es decir, si uno es más arriesgado y aventurero deberá buscar una prenda mucho más resistente que si la opción es un tranquilo paseo en una embarcación.

Prevención contra la hipotermia

No es, ni mucho menos, habitual que se padezca una hipotermia. En todo caso, si el uso que se va a hacer es en aguas que tienen poco de cálidas lo mejor es optar directamente por un chaleco de neopreno. Su perfecto ajuste al cuerpo, y el propio material, será un buen alivio contra el frío.

Cuando no lo use, no lo exponga al sol por largos períodos. Los chalecos deben guardarse siempre en un lugar seco.

Consejos de mantenimiento

El secado se hará siempre al aire libre sin luz solar.

Después de usarlo darle un enjuague con agua dulce.

Debe estar totalmente seco antes de guardarse.

Es aconsejable que se hagan revisiones periódicas según las instrucciones del fabricante.

En el caso de los inflables, se verificará cada año el cilindro de gas y cada mes el estado de la pastilla de sal.

