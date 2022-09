En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El origen de los cómics se remonta a cuando el ser humano necesitó por primera vez dibujar para poder explicar una historia.

No obstante, las pinturas egipcias, las vasijas griegas, los frescos romanos o las pinturas eclesiásticas no se consideran historietas. El motivo es que les faltaba un ingrediente muy importante: la sátira social y política.

Sin embargo, a Thomas Rowlandson sí que se le atribuye la invención del género. Pintor, caricaturista y grabador inglés, es considerado como el más importante maestro de la tradición satírica después de William Hogarth.

Rowlandson publicó ‘Los viajes del doctor Syntax’ en el año 1809. Se trata de una producción ilustrada que se postula como la primera aventura seriada de la historia con resonancia.

Como curiosidad, en esa época también aparecen por primera vez los bocadillos parlantes.

Aunque lo cierto es que, según los cánones, el primer cómic moderno publicado en el mundo fue ‘The Yellow Kid’ (El chico amarillo). Concretamente, el 16 de febrero de 1896 en el diario neoyorkino The World.

En cuánto a las novelas gráficas, la primera fue ‘Las aventuras de Obadiah Oldbuck’ y se publicó en Suiza. Se trata de un libro de cuarenta páginas con varios dibujos en cada página y los textos al pie de los mismos.

Su autor fue el suizo Rudolph Töpfer, Inspirado en Rowlandson y animado por Goethe.

Diferencia entre cómic y novela gráfica

El cómic está planificado en entregas periódicas.

Por el contrario, la novela gráfica es una historia única que se presenta en una sola publicación.

Habitualmente la novela gráfica tiene una longitud mayor.

La lista de cómics y novelas gráficas que deberías leer si te gustan las viñetas

Sin City , de Frank Miller

Sin City es una historia compuesta por muchas historias. Y, en última instancia, es la historia de la Ciudad del Pecado, creada por Frank Miller, guionista, dibujante de cómics y cineasta estadounidense.

De género neo-noir, ha sido editada por Dark Horse Comics.

Aunque la ciudad en realidad se llama Basin City, Miller juega con el nombre titulando la saga como Sin City (‘ciudad del pecado’ en inglés) al borrar parte del nombre de la ciudad.

Esta edición está compuesta por dos volúmenes en cartoné forrado con tela.

En el primer volumen encontrarás las siguientes historias:

El duro adiós.

Mataría por ella.

La gran Masacre.

Ese cobarde bastardo.

La primera de ellas, por ejemplo, cuenta la historia de Marv, un hombre violento y desilusionado que intenta encontrar al asesino de Goldie, la única mujer que ha sido amable con él en toda su vida.

Las historias, dibujadas en blanco y negro, destacan por el sobresaliente uso que hace Miller del contraste.

Sin City (Volumen 2) , de Frank Miller

Nada más que añadir salvo el índice.

Este segundo volumen contiene las siguientes historietas:

Valores familiares.

Alcohol, chicas y balas.

Vuelta al infierno.

El arte de Sin City.

Maus , de Art Spiegelman

Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de los campos de exterminio nazis.

El encargado de contarla es su hijo, Art, dibujante de cómics que quiere que dejar por escrito las vivencias de su padre y en última instancia, la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en una Europa sometida.

En definitiva, una novela gráfica interesante por su carácter histórico y las enseñanzas que desprende.

Con esta novela su autor, Art Spiegelman, se ganó un Pulitzer. Y como curiosidad, este es el único de la historia de las viñetas (no hay ninguna otra novela gráfica ni ningún otro cómic con este premio).

Así definió Umberto Eco esta novela gráfica:

«Lo cierto es que Maus es un libro que no se puede dejar de leer, ni siquiera para ir a dormir. Cuando dos de los ratones hablan de amor, te conmueven; cuando sufren, lloras. Poco a poco, a través de este pequeño cuento que incluye sufrimiento, humor y superar las pruebas de la vida cotidiana, quedas cautivado por el lenguaje de esta vieja familia del Este de Europa y atrapado por su ritmo gradual e hipnótico. Cuando terminas Maus te da pena haber abandonado este mundo mágico (suspiras por la secuela que te hará regresar…).»

100 balas , de Brian Azarello (guionista) y Eduardo Riso (dibujante)

100 balas es una serie de cinco tomos que en España han sido editados en diez por ECC cómic.

De género policiaco y noir, originariamente fue editada por la editorial Vertigo Cómics.

El primero de ellos nos cuenta una desgarradora historia. La del Agente Graves, a quién se le dota de un «maletín especial» que contiene una pistola irrastreable y cien cartuchos de munición.

Sin duda, una suculenta oferta para saldar deudas, que tentará a todos aquellos que viven en los márgenes de la sociedad.

Entonces surge el dilema: apretar o no apretar el gatillo.

Y tomada (o no) la decisión, surgen las dudas… ¿Quién hace posibles estas acciones… y por qué? ¿A quién le interesa dar a otros carta blanca a otros para vengarse?

Trescientos, de Frank Miller y Lynn Varley

Una novela gráfica de serie limitada publicada originalmente en cinco tomos, creada por el guionista y dibujante Frank Miller (por si no ha quedado claro es una de las grandes autoridades de las viñetas, uno de los grandes guionistas y dibujantes).

En esta ocasión, Miller no trabaja solo y cuenta con la colaboración de Lynn Varley en los colores.

Esta historieta describe la batalla de las Termópilas (480 a. C.). En ella, 300 guerreros espartanos trataron de frenar el avance del ejército persa de Jerjes I en su avance hacia la Grecia continental.

El cómic también cuenta los sucesos desde la perspectiva del gran Leónidas I, rey de Esparta.

Persépolis, de Marjane Satrapi

Persépolis es una novela gráfica que cuenta la revolución islámica iraní. Y todo ello desde los ojos de una niña que asiste atónita a los profundos cambios que tanto su país como su familia están experimentando.

Ella, mientras, debe aprender a llevar el velo.

Una historia profundamente impactante que lo es más al conocer el siguiente dato: es una novela autobiográfica. Intensamente personal y muy político, en este relato Satrapi analiza el significado de crecer con la guerra y la represión como telón de fondo.

Watchmen, de Alan Moore (guionista), Dave Gibbons (dibujante) y John Higgins (entintador)

Si antes decíamos que Frank Miller era uno de los grandes del cómic, Alan Moore no es menos.

Escritor y guionista, muchos de los títulos de este historietista han trascendido para la posteridad. Es el caso del libro que nos ocupa, Watchmen.

También de otros títulos, que abordaremos más adelante por haberse convertido en auténticos iconos de la cultura del cómic y las viñetas. Como V de Vendetta, La Liga de los Hombres Extraordinarios y la Cosa del Pantano.

La historieta que nos ocupa, Watchmen (vigilantes en español), es una serie limitada de doce libros publicada por DC durante 1986 y 1987. No obstante, ha sido reeditada en incontables ocasiones y traducida a varios idiomas. Incluso ha obtenido premios tan prestigiosos como el Hugo.

A través de unos superhéroes un tanto complicados y particulares, Moore refleja con maestría las ansiedades contemporáneas y crítica, precisamente, el concepto de superhéroe.

Porque los superhéroes que presenta Watchmen no son, en absoluto, coloridos y optimistas. Al contrario, son oscuros, sombríos, inquietantes, desgraciados y hasta alcohólicos.

La historia se desarrolla entre 1940 y 1960. En dichos años los superhéroes surgen y se ven ayudando a Estados Unidos a establecer la hegemonía mundial.

Watchmen ha recibido elogios de la crítica tanto en el cómic como en la prensa y es considerado por la crítica como un texto seminal en el medio del cómic. Incluso está situado en la Lista de las 100 Mejores Novelas de la revista Time.

Akira, de Katsuhiro Ōtomo​

Akira es un manga escrito y dibujado por Katsuhiro Ōtomo​ entre los años 1982 y 1990. Tiene más de dos mil páginas y se ambienta en la ciudad futurista de Neo-Tokio, una ciudad opresiva que sufre los estragos del desempleo, la violencia, las droga y el terrorismo.

Valiéndose de dicho trasfondo, las sectas religiosas y los grupos extremistas han cultivado el mito de Akira, una especie de «niño cobaya» depositario de la «energía absoluta» y cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era.

Esta historieta es uno de los referentes del manga y conquistó a Japón, pero también al resto del mundo.

Fue galardonada con el Premio Kōdansha al mejor manga en 1984 y es la base de una película homónima​ de animación japonesa que fue estrenada dos años antes del punto y final del manga.

V de Vendetta, de Alan Moore (guionista) y David Lloyd (dibujante)

V de Vendetta es una serie de diez comics escritos por Alan Moore e ilustrados por David Lloyd.

El argumento de la serie se da en un futuro distópico de finales de la década de los 90. Ambientado en Gran Bretaña y tras una guerra nuclear parcial, gran parte del mundo está destruido.

En dicho contexto, un grupo fascista ostenta el poder. Mientras surge el conocido como «V», un revolucionario que se oculta tras una máscara de Guy Fawkes y está sumergido en una violenta campaña para derrocarlos e incitar a la población a abrir los ojos y adoptar un modelo político-social diferente.

The Sandman, de Neil Gaiman

El británico Neil Gaiman es otra de las grandes voces del cómic. Cultiva, sobre todo, el género fantástico y sus obras incluyen la serie de cómics que nos ocupa (The Sandman) y las famosas novelas Stardust, Coraline o El libro del Cementerio.

The Sandman es una serie de historietas ilustrada por una amplia gama de artistas de varios estilos publicada por DC Comics. Los primeros números pertenecen al género de terror, aunque luego evoluciona al fantástico, incorporando elementos de mitología clásica y contemporánea.

La saga está considerada como una de las más originales, sofisticadas y artísticamente ambiciosas series de comics. Tal fue su repercusión que fue una de las primeras novelas gráficas que formaron parte de la lista de best sellers del The New York Times, junto a las mencionadas Maus y Watchmen.

Tiene 75 números: el primero se publicó en Estados Unidos, en 1989; y el último en marzo de 1996.

La Metamorfosis, de Peter Kuper

Franz Kafka nació en Praga en el 1883. Desconocido en vida, actualmente se le valora como uno los escritores más influyentes del siglo XX.

Su relato, la metamorfosis, originalmente escrito en alemán en 1915, está considerado como su obra maestra:

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos”.

En este cómic, Peter Kuper adapta la obra de Kafka a las viñetas y lo hace de manera magistral.

“Los arquetípicos personajes angustiados de Kafka son traducidos con facilidad a sus equivalentes visuales y reciben nueva vida en el crudo estilo expresionista de Kuper”. Publishers Weekly

