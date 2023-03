En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Los juanetes, también llamados Hallux Valgus, es un problema muy común de los pies que puede tener un origen genético o por un uso adecuado del calzado o de otras enfermedades como la artrosis y la artritis reumatoide. Se trata, en pocas palabras, de una deformidad del dedo gordo, lo que causa fuertes dolores a quien los sufre.

Hablamos de un dolor intermitente que aumenta a medida que crece la deformidad.

Y, a pesar de lo que muchos puedan pensar, no duele el hueso, sino las partes blandas de la articulación afectada: musculatura, ligamentos y cápsula articular. Para evitar su aparición, o detener su crecimiento, los podólogos recomiendan reducir o evitar el uso de tacones

Además, después del diagnóstico precoz, es aconsejable una terapia ortopédica con plantillas y ortesis de silicona.

En el caso de juanetes avanzados, y en los que afectan a las actividades cotidianas, se puede plantear el tratamiento quirúrgico. Para evitar llegar aquí, se deben tener en cuenta los denominados correctores de juanetes.

Los mejores correctores de juanetes

Tech Love: el corrector más vendido

Tech Love Corrector de Juanetes,Férula Para Juanetes [1x], Separador de Silicona Para los Dedos del pie [2x] y Correa de Entrenamiento Para los Dedos del pie [1x], Tamaño Unisex, Juego de Día/Noche.

Este corrector de juanetes cuenta con una almohadilla interior de silicona, lo que proporciona amortiguación, lo que evita que el dedo gordo del pie roce al resto de dedos.

Tiene un diseño con un botón para ajustar el ángulo del corrector, que dependerá del nivel de deformidad. Las correas están fabricadas en velcro, por lo que son muy fáciles de limpiar. Se adapta a la mayoría de los tamaños de los pies.

“Es un kit muy completo. A mi me alivia mucho. Tengo que operarme y aún no puedo por motivos personales. Así que mis metatarsos están sufriendo y los tengo doloridos. Cuando me toca descansar, uso el kit de la rueda y me alivia”, explica una usuaria en Amazon que ya ha probado este corrector de juanetes de la marca Tech Love.

YOGAMEDIC: de silicona

YOGAMEDIC Corrector de juanetes [6x] silicona gel suave mejorada, 0% BPA, Talla única - hallux valgus, separador dedos pie, corrector juanete

Con más de 15.000 valoraciones, encontramos este corrector de juanetes de la firma YOGAMEDIC. Está hecho de silicona que cumple con su función: devolver a una posición inicial más natural al dedo gordo del pie, con un protector que reduce la desagradable fricción y la presión al caminar.

Se puede usar tanto tanto con zapatos anchos como estrechos. Los expertos recomiendan que en los primeros usos no se utilice más allá de los 30 minutos, e ir ampliando progresivamente. “Me ha gustado mucho, es cómodo y suave. Alivia mucho el dolor. Apenas se siente que llevas puesto”, explica una internauta.

LEZED: separador de dedos

LEZED Separadores de dedos de los pies Hallux Valgus Corrector de Juanetes nocturno y dia Férulas de Gel Suaves de Dedos del Pie Alivio de cabello para juanete alivio del dolor 10 Pares

Estamos ante un diseño totalmente diferente. Separadores de dedos, fabricados con silicona que repele las manchas y los olores, que corrige el dolor en la articulación del dedo gordo. Es adecuado para calzado deportivo y casual: se adapta a todo tipo de zapatillas y zapatos. Se trata de un producto ligero y transpirable.

Los fabricantes indican que se puede lavar después de su uso, con jabón, para extender su durabilidad en el tiempo. “Es cómodo y suave. Está bien y cumple con su función. He tenido otros parecidos que me gustaban más por la forma. Pero está muy bien para no agobiarse”, resalta una compradora en Amazon.

Tiiyee: para todos los dedos

Separador de Dedos Del, Corrector De Juanetes Espaciadores de Silicona de Dedo, Protectores Dedos de Pies Tratamiento Alisador Universal Enderezadores Dedos del Gel Alivio Dolor Mujeres y Hombres

Se puede utilizar como corrector de juanetes para la noche y también para el día. Puede llevarse mientras se está descalzo, con calcetines o con todo tipo de calzados. Son reutilizables y se pueden lavar con agua tibia y jabón. A diferencia del resto de modelos, el corrector se extiende a los cinco dedos del pie para una buena posición.

Sports Laboratory: ajustable

Sports Laboratory Set Corrector de Juanetes Ajustable - Kit Día/Noche - Alivia el Dolor y Protege - 2 Férulas para Juanetes, 2 Correctores Gel Dedo Gordo y 1 Guía sobre Alivio del Dolor

Este kit viene con dos férulas y dos correctores de gel. Las férulas son adaptables con barra de aluminio que permite modificar el grado de resistencia, dependiendo del nivel del juanete. Las correas antideslizantes garantizan seguridad para todo el día. Las férulas se pueden utilizar mientras se está en casa y las de silicona para el resto del día.

