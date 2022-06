En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Practicar deportes al aire libre es una actividad que hace bien al cuerpo y al espíritu, claro que si estamos incómodos, esto se convierte más bien en un suplicio más que un disfrute.

El sol o las nubes hacen de las suyas, sobre todo con nuestra vista. Pueden encandilarnos o entorpecernos la visión.

La solución en estos casos son unas gafas de sol deportivas, pero no cualquier gafas.

Deben estar diseñadas para soportar impactos, movimientos, caídas e incluso el propio sudor; permaneciendo intactas y cumpliendo con su función.

¿Por qué comprar unas gafas de sol deportivas?

Al practicar deporte estamos en continuo movimiento y necesitamos unas gafas de sol que se adapten a nuestro cuerpo y que nos acompañen en la actividad que estemos realizando.

Proteger nuestra vista, pero al mismo tiempo otorgarnos una clara visibilidad es clave en el rendimiento que alcancemos.

Las gafas de sol de paseo tienen otro tipo de estructura, materiales y diseños que no las hacen aptas para el deporte, resultan de por sí incomodas, además de que si las utilizamos en actividades de velocidad o impacto pueden caerse y romperse.

La normativa y homologación en estos productos es vital, estamos hablando de algo que puede protegernos o dañarnos la vista. Unas buenas gafas deportivas nos darán la garantía de que las lentes son de calidad óptica y que carecen de defectos ópticos.

Las favoritas: Duduma

Ligeras, ergonómicas y resistentes. En su diseño incluyen unas terminaciones en goma en las patillas y en el puente que brindan confort al mismo tiempo que un mejor ajuste. La goma, sobre todo en el puente, ayuda a que no se deslicen con el sudor. Las patillas tienen una varilla de caucho incrustado, que aporta flexibilidad pero sin resignar sujeción.

Las lentes tienen una composición especial de 9 membranas, y cada una de ellas aporta lo suyo. Por ejemplo, 5 de ellas están destinadas para la protección de nuestros ojos ante los rayos UVA, UVB y UVC; que cuando practiquemos deportes al aire libre podamos contar con toda la visibilidad posible. El conjunto hace que las gafas estén polarizadas, evitando que la luz del sol nos deslumbre.

Otras de las membranas le aportan dureza a los cristales para que pueda soportar grandes impactos en las caídas. Incluso una de ellas evitará que el cristal se astille y dañe nuestros ojos.

Si practicamos ciclismo o algún deporte a velocidad, los laterales de las gafas están bien cubiertos, de modo que el aire no ingresará causando molestias o sequedad.

Las medidas aproximadas de éstas gafas, y así poder decidir si se adecuan a nuestro rostro son 3,5 de alto, 6 cm de ancho y 14,3 cm en sus patillas. En los rostros pequeños, los expertos afirman que se adaptan muy bien.

A tener en cuenta…

Una aclaración, están gafas como todas las gafas polarizadas, bloquean las luces de las pantallas LCD. Esto nos sirve de referencia por si llevamos con nosotros algún aparato electrónico mientras realizamos deporte.

Son unas gafas económicas que cumplen su cometido, que podamos practicar deporte y que nos protejan la vista. Como accesorios extra vienen con dos tipos de fundas, una rígida y otra de tela; y vienen con los cristales en diferentes colores para que podamos elegir el que más nos gusta.

Cambiando las lentes: Carfia TR90

La ventaja de éstas gafas sobre las anteriores, es la posibilidad de cambiar sus lentes. Pero aquí algunos expertos se han pronunciado a favor y otros en contra.

Por un lado, los que están a favor celebran la versatilidad, puesto que con 5 lentes intercambiables tendremos diferentes capacidades óptimas de visión, por ejemplo podremos utilizar las lentes amarillas para el amanecer o las azules para el agua.

Los que se pronunciaron en contra, afirman que es incómodo, puesto que tendremos que trasladarnos con 5 lentes además de las gafas, sin contar con el esfuerzo extra de tener que estar cambiándolas todo el tiempo; incluso algunos encastres de las lentes al puente, no son tan sencillos de colocar.

Fabricadas en TR90, con recubrimiento de silicona en el puente y protección UV en los cristales.

Las patillas, siguiendo con la identidad del producto, también son intercambiables. En esto los expertos están de acuerdo que tener la posibilidad de cambiar de una patilla flexible a una cinta ajustable, es un detalle que brinda mayor sujeción y versatilidad, independientemente de la actividad que realicemos.

Básicas y económicas: Uvex Sportstyle 204

Una opción básica y económica de gafas, por si no estamos muy seguros de cuan constantes seremos con nuestra actividad deportiva. Fabricadas en policarbonato, no tan flexibles como otras gafas pero si muy resistentes.

Los cristales son extra- grandes para ofrecer una mejor protección frente a los rayos de sol. Además cuentan con protección UVA, UVB y UVC, aunque no son fotocromáticas como otras gafas de la marca.

Al no ser tan flexibles, son ergonómicas, pero no se comparan en adaptabilidad con respecto a otras marcas- Para que nos hagamos a una idea sus medidas son de 16 cm de ancho y unos 5.5 cm de alto.

Debemos tener en cuenta que son unas gafas que no superan los 15 euros, por lo tanto no podremos esperar una extensa durabilidad como con otras gafas; esto se nota sobre todo en el desgaste de las patillas debido al sudor.

Un detalle que se echa mucho en falta, sobre todo tratándose de un producto que debemos proteger de rayones, es una funda para poder guardarlas y un paño para poder limpiarlas.

El valor de una marca: Spiuk Spicy

Una marca reconocida en la fabricación de artículos deportivos para ciclismo. Las gafas bien valen tanto para ciclismo como para cualquier otro deporte, según afirman algunos de los expertos; e incluso no por eso excesivamente más caras que otro tipo de gafas.

Están fabricadas en Grilamid TR90, material de extraordinaria resistencia y elasticidad, y que ha sido combinado mediante doble inyección con goma Rubber XT tanto en el puente nasal como en las terminaciones de las patillas.

Su peso, por ligero, es casi inigualable: 24 gramos. Todo, gracias a su diseño envolvente y ergonómico capaz de adaptarse a una gran variedad de fisonomías.

Los cristales de sus lentes están polarizados (Categoría 3) y cuentan con filtro de protección UV, y en comparación con la montura, algunos expertos afirman que son de mucha mejor calidad.

Alta gama: Briko Starlight 3

Son, en comparación con el resto de modelos de nuestra selección, unas gafas de sol deportivas que podríamos considerar de alta gama. No solo por su precio, que también, si no por sus prestaciones.

Están diseñadas con el objetivo de crear unas gafas sencillas, ligeras, con amplísimo campo de visión y que además tengan estilo.

Con esa idea se fabrican las Starlight 3. Un modelo sin montura y con un exclusivo mecanismo, además, de liberación rápida para facilitar al máximo su uso.

Incorporan tres lentes de Olens Sun de Briko, una de espejo y protección solar Categoría 3, otra amarilla capaz de protegernos de condiciones climáticas adversas y una más, transparente, pensada para practicar deporte por la noche.

Un tres en uno de alta calidad para disfrutar de tu actividad favorita en cualquier momento.

Modelo unisex: Crazy Fire UV400

Unas gafas para mujeres y hombres deportistas que según el fabricante no se romperán nunca. Confirman su apuesta con una garantía de por vida que permite tener la máxima seguridad en que estarán en perfecto estado pase lo que pase.

Están diseñadas en el marco con TR90, un material que se caracteriza por su memoria garantizando un ajuste perfecto a cada usuario.

Son flexibles y resistentes a los golpes y los arañazos, en sus lentes, gracias al policarbonato con el que están fabricadas.

Además, incorpora cinco lentes intercambiables para ajustarse exactamente a tus necesidades: protección UV400, protección UVA y UVB… perfectas para usarlas tanto de día como de noche gracias a sus lentes nocturnas.

Recomendaciones antes de comprar unas gafas de sol deportivas

Elegir las gafas de sol de acuerdo a tu disciplina deportiva. Muchos modelos pueden valernos para varios tipos de deportes como running, tenis, paddle, ciclismo de carretera, mtb, etc.

Las gafas de sol deportivas en general están preparadas para soportar las exigencias de cualquier actividad; pero es bueno tener en cuenta, que en caso de que busquemos un modelo especializado para una actividad deportiva, podremos encontrarlo, como es el caso de gafas para esquí y snowboard.

La adaptabilidad es fundamental, necesitamos unas gafas que no se queden demasiado pegadas al rosto llegando a ser molestas, pero que tampoco estén dando brincos cada vez que nos movemos.

Para lograr una buena adaptabilidad debemos fijarnos en la montura. Si es muy rígida mala señal, necesitamos que estén confeccionadas en materiales ligeros y flexibles, para que se adapten lo mejor posible al rosto y su peso pase inadvertido.

Las patillas de las gafas no son cosa menor, deben realizar la presión adecuada para que las gafas no se caigan y que con el uso no notemos un dolor punzante molesto. Cuanto más flexibles y moldeables, mucho mejor.

Material

El material más utilizado es el policarbonato (un derivado plástico), lógicamente por ser blando y liviano; ofrece además una cierta robustez necesaria para soportar vibraciones, presiones, golpes y caídas.

Con las gafas puestas lo más probables es que sudemos y mucho, y que sean sencillas de limpiar no es un detalle menor.

Si ya tenemos unas gafas que se adaptan de forma correcta a nuestro rostro, tendremos que tener en cuenta ahora que lente utilizaremos, puesto que será la clave de la protección de nuestros ojos.

Ante caídas deben ser resistentes e inastillables (que no se astillan al romperse), no solo para conservar la lente intacta; sino porque nos ayudarán a evitar graves accidentes como lesiones en los ojos o en la cara.

Otro requisito indispensable es que tengan protección ante los rayos UV, al menos un mínimo de categoría 4. Si son hidrófugas, mucho mejor, porque nos permitirán realizar actividades en zonas muy húmedas o incluso bajo la lluvia.

Las lentes

El color de las lentes no es una cuestión estética, por más que muchos se lo tomen así. Cada color tiene su uso y particularidad, para que nos hagamos una idea:

Lentes oscuras o polarizadas , son ideales para utilizar durante el día o en la nieve, porque bloquean el exceso de luz.

, son ideales para utilizar durante el día o en la nieve, porque bloquean el exceso de luz. Lentes amarillas o naranjas , las más aconsejadas para los días nublados o por la noche, porque tienden a resaltar los colores en ausencia de la luz.

, las más aconsejadas para los días nublados o por la noche, porque tienden a resaltar los colores en ausencia de la luz. Las lentes marrones , son recomendadas para personas que tengas problemas en la vista como miopía, mientras que las verdes se suelen recomendar para quienes tengan hipermetropía.

, son recomendadas para personas que tengas problemas en la vista como miopía, mientras que las verdes se suelen recomendar para quienes tengan hipermetropía. Las lentes espejadas , impiden que la luz llegue al ojo. Suelen utilizarse en la nieve o deporte náuticos, puesto que el reflejo brillante de la luz sobre el agua o la nieve puede deslumbrar la vista.

, impiden que la luz llegue al ojo. Suelen utilizarse en la nieve o deporte náuticos, puesto que el reflejo brillante de la luz sobre el agua o la nieve puede deslumbrar la vista. Lentes foto cromáticas, son aquellas que se oscurecen de acuerdo a la intensidad de la luz solar. Las suelen utilizar los deportistas que salen a diferentes horas del día o que entrenan en diversos lugares.

Muchos de los modelos ya contemplan que las lentes puedan ser intercambiables, por el simple hecho de no tener que estar comprando varias gafas.

Si necesitamos graduar nuestras gafas, debemos saber de antemano si las lentes del modelo que estamos eligiendo lo permiten.

Diseño

El diseño va acorde a nuestro rostro, es cierto que tendemos a buscar un producto que nos guste, que sea bonito y de ser posible chulo; pero aquí priman otros aspectos, como que se adapte bien al contorno de nuestra nariz y que cubra bien los globos oculares; las gafas deben aportarnos comodidad y sujeción más que estilismo.

A lo igual que muchos otros elementos deportivos, deben tener una correcta aireación. Si son muy cerradas, tenderán a empañarse obstruyéndonos la vista.

Como siempre la pregunta crucial es ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar? La respuesta aquí es que en promedio debemos prever uno 130 euros, luego ya dependerá de nuestro bolsillo.

Algunos accesorios extras que podemos encontrar son piezas para la absorción del sudor (muy útiles para evitar que entre en contacto con los ojos).

Última actualización el 2022-06-07

